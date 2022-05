Phim về "biểu tượng sex" Marilyn Monroe bị gắn mác 17+

Blonde không phải là dự án đầu tiên làm về biểu tượng gợi cảm của Hollywood - Marilyn Monroe. Nhưng đây là bộ phim mới nhất, tái hiện một phần cuộc đời của ngôi sao huyền thoại.

Khác với bộ phim tài liệu Love, Marilyn hay tác phẩm hư cấu My Week With Marilyn, Blonde là một câu chuyện được đạo diễn Andrew Dominik ấp ủ thực hiện từ năm 2011 đến nay. Bộ phim được mong đợi sẽ là tác phẩm tiểu sử tái hiện cuộc đời của ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe một cách đặc sắc dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates.

"Blonde" là bộ phim tái hiện cuộc đời của ngôi sao nổi tiếng Marilyn Monroe (Ảnh: News).

Marilyn Monroe được xem là một huyền thoại điện ảnh của Hollywood và cũng là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong thập niên 1950. Được ví như nàng lọ lem ngoài đời thực, Marilyn Monroe vô tình lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover trong một lần làm việc ở xưởng và bắt đầu trở thành người mẫu ảnh.

Sau đó, Marilyn Monroe dần được các nhà làm phim Hollywood quan tâm và mời tham gia diễn xuất trong các tác phẩm như Niagara (1953), Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1954), Bus Stop (1956), Some Like It Hot (1959)…

Bên cạnh những danh tiếng trong sự nghiệp điện ảnh, Marilyn Monroe cũng nổi tiếng với cuộc sống đời tư phức tạp và khá bất hạnh. Từ nhỏ, cô bị mẹ bỏ rơi và liên tục gặp tình duyên trắc trở. Ngôi sao nổi tiếng qua đời một cách bí ẩn ở tuổi 36. Đến nay, cái chết của Marilyn vẫn là một ẩn số cùng những đồn đoán của truyền thông.

Câu chuyện về cuộc đời của Marilyn Monroe dường như luôn khiến các nhà làm phim tò mò và cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của các nhà làm phim. Blonde được kỳ vọng sẽ là một câu chuyện chân thực, sống động nhất về biểu tượng gợi cảm Hollywood.

"Biểu tượng gợi cảm" Marilyn Monroe (Ảnh: News).

Cuốn sách Blonde được phát hành vào năm 2000 của nhà văn Joyce Carol Oates là một quyển tiểu thuyết nổi tiếng từng được đề cử giải thưởng nghệ thuật Pulitzer. Dù cuốn sách tập trung kể về đời tư của Marilyn Monroe nhưng tác giả Carol Oates vẫn luôn khẳng định đây không phải là một cuốn tiểu sử về ngôi sao nổi tiếng. Đây chính là một câu chuyện với nhiều tình tiết hư cấu dựa trên các sự kiện ngoài đời.

Cuốn tiểu thuyết Blonde cũng đề cập đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của minh tinh Hollywood, đặc biệt là về cuộc tình của cô với cựu tổng thống, cuộc hôn nhân của cô với cầu thủ bóng rổ Joe DiMaggio, nhà biên kịch Arthur Miller. Ngoài ra, sự ra đi của Marilyn Monroe trong Blonde được dự đoán là một vụ ám sát, khác với những bằng chứng liên quan đến vụ tự tử ngoài đời thực vẫn bị nghi ngờ.

Blonde hứa hẹn hé lộ chân dung của Marilyn Monroe, cuộc đời đầy vinh quang nhưng cũng nhiều khổ đau, bất hạnh của một người đàn bà đẹp nức tiếng Hollywood. Trong đó, câu chuyện về việc Marilyn Monroe bị bỏ rơi và lạm dụng tình dục khi còn nhỏ cũng được phản ánh trong phim.

Blonde ban đầu được lên kế hoạch quay vào năm 2011 với vai chính do nữ diễn viên người Australia - Naomi Watts đảm nhận. Nhưng đến năm 2014, vai diễn Marilyn Monroe đã được thay thế bởi nữ diễn viên Jessica Chastain. Tuy vậy, cuối cùng, bộ phim vẫn không thể sản xuất như dự tính.

Nữ diễn viên Ana De Armas trong tạo hình Marilyn Monroe (Ảnh: News).

Tới năm 2019, nhà làm phim lần nữa tuyên bố Jessica Chastain rời khỏi dự án Blonde và thế chỗ cô là nữ diễn viên trẻ đang lên người Cuba, Ana De Armas. Chia sẻ về việc được mời vào vai một huyền thoại điện ảnh, nữ diễn viên Ana De Armas cho biết: "Tôi biết mình có thể làm được. Vào vai Marilyn Monroe như một bước đột phá trong sự nghiệp đối với tôi, một người Cuba đóng vai Marilyn Monroe. Bạn nhìn bức ảnh nổi tiếng của cô ấy và thấy cô ấy đang mỉm cười trong khoảnh khắc đó. Nhưng sự thật, đó chỉ là một phần của những gì cô ấy thực sự đang phải trải qua lúc bấy giờ".

Ana de Armas thổ lộ, cô phải trải qua một sự biến đổi đáng kinh ngạc để vào vai Marilyn Monroe trên màn ảnh. Cô từng ngồi 3 tiếng rưỡi mỗi ngày trên ghế trang điểm để có vẻ ngoài chỉn chu, giống ngôi sao huyền thoại.

"Tôi đã phải sử dụng chiếc mũ hói đầu mỗi ngày để có thể đội bộ tóc giả màu vàng giống với tóc của Marilyn. Cô ấy đã trải qua nhiều màu tóc khác nhau từ vàng đến bạch kim, vì vậy công việc hóa trang của tôi phải diễn ra thật hoàn hảo", nữ diễn viên trẻ kể lại quá trình biến hình trong phim.

Vai diễn những người tình của Marilyn Monroe trong Blonde sẽ được đảm nhận bởi các nam diễn viên như Adrien Brody (vai Arthur Miller), Bobby Cannavale (vai Joe DiMaggio), Caspar Phillipson (vai John F. Kennedy).

Ana De Armas tin rằng, vai diễn Marilyn Monroe là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời diễn xuất của chính cô (Ảnh: News).

Là nhà sản xuất chính của bộ phim và đồng hành cùng tác phẩm trong 10 năm, Andrew Dominik vừa là nhà biên kịch vừa là đạo diễn của Blonde. Andrew Dominik chưa bao giờ thực hiện những dự án lấy phụ nữ làm trung tâm như Blonde. Do vậy, Blonde chính là tâm huyết và là bước ngoặt trong sự nghiệp của nhà làm phim.

Đạo diễn Andrew Dominik từng chia sẻ về Blonde: "Đây sẽ là một trong những bộ phim hay nhất tôi từng được thực hiện. Đó là một bộ phim về thân phận con người. Câu chuyện kể về một chấn thương thời thơ ấu hình thành nên tính cách, số phận của một người trưởng thành. Về cơ bản, đó là câu chuyện của một con người, nhưng người xem vẫn có thể tìm thấy điều gì đó rất thân thuộc, thông qua việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông".

Ngoài Andrew Dominik, Blonde còn được tham gia sản xuất bởi một loạt các nhà làm phim tên tuổi khác như Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Brad Pitt và Scott Robertson. Vào năm 2016, Netflix đã mua bản quyền phát sóng bộ phim Blonde. Phim chính thức khởi quay tại Los Angeles, California, Mỹ vào năm 2019 và được dự kiến khởi chiếu trên Netflix vào năm 2021.

Tuy nhiên, theo Variety, một cuộc tranh cãi lớn nổ ra từ khi bộ phim Blonde được dán nhãn NC-17 (không dành cho người dưới 17 tuổi). Điều này khiến đạo diễn Andrew Dominik lo ngại lượng khán giả theo dõi phim sẽ bị hạn chế.

Trailer giới thiệu bộ phim "Blonde" (Video: After TV).

"Tôi nghĩ nếu có một nhóm đàn ông lẫn phụ nữ ở trong phòng và trao đổi về câu chuyện tình dục, có lẽ những người đàn ông sẽ lo lắng điều mà phụ nữ đang nghĩ. Điều đó thật lạ lùng. Nó không giống với những gì thường thấy về tình dục hạnh phúc. Người Mỹ khá khó hiểu khi nói về tình dục. Tôi không hiểu tại sao. Trong khi Mỹ là đất nước sản xuất nhiều phim người lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác", đạo diễn Andrew Dominik chia sẻ.

Netflix từng phản đối nhiều nội dung về tình dục trong phim ảnh. Do vậy, khán giả lo ngại rằng, việc phát sóng bộ phim Blonde có thể bị ảnh hưởng. Nói về điều này, đạo diễn Andrew cho hay: "Netflix đang chi hơn 400 triệu USD cho các bộ phim. Con số 22 triệu USD cho một bộ phim nhỏ như Blonde sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận cho họ".

Theo một số nguồn tin, Blonde sẽ chính thức ra mắt khán giả vào mùa thu năm nay.