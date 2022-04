Quang Dũng tái xuất khán giả TPHCM sau 6 tháng ở Mỹ

Vừa trở về Việt Nam sau 6 tháng ở Mỹ, Quang Dũng gây ấn tượng với khán giả TPHCM bằng đêm nhạc tựa đề "The protrait of Mây" diễn ra tối 28/4. Khán phòng không còn một chỗ trống.

Xuất hiện với bộ vest lịch lãm, nam ca sĩ gốc Quy Nhơn một mình làm chủ sân khấu. Không lên kịch bản trước, anh ngẫu hứng trò chuyện và hát.

Nửa đầu đêm nhạc, Quang Dũng khiến không khí trở nên lắng đọng với các nhạc phẩm trữ tình: Liên khúc Tôi đi giữa hoàng hôn, Xin còn gọi tên nhau, Biết bao giờ trở lại, Cô đơn, Một mình, 60 năm cuộc đời, Ru đời đi nhé, Hạ trắng, Thuở ấy có em...

Nửa cuối mang màu sắc trẻ trung hơn với Người yêu dấu ơi, Vì em thương anh, Tiếng mưa đêm, Hoa tím ngoài sân, Chuyện tình, Người yêu cũ có người yêu mới, Hà Nội và em khi sớm thu sang, Xin lỗi, Mùa hè đẹp nhất, Đoản khúc cuối cho em, Quên đi tình cũ, Chân tình và Lời yêu thương. Tất cả các ca khúc đều được làm mới hoàn toàn bởi Hoàng Nhã Band.

Khán giả bất ngờ vì giọng hát nội lực của nam ca sĩ khi hát liên tục 30 bài nhưng vẫn giữ cột hơi vững chắc, lên bổng xuống trầm ổn định, tràn đầy cảm xúc.

Chia sẻ về đêm nhạc, một khán giả cho biết, chương trình đưa người xem "đã tai đã mắt" và đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tiếng hát truyền cảm, sự chỉn chu trong phong cách, nghiêm túc với âm nhạc và chiều chuộng khán giả của Quang Dũng khiến họ cảm thấy bõ công chờ đợi suốt thời gian dài.

Quang Dũng nghỉ hát gần hai năm do ảnh hưởng của Covid-19. Cách đây 6 tháng, anh sang Mỹ và mới trở lại Việt Nam ít ngày. Trong thời gian Quang Dũng ở Mỹ, người hâm mộ vẫn dõi theo những chương trình nam ca sĩ tham gia và mong ngóng ngày anh trở về.

Chính vì vậy, khi thông tin đêm nhạc "The protrait of Mây" với sự tham gia của Quang Dũng được công bố, rất nhiều người háo hức. Quang Dũng rất hạnh phúc khi được biểu diễn tại TPHCM, thấy những khán giả thân thuộc say sưa nghe mình hát. Sự cổ vũ của họ khiến anh thăng hoa hơn, hát không biết mệt.

Nói về 6 tháng ở Mỹ, Quang Dũng cho biết, anh dành phần lớn thời gian để gần gũi con trai Bảo Nam. Ngoài những lúc đi diễn, anh cùng con đi chơi, trò chuyện. Cậu nhóc giờ đã cao hơn bố, rất ngoan ngoãn và tình cảm.

Quang Dũng luôn cảm thấy may mắn vì Bảo Nam được ông bà ngoại chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. Bảo Nam không hứng thú với công việc nghệ thuật, giỏi chơi đàn piano nhưng không thích hát nên Quang Dũng cũng không đòi hỏi con nối nghiệp của mình.

Anh đồng quan điểm với vợ cũ - Hoa hậu Jennifer Phạm, về việc để con thoải mái làm những gì mình thích. Ở tuổi 14, con trai Quang Dũng thích tìm hiểu về khoa học, công nghệ và có thể nói chuyện suốt ngày về chủ đề này.

Quang Dũng sinh năm 1975 ở Bình Định. Anh thành công với dòng nhạc trữ tình, tiền chiến, trong đó có nhạc Trịnh Công Sơn. Anh từng ra các album: Biển nghìn thu ở lại, Bên đời có em, Ru mãi ngàn năm, Hoài niệm dấu yêu, Hoa có vàng nơi ấy, Gợi giấc mơ xưa, Tình khúc cho em...