Phản ứng của Brad Pitt và Angelina Jolie giữa cáo buộc bạo hành "ồn ào"

Angelina Jolie và Brad Pitt quen nhau trên trường quay phim Ông Bà Smith. Thời điểm đó, Brad Pitt vẫn còn đang trong mối quan hệ hôn nhân với nữ diễn viên Jennifer Aniston. Một năm sau bộ phim ra mắt và khi Brad Pitt ly hôn, Angelina và Brad chính thức công khai mối quan hệ.

Cặp đôi ở bên nhau một thời gian dài, sinh ba con chung và nhận ba con nuôi. Họ chung sống tới năm 2014 và quyết định tổ chức hôn lễ bí mật trước sự chứng kiến của cha mẹ Brad Pitt và các con. Cuộc hôn nhân của họ tan vỡ vào năm 2016 khi Angelina Jolie là người đệ đơn ly hôn lên tòa án. Những năm qua, họ vẫn không ngừng tranh cãi và kiện tụng.

Cuộc chiến pháp lý giữa Angelina Jolie và Brad Pitt chưa có dấu hiệu dừng lại sau 6 kể từ khi họ chia tay (Ảnh: Getty Images).

Giữa lúc vụ xô xát với Angelina Jolie vào năm 2016 bị khơi lại, Brad Pitt tỏ ra bình tĩnh, giữ thái độ lạc quan. Người quản lý của anh phát biểu trên truyền thông: "Angelina đang cố gắng gây đau đớn cho mọi người về sự việc đã được giải quyết 6 năm trước".

Trước đó, vào ngày 17/8, tờ TMZ dẫn nguồn tài liệu của tòa án, cho thấy Angelina Jolie là nguyên đơn ẩn danh đã kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vì không truy tố Brad Pitt tội hình sự trong vụ xô xát với cô trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ vào ngày 14/9/2016.

Nữ diễn viên nổi tiếng đã đệ đơn từ tháng 4 vừa rồi. Cho tới tháng 8/2022, cô cung cấp thêm những tình tiết mới, trong đó cáo buộc chồng cũ say rượu, đe dọa cô cùng các con trên chuyến bay. Cô tố bị anh "bạo hành thể chất và bằng lời nói".

Hồ sơ ghi rằng Brad Pitt đã nắm vai, túm lấy đầu vợ cũ và rung lắc trong tình trạng mất bình tĩnh. Ngôi sao của Tiên hắc ám kể bị chồng cũ đổ bia lên người trong lúc cô đang ngủ. Cả hai xảy ra ẩu đả khiến nữ diễn viên bị thương ở khủyu tay, lưng. Hình ảnh về những vết thương này cũng được nữ diễn viên cung cấp cho bên điều tra.

Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 đứa con chung, gồm 3 con nuôi và ba con ruột (Ảnh: DM).

Đáp trả đơn kiện của Angelina Jolie, phía Brad Pitt cho biết FBI sẽ không mở lại cuộc điều tra vì đã hết thời hạn. Đại diện của nam diễn viên nói thêm: "Cảnh sát đã xem tất cả thông tin, tiến hành điều tra và không buộc tội Brad thời điểm đó. Những gì cô ấy cung cấp không có gì mới".

Người phát ngôn của FBI cho biết, họ không thể bình luận về vụ việc.

Thông tin này được khơi lại khiến vụ ly hôn giữa Brad Pitt và Angelina Jolie ồn ào trở lại. Suốt 6 năm qua, cặp đôi vẫn liên tục đưa nhau ra tòa để giải quyết tranh chấp về tài sản chung và quyền giám hộ các con. Hiện tại, Angelina Jolie là người được tòa án giao quyền giám hộ các con trong khi Brad Pitt được quyền thăm nuôi.

Cặp đôi mới giải quyết tranh chấp về việc mua bán cổ phần trang trại tại Pháp hồi tháng 7 vừa rồi. Theo đó, Brad Pitt bị tòa xử thua vợ cũ. Anh cho rằng, việc Angelina Jolie bí mật bán cổ phần cho một bên thứ ba mà không bàn bạc với anh là hành động vi phạm thỏa thuận chung giữa hai người khi ly hôn.

Brad Pitt cho rằng, vợ cũ của anh đang cố tình gợi lại những mâu thuẫn và gây tổn thương cho các con (Ảnh: AP).

Cuộc chiến tranh "ngầm" giữa cặp đôi từng được xem là kiểu mẫu tại Hollywood tiêu tốn giấy mực của truyền thông suốt những năm qua. Nói về những ồn ào này, Brad Pitt đã có những tâm sự thật lòng. Tài tử Hollywood hy vọng rằng, các con anh sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những tranh cãi của cha mẹ.

Ngày 23/8, nguồn tin của People cho biết, Brad Pitt bày tỏ mong muốn các con của anh và Jolie gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne - Knox đều cảm thấy ổn giữa cuộc chiến pháp lý của cha mẹ.

"Ly hôn là quyết định đáng buồn trong nhiều năm đối với Brad. Từ ngày Angelina đệ đơn, Brad đã cố tập trung vào việc vun đắp tình cảm với các con. Chuyện này không dễ dàng vì có những thời điểm anh ấy không thể gặp bọn trẻ", nguồn tin chia sẻ.

Brad Pitt vui vẻ quảng bá cho bộ phim mới "Bullet Train" tại Hàn Quốc (Ảnh: Getty Images).

Brad Pitt luôn thấy buồn và nhớ vì không thể ở cạnh con nhiều hơn. Khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn, cô đã đưa 6 đứa con rời khỏi tổ ấm của hai người. 7 mẹ con đã sống vui vẻ cùng nhau trong khi khoảng thời gian Brad Pitt ở bên các con 6 năm qua không nhiều.

Trong những năm tháng khó khăn và cô đơn, Brad Pitt tự động viên mình. Anh luôn giữ thái độ tích cực, lạc quan. Tài tử Hollywood tin mình sẽ lại gắn bó với đám trẻ. Gần đây, anh cố gắng tận dụng mọi thời gian rảnh để ở cạnh con.

Ngày 14/7, nam diễn viên đáp chuyến bay đến Romeo (Italy) dự sinh nhật lần thứ 14 của cặp song sinh Knox - Vivienne. Anh mang theo chiếc guitar để biểu diễn trong tiệc mừng.

Giữa thời điểm đang vướng vào tranh cãi với vợ cũ, Brad Pitt lại gặp vận xui khi nam diễn viên và tổ chức từ thiện của anh bị kiện. Nguồn tin cho hay, quỹ từ thiện Make It Right của Brad Pitt bị kiện bán nhà có lỗi thiết kế, không đảm bảo an toàn.

Brad Pitt cùng tổ chức từ thiện Make It Right đạt được thỏa thuận dàn xếp sơ bộ trị giá 20,5 triệu USD (hơn 480 tỷ đồng) nhưng vẫn cần được tòa án phê duyệt. Được biết, quỹ Make It Right được nam tài tử Brad Pitt thành lập vào năm 2007 nhằm xây dựng những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng cho người dân sau khi họ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina.

Sau vụ việc, Brad Pitt chia sẻ: "Hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ cho phép mọi người tiếp tục tìm kiếm cơ hội để củng cố cộng đồng đáng tự hào này trong tương lai".

Ngày 19/8, Brad Pitt cùng đồng nghiệp Aaron Taylor-Johnson có mặt ở Seoul, Hàn Quốc để quảng bá bộ phim Bullet Train. Tài tử Hollywood diện trang phục hồng, tương tác vui vẻ với các đồng nghiệp trước sự reo hò của hàng trăm khán giả.

Những ngày qua, Angelina Jolie chưa có động thái mới hay bất kỳ bình luận nào liên quan tới việc cô là người ẩn danh nộp đơn kiện FBI. Hôm 21/8, cô được nhìn thấy đi chơi công viên cùng Knox và thưởng thức ca nhạc với con gái út Vivienne ở Philadelphia, Mỹ. Ngôi sao xinh đẹp giữ tâm trạng vui vẻ và bình thản giữa ồn ào Brad Pitt bạo hành cô vào năm 2016 được khơi lại.