Quá ê chề ở Hollywood, "nhan sắc tỉ lệ vàng" Amber Heard lựa chọn ra đi

Amber Heard đã chuyển tới sống ở Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: New York Post).

Kể từ sau khi bị xử thua trong vụ kiện với chồng cũ - tài tử Johnny Depp, Amber Heard sống rất kín tiếng. Cô đóng băng sự nghiệp ở Hollywood, không tham gia bất cứ sự kiện nào, không xuất hiện ở nơi công cộng. Tất cả vốn nghĩ rằng cô muốn có khoảng lặng sau quãng thời gian lùm xùm vì kiện tụng, nhưng không phải.

Mới đây, nhà báo Alison Boshoff của tờ tin tức Daily Mail (Anh) cho biết rằng Amber Heard đã chuyển tới sống ở Madrid, Tây Ban Nha. Heard muốn rời xa kinh đô điện ảnh Hollywood, nơi cô phải đối diện với sự lạnh nhạt của các đồng nghiệp sau khi bị xử thua trong vụ kiện với chồng cũ và với làn sóng "anti-fan" khá dữ dội.

Alison Boshoff cho hay: "Tôi có thể tiết lộ với các bạn rằng Amber Heard đã từ giã Hollywood trong im lặng. Cô ấy đã lặng lẽ chuyển tới sống ở Tây Ban Nha cùng với con gái nhỏ. Thực tế, Amber Heard có thể nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha nên việc chuyển tới sống ở quốc gia này không đặt ra thách thức về ngôn ngữ đối với cô ấy.

Cô ấy cảm thấy vui vẻ hơn khi sống ở đó, bởi cô ấy được nuôi con gái nhỏ trong bình an, tránh xa khỏi tất cả những ồn ào, xao động mà cô ấy phải đối diện nếu tiếp tục sống ở Hollywood".

Dù vậy, đây không phải là một kế hoạch dài hạn. Ở một thời điểm phù hợp, Amber Heard có thể sẽ quay trở lại kinh đô điện ảnh để tìm kiếm những cơ hội mới cho sự nghiệp.

Heard và Depp khi còn gắn bó (Ảnh: New York Post).

Theo thông tin mà một người bạn ẩn danh của Amber Heard tiết lộ cho nữ nhà báo Alison Boshoff, nữ diễn viên 37 tuổi đang tận hưởng cuộc sống chậm rãi, cô không vội vã với những kế hoạch công việc ở thời điểm này. Vào một thời điểm phù hợp hơn, Amber Heard có thể sẽ cân nhắc việc quay trở về Hollywood, nếu cô nhận được những cơ hội công việc khiến cô cảm thấy hứng thú.

Amber Heard đã bán nhà riêng của cô ở bang California, Mỹ, hồi tháng 7/2022 với giá hơn 1 triệu USD, giữa lúc cô bị rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn vì các chi phí kiện tụng.

Hồi tháng 10/2022, Amber Heard có mặt ở Mallorca, Tây Ban Nha, để tận hưởng một kỳ nghỉ cùng với con gái nhỏ. Hiện tại, cô đang sống ở vùng ngoại ô của thành phố Madrid, Tây Ban Nha.

Sắp tới đây, Amber Heard sẽ tái xuất trong một số dự án phim điện ảnh như Aquaman and the Lost Kingdom và In the Fire. Có thể lúc ấy cô sẽ quay trở lại với các hoạt động trong showbiz để tham gia quảng bá cho các bộ phim.

Về phần Johnny Depp, anh cũng đã tích cực quay trở lại với công việc sau quãng thời gian kiện tụng. Hiện tại, Depp đã tái xuất trong một số dự án phim với vai trò nam chính, ngoài ra, anh còn tham gia biểu diễn âm nhạc và thử sức với hoạt động làm phim trong vai trò đạo diễn...

Dù vậy, Depp cũng lựa chọn sống tại một miền quê ở nước Anh, tìm kiếm sự tĩnh lặng, yên bình, thay vì tiếp tục sống ở Hollywood.