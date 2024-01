Rơi máy bay, tài tử và hai con gái thiệt mạng trong kỳ nghỉ đón năm mới

Máy bay rơi ở vùng biển gần đảo quốc St. Vincent và Grenadines, thuộc phía đông vùng biển Caribe. Trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên Christian Oliver từng xuất hiện trong những vai diễn phụ, bên cạnh các tài tử nổi tiếng như Tom Cruise hay George Clooney.

Christian Oliver đã có sự nghiệp diễn xuất trải dài 3 thập kỷ. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm thứ 5 tuần này khiến tất cả người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng, gồm nam tài tử, hai con gái của anh và phi công điều khiển chiếc máy bay.

Tài tử người Mỹ gốc Đức Christian Oliver (Ảnh: Page Six).

Tên thật của Christian Oliver là Christian Klepser, anh ra đi ở tuổi 51. Hai con gái của anh - Annik và Madita Klepser - đang ở tuổi 10 và 12. Khi xảy ra vụ tai nạn, cha con nam diễn viên Oliver đang trên đường tới đảo quốc St Lucia. Trong quá trình vận hành, máy bay đã gặp vấn đề và rơi xuống biển.

Ngư dân, thợ lặn và lực lượng bảo vệ bờ biển của đảo quốc St. Vincent và Grenadines đã nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Thi thể của 4 nạn nhân đã được tìm thấy.

Trước khi qua đời, nam diễn viên Oliver vừa hoàn tất vai diễn trong bộ phim có tên Forever Hold Your Peace (tạm dịch: Mãi giữ lấy bình an). Oliver thực hiện xong cảnh phim cuối cùng của mình ở thời điểm 5 ngày trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, sau đó, anh tận hưởng một kỳ nghỉ cùng với hai con gái ở vùng biển Caribe.

Hiện tại, giới làm phim ở Hollywood rất bàng hoàng và dành nhiều lời chia sẻ tới người thân của nam diễn viên quá cố sau vụ tai nạn bi kịch này.

Tài tử người Mỹ gốc Đức Christian Oliver bên vợ con nhiều năm về trước (Ảnh: Page Six).

Bức ảnh cuối cùng được tài tử Christian Oliver chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Page Six).

Đạo diễn của phim Forever Hold Your Peace - ông Nick Lyon - chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã bàn về kế hoạch cùng nhau thực hiện một bộ phim từ nhiều năm trước. Chúng tôi vừa hoàn thành xong kế hoạch ấy... Xin cảm ơn anh vì đã luôn là một người đồng nghiệp, một người diễn viên, một người bạn tuyệt vời".

Nam diễn viên Christian Oliver bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1994 với vai diễn trong bộ phim truyền hình Saved by the Bell: The New Class. Oliver thường đảm nhận các vai diễn phụ. Anh từng xuất hiện trong The Good German bên cạnh tài tử George Clooney, trong Valkyrie bên cạnh tài tử Tom Cruise.

Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội, Oliver chia sẻ một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn bên bờ biển. Bức ảnh được chụp trong kỳ nghỉ của anh và hai con.

Trên ảnh, Oliver viết dòng chữ: "Hãy để tình yêu thương ngự trị. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người trong năm 2024!". Ở phần chú thích ảnh, nam diễn viên viết thêm: "Gửi lời chào từ nơi thiên đường... Năm 2024, chúng tôi đến đây!".

Về đời tư, nam diễn viên Christian Oliver đã ly hôn vợ - cô Jessica Muroz - hồi năm 2021.