Song Joong Ki: Muốn đóng phim ở nước ngoài, chấp nhận diễn không cát-xê

Hopeless là tác phẩm do đạo diễn Kim Chang Hoon nhào nặn, kể về một chàng trai trẻ tên Yeon Gyu (Hong Sa Bin đóng) - người muốn thoát khỏi thực tại địa ngục. Sau khi gặp Chi Geon (Song Joong Ki đóng) - người quản lý cấp trung của một tổ chức, Yeon Gyu đã bước chân vào thế giới nguy hiểm.

Hopeless là dự án Song Joong Ki góp mặt sau phim truyền hình Cậu út nhà tài phiệt. Tạo hình của nhân vật Chi Geon khiến nhiều người bất ngờ. Không còn là một mỹ nam điển trai, hấp dẫn, nhân vật Chi Geon của Song Joong Ki rắn rỏi và chứa đựng nhiều nội tâm phức tạp.

Trong phim, anh cắt tóc ngắn, để lộ làn da nâu, gương mặt chi chít sẹo và ánh mắt lạnh lùng.

Song Joong Ki trong dự án "Hopeless" (Ảnh: News).

Song Joong Ki tiết lộ, anh bị lôi cuốn ngay lần đầu đọc kịch bản Hopeless nên nhận lời tham gia phim và không nhận cát-xê. Anh góp mặt trong bộ phim như một cách ủng hộ các giá trị nghệ thuật và thể hiện sự ngưỡng mộ với đạo diễn, ê-kíp sản xuất phim.

"Tôi thích thử thách bản thân với sự không chắc chắn. Điều này nghe có vẻ táo bạo. Tôi đã thành công nhiều lần nên tôi muốn thử sức làm một điều gì đó táo bạo", anh nói.

Nói về vai diễn gai góc và nặng về tâm lý, Song Joong Ki cho biết: "Tôi đã cố gắng rất nhiều để thể hiện một khía cạnh khác của bản thân".

Đạo diễn của bộ phim cũng khen ngợi diễn xuất của Song Joong Ki: "Tôi mong muốn Song Joong Ki mang đến vẻ lạnh lùng khác hẳn với hình ảnh hiền lành mà anh từng thể hiện trước đây. Xem diễn xuất của Joong Ki, tôi cảm thấy đây thực sự là Chi Geon".

Hopeless được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2023 hồi tháng 5 vừa rồi. Phim đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 4 phút cùng nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Hopeless dự kiến ra rạp vào ngày 11/10 tới tại Hàn Quốc.

Song Joong Ki khát khao làm mới mình, thay đổi hình tượng và hướng tới dòng phim điện ảnh trong tương lai (Ảnh: Naver).

Song Joong Ki (SN 1985) hiện là một trong những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Chuyện tình Sungkyunkwan, Hậu duệ mặt trời, Asadal Chronicles, Đảo địa ngục, Vincenzo...

Dù có sự nghiệp ổn định tại Hàn Quốc nhưng Song Joong Ki vẫn khát khao thử sức với thị trường nước ngoài. Trong cuộc trò chuyện gần đây với báo giới Hàn Quốc, tài tử sinh năm 1985 thổ lộ, anh mong muốn có nhiều trải nghiệm khác nhau nên đi thử vai ở nước ngoài.

Song Joong Ki nói: "Dù nhiều người nghĩ rằng tôi bắt đầu quan tâm đến việc thực hiện các dự án ở nước ngoài sau khi kết hôn với Katy (vợ thứ hai của Song Joong Ki). Nhưng thực tế, tôi đã đi thử vai trong nhiều năm để thử sức với nhiều thể loại hơn ở các nền văn hóa khác nhau.

Katy luôn ủng hộ tôi thử sức nhiều dạng vai. Vợ tôi có nhiều bạn bè tại Anh và Mỹ nên cô ấy muốn thu xếp các cuộc gặp gỡ, cơ hội thử vai cho tôi. Đáng tiếc, tôi chưa thành công".

Song Joong Ki chia sẻ, các dự án trước đây của anh chủ yếu là phim truyền hình. Song, anh hiện muốn thử sức nhiều hơn trong lĩnh vực phim điện ảnh. Trong đó, thể loại phim kinh dị đen tối là điều anh khát khao thử thách nhất.

"Trong Hopeless, tôi chỉ đóng vai phụ. Người đưa ra kịch bản thậm chí hỏi tôi đóng vai phụ có ổn không nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi muốn đưa câu chuyện lên màn ảnh mà không làm thay đổi sức hấp dẫn của nó. Do vậy, tôi quyết định tham gia dự án mà không nhận cát-xê", anh chia sẻ.

Tài tử xứ Hàn đã đi thử vai tại nước ngoài nhưng chưa thành công (Ảnh: Newsen).

Được biết, sau Hopeless, Song Joong Ki thử sức trong dự án My Name is Loh Kiwan. Bộ phim được quay từ đầu năm 2023 với phần ngoại cảnh chủ yếu tại nước ngoài.

Phim kể về Ro Ki Wan, một kẻ đào tẩu, sau đó nhập cư "lậu" vào Bỉ để được công nhận là người tị nạn. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo ấn tượng mới và thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của Song Joong Ki.

Ngoài sự nghiệp điện ảnh ngày càng nở rộ, Song Joong Ki còn có tổ ấm đáng mơ ước. Anh hạnh phúc bên vợ, cựu nữ diễn viên Katy Louise Saunders. Cặp đôi xác nhận kết hôn vào đầu năm và đón con trai đầu lòng hồi tháng 6 vừa rồi.

Tài tử xứ Hàn cho biết, thành công và hạnh phúc hiện tại của anh đều có dấu ấn của bà xã. Vợ anh hiện không còn theo nghiệp diễn nhưng với kinh nghiệm từng đóng phim và tham gia các tác phẩm quốc tế, Katy mang lại cho chồng nhiều lời khuyên hữu ích trong công việc.

Trước khi kết hôn với Katy, Song Joong Ki từng có cuộc hôn nhân ồn ào kéo dài gần 2 năm với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Họ bén duyên từ dự án Hậu duệ mặt trời, làm đám cưới vào năm 2017 và ly hôn vào năm 2019.