Sửng sốt trước những bức vẽ bằng... than củi:

Dân trí Những hình ảnh siêu chân thực này trông như thể những bức ảnh đen trắng, nhưng kỳ thực đó là những bức vẽ được thực hiện bằng than củi.

Nghệ sĩ người Mỹ Dylan Eakin (30 tuổi) có thể dành ra tới 100 tiếng đồng hồ để thực hiện những bức vẽ bằng than củi đưa lại cảm nhận siêu chân thực.

Anh Dylan Eakin thường thực hiện các bức chân dung đầy biểu cảm khắc họa diện mạo của bạn bè, người thân. Những tác phẩm của nghệ sĩ trẻ đến từ New York (Mỹ) hiện có giá vào khoảng 2.000 - 6.000 USD/bức.

Cách vẽ của Dylan Eakin là đối chiếu từ ảnh chụp sang tranh trong quá trình thực hiện, các tác phẩm của Dylan Eakin có kích thước thường thấy vào khoảng 45 x 60cm.

Dù các tác phẩm của Dylan Eakin gây sửng sốt là vậy, nhưng anh tiết lộ không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được: "Tôi sẽ không thể đạt tới đẳng cấp này nếu tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được. Nếu tôi tự cho phép mình nghĩ những gì mình đã thực hiện được là hoàn hảo, tôi sẽ không thể tiếp tục tiến xa được".

Dylan Eakin cũng chia sẻ rằng anh không bao giờ có ý định thay đổi phong cách từ tranh đen trắng sang tranh màu.

Dylan Eakin cũng không bao giờ mời những người mẫu chuyên nghiệp hợp tác, anh chỉ vẽ những người xung quanh mình: "Tôi có thể vẽ đi vẽ lại một người thân quen, tôi không thích làm việc với những người mẫu chuyên nghiệp, họ có những biểu cảm đã trở thành bài bản, còn những người mẫu không chuyên - những người xung quanh tôi - khiến tôi cảm thấy chân thực và có cảm hứng.

Tôi cũng thường chỉ vẽ tranh chân dung bởi tôi sáng tạo nghệ thuật để phục vụ cho con người, nên tôi muốn vẽ con người để mỗi người xem tranh đều cảm thấy gần gũi với tác phẩm".

