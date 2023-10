Sách của Việt Nam vào danh mục tác phẩm đáng chú ý nhất hội sách Frankfurt

Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 75 với thông điệp "Và câu chuyện vẫn được tiếp nối" (And the story goes on) diễn ra từ ngày 18/10 đến 22/10 tại thành phố Frankfurt, Đức.

Đây là hội sách lớn nhất thế giới, quy tụ 5.000 đơn vị xuất bản đến từ gần 100 quốc gia, với hàng trăm sự kiện, chương trình giao lưu, gặp gỡ tác giả, hội thảo về sách và xuất bản được tổ chức trực tiếp và trên các nền tảng số.

Tham gia hội sách, Nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu gần 60 tựa sách thuộc nhiều thể loại: sách tranh đương đại, tranh truyện dân gian Việt Nam, văn học, kiến thức, kĩ năng…

Đây là năm thứ 2 Nhà xuất bản Kim Đồng tham gia gian hàng giới thiệu sách tại Hội sách Quốc tế Frankfurt.

Cán bộ Nhà xuất bản Kim Đồng làm việc với đối tác (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Tại hội sách, Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương của Nhà xuất bản Kim Đồng vinh dự có tên trong danh mục tác phẩm đáng chú ý nhất năm 2023 dành cho thanh thiếu nhi.

Tác phẩm do tác giả Thanh Nguyệt, Quỳnh Liên biên soạn, gồm 35 trích đoạn thơ, truyện ngắn của các tác giả Việt Nam từ trung đại đến hiện đại; gần 30 họa sĩ đương đại tham gia vẽ minh họa.

Đây là cuốn sách duy nhất của Việt Nam được lựa chọn năm nay và là một trong 200 tác phẩm xuất sắc nhất vượt qua 5.000 tác phẩm được đề cử từ 57 quốc gia trên thế giới, với 37 ngôn ngữ khác nhau.

Các chuyên gia đã thẩm định, lựa chọn trên tiêu chí về chủ đề, chất văn chương, hình ảnh đẹp, cách tiếp cận mới mẻ và sáng tạo. Trước đây, ấn phẩm Lĩnh Nam chích quái và Cái Tết của mèo con cũng có tên trong danh mục uy tín này.

Cuốn sách "Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương" có tên trong danh mục tác phẩm đáng chú ý nhất năm 2023 tại hội sách (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Đại diện đoàn công tác Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết những vị khách ghé thăm gian hàng dành nhiều lời khen cho Lĩnh Nam chích quái, Dế mèn phiêu lưu kí do họa sĩ Tạ Huy Long vẽ minh họa.

Một số tựa sách nhận được đề nghị mua bản quyền như: Búp sen xanh, Lược sử nước Việt bằng tranh. Hai cuốn sách tranh của Trang Nguyễn và Jeet Zdũng là Chang hoang dã - Gấu và Chang hoang dã - Voi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của đối tác.

Ấn phẩm The Green Lotus Bud (Búp Sen Xanh) của nhà văn Sơn Tùng, do Phan Thanh Hảo, Diane Fox, Kate Jellema chuyển ngữ, Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản quý 3/2023.

Cuốn sách được đại diện Nhà xuất bản của Anh đề nghị mua bản quyền ngay tại hội sách.

Tham dự hội sách năm nay, Nhà xuất bản Kim Đồng đã có gần 30 cuộc gặp với các đối tác bản quyền. Nhiều tựa sách tiềm năng đã được phát hiện qua các cuộc trao đổi này, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả Việt Nam những cuốn sách thú vị từ các nhà xuất bản hàng đầu thế giới trong thời gian tới.

"Đây cũng là cơ hội quý giá để những người làm sách Kim Đồng được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm làm sách từ các đồng nghiệp quốc tế", đại diện Nhà xuất bản cho biết.