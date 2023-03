Phim ca nhạc do Thu Hằng đóng chính đoạt giải Vàng Liên hoan Truyền hình

Phim Thư gửi con gái có sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng là một trong những tác phẩm đoạt giải Vàng của Liên hoan Truyền hình toàn quốc diễn ra tối 18/3 tại Hải Phòng.

"Sao Mai" Thu Hằng (trái) tự hào khi bộ phim mình tham gia giành giải Vàng của Liên hoan Truyền hình toàn quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có mặt tại buổi trao giải, Nguyễn Thu Hằng xúc động khi tác phẩm có mình tham gia được giám khảo ghi nhận và đánh giá cao. "Trong quá trình quay, Hằng đã học hỏi rất nhiều từ diễn xuất của các diễn viên gạo cội, nhận được sự chỉ bảo từ đạo diễn và các cô chú. Hằng nhận thấy mình rất may mắn vì được tham gia tác phẩm có giá trị trong đời sống âm nhạc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Thư gửi con gái là bộ phim ca nhạc dài 45 phút do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, đạo diễn Nguyễn Ngọc Chiến thực hiện, lên sóng VTV1. Hát và đóng chính trong phim là "Sao Mai" Thu Hằng vai My, vai Lan - mẹ của My - do Thúy Hà đóng.

Thu Hằng chia sẻ, cô học hỏi được nhiều khi tham gia bộ phim ca nhạc này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Xuân Trí đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, viết ca khúc, hòa âm phối khí, viết nhạc nền… cho phim. Anh viết tổng 16 trích đoạn dựa theo nội dung cốt truyện phim và lời thoại của nhân vật. Trong đó, nhạc sĩ Xuân Trí viết 3 ca khúc hoàn toàn mới là Hoa của mẹ, Thư gửi con gái và Ngày mình bên nhau.

Chuyện phim Thư gửi con gái vô cùng cảm động, kể về một người mẹ biết mình không qua khỏi vì bệnh nặng, nên đã dành những ngày còn lại của cuộc đời mình để viết những bức thư gửi cho con gái.

Người mẹ đã nói dối con rằng, mình đi nước ngoài làm việc để con gái nhỏ không quá đau buồn. Trong suốt nhiều năm, người bạn học thân thiết đã hoàn thành tâm nguyện của người mẹ, liên tục gửi thư cho con gái theo thời gian cho tới khi My trưởng thành.

Nữ ca sĩ hoạt động chăm chỉ, đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu và kỹ lưỡng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nội dung phim đầy cảm động về tình mẫu tử được kể bằng âm nhạc, lời thoại cùng với diễn xuất của ca sĩ Thu Hằng, diễn viên Thúy Hà, cùng các diễn viên Thu Hương, Thiên Lâm… đã đem đến cho khán giả những phút giây xúc động, nghẹn ngào.

Nguyễn Thu Hằng là nữ ca sĩ hoạt động chăm chỉ, đều đặn ra mắt các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu và kỹ lưỡng. Chỉ trong 3 tháng gần đây, cô đã cho ra mắt 2 MV Chill cùng Tây Bắc và Hoa ban về nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả.