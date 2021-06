Quán cà phê sân vườn có thiết kế đẹp lạ, tiết kiệm điện năng

Dân trí Không gian cà phê gần gũi với thiên nhiên, thiết kế nổi bật nhờ những bức tường màu đỏ cách điệu giúp du khách có nhiều trải nghiệm độc đáo, tận hưởng sự thư thái, dễ chịu đến lạ lùng.

Quán cà phê có tên Think of it tọa lạc tại bang Gujurat, Ấn Độ từng được chuyên trang kiến trúc Archdaily (Mỹ) giới thiệu bởi thiết kế đẹp, độc, lạ. Quán rộng 325m2, được thiết kế đa năng, vừa là nhà hàng, vừa là không gian kinh doanh cà phê.

Công trình nằm cạnh con ngõ nhỏ, không gian đảm bảo yên tĩnh, thoáng đãng. Không chỉ tạo sự riêng tư nhất định mà quán còn được thiết kế tinh tế, có sự kết nối hài hòa với khung cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài.

Mái nhà thiết kế độc lạ với khoảng hở lớn, làm nổi bật không gian cà phê sân vườn xanh mát.

Mặt tiền được bố trí một khoảng lùi rộng với cảnh quan bài trí đẹp mắt như một sự chuyển tiếp từ đường phố sang bức tường màu gạch tro đánh dấu "ranh giới" của nhà hàng.

Một vài chỗ ngồi được sắp xếp ngay phía bên ngoài, phù hợp cho những khách không có nhiều thời gian, cần "ăn nhanh uống chóng". Cảnh quan đẹp mắt, cây xanh trồng khắp nơi khiến khu vực này tuy sát bên đường nhưng vẫn đảm bảo thoáng đãng, dễ chịu.

Lối vào quán được bố trí thông qua một không gian khép kín giống như tiền sảnh, dẫn khách hàng tới khoảng sân vườn rộng rãi nép mình trong một khu vực "nửa kín nửa hở" hình chữ L.

Có nhiều chỗ ngồi khác nhau, từ trong nhà đến ngoài trời với cả ghế đơn, phù hợp với khách lẻ hoặc hội nhóm, gia đình.

Khu vực có mái che và không gian cà phê ngoài trời ngăn cách với nhau bằng bức tường đỏ nổi bật được thiết kế cách điệu và những bồn cây xanh.

Kiến trúc sư tạo các ô cửa có hình dáng khác nhau trên tường, vừa giúp lưu thông gió, điều hòa ánh sáng tự nhiên, vừa mở rộng tầm nhìn của ra bên ngoài.

Những thanh sắt nhỏ được xếp song song với nhau tạo thành tấm chắn phân cách không gian khá thú vị.

Ranh giới giữa các không gian cũng được tận dụng làm nơi bố trí những chiếc ghế dài bằng xi măng mịn, tăng diện tích sử dụng, tạo nhiều chỗ ngồi đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Quán sử dụng các vật liệu quen thuộc như đá khảm, xi măng mịn,.. dưới lối đi và tường màu đỏ đất, gợi cảm giác mộc mạc, bình dị. Các khu vực luôn tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên, giúp tiết kiệm điện năng.

Đặc biệt, không gian được bài trí nhiều cây xanh nhiệt đới bắt mắt như frangipani, heliconia, cây huyết dụ, tre, chuối, hoa giấy và nhiều loại cây khác.

Du khách đến đây có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng tươi tốt, không khí mát mẻ, trong lành, dễ chịu. Tiểu cảnh hồ nước nhỏ ở không gian cà phê sân vườn tạo khung cảnh như resort thu nhỏ.

Buổi tối, khi lên đèn, không gian quán trở nên lung linh, lãng mạn.

Thảo Trinh

Ảnh: Sebastian + Ira