Tại sao hàng trăm nhân viên của Netflix biểu tình?

Dân trí Bộ phim "The Closer" do Netflix sản xuất đang gây nhiều tranh cãi, khiến nhân viên, diễn viên và cộng đồng người chuyển giới phản đối. Hàng trăm người biểu tình gần trụ sở của Netflix vào ngày 20/10.

Theo Variety, Netflix đang trải qua những ngày áp lực khi hàng trăm nhân viên của công ty dịch vụ trực tuyến tụ tập tại trụ sở chính của Netflix ở Los Angeles, Mỹ để phản đối chương trình The Closer của nam diễn viên hài Dave Chappelle.

The Closer ra mắt vào ngày 5/10 và ngay lập tức gây tranh cãi. Nguyên nhân là do The Closer có những câu đùa, lời nói sai lệch, xuyên tạc làm tổn thương người đồng tính và chuyển giới. Nhân viên của Netflix và hàng loạt nghệ sĩ đã công khai chỉ trích nam diễn viên hài Dave Chappelle.

"Cuộc biểu tình trở nên căng thẳng khi cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới) đụng độ với người hâm mộ của nam diễn viên hài", tờ Variety đưa tin.

Hiện, khu văn phòng của Netflix, các rạp chiếu phim Arclight Hollywood đã phải đóng cửa. Hàng trăm người tụ tập trước tòa nhà Netflix và giơ các bảng biểu tình chứa khẩu hiệu như "Đấu tranh cho cuộc sống của người chuyển giới", "Chuyển giới không phải trò đùa"...

"Chúng tôi đang chống lại việc kiếm tiền dựa trên sự kỳ thị bởi điều đó làm sai lệch nhận thức của người khác. Tôi nghĩ Netflix, Facebook và Instagram - các công ty kiếm tiền từ điều đó nên suy nghĩ lại. Đó là lý do chúng tôi xuất hiện ở đây", Ashlee Marie Preston - một trong những người khởi xướng cuộc biểu tình chia sẻ.

Ngoài nhân viên của Netflix, sự kiện biểu tình cũng thu hút sự chú ý của một số người nổi tiếng. Các ngôi sao trong làng giải trí cũng lên tiếng phản đối những trò đùa trong The Closer. Elliot Page, diễn viên công khai chuyển giới và nổi tiếng tại Hollywood, đã tuyên bố cô đứng về phía cộng đồng LGBTQ+ trong vụ việc.

"Tôi sát cánh cùng các nhân viên chuyển giới, phi nhị phân và người bị áp bức tại Netflix. Chúng ta cần đấu tranh cho những người chuyển giới để họ được làm việc trong môi trường hòa nhập", Elliot Page viết trên trang cá nhân.

Đạo diễn Joey Soloway - người tạo ra Transparent, loạt phim phát trực tuyến có nhân vật chuyển giới, đã nói về ranh giới giữa những câu nói đùa và việc gây tổn thương.

Joey Soloway phát biểu: "Người chuyển giới đang ở giữa cuộc tàn sát. Họ đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, khủng hoảng nhân quyền, khủng hoảng sức khỏe tâm thần do bị bắt nạt, trầm cảm. Có người chọn cách tự tử để giải thoát. Người chuyển giới chỉ mong có được sự an toàn và được làm người".

Theo tờ Variety, các giám đốc điều hành của Netflix đứng về phía nam diễn viên hài Chappelle trong những ngày đầu diễn ra vụ tranh cãi. Đồng thời, Netflix đã sa thải nhân viên thuộc cộng đồng LGBTQ+ - B. Pagels-Minor. Đại diện Netflix giải thích lý do đuổi việc Pagels-Minor là người này tiết lộ thông tin về lượng người xem The Closer với tờ Bloomberg.

Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, đại diện của Netflix đưa ra phát biểu: "Chúng tôi coi trọng các đồng nghiệp chuyển giới. Chúng tôi hiểu họ tổn thương sâu sắc sau vụ việc. Công ty tôn trọng quyết định ra đi của bất kỳ nhân viên nào. Chúng tôi nhận ra còn nhiều thứ phải thay đổi kể cả trong nội bộ Netflix và ở nội dung phim, các chương trình truyền hình".

