Nữ diễn viên Mexico - Lyn May tuyên bố đang mang bầu ở tuổi 68

Nữ diễn viên người Mexico - bà Lyn May (hiện 68 tuổi) đang gây sốc trên các trang tin giải trí tại quê nhà và cả trên các trang tin quốc tế khi tuyên bố bà... đang mang thai.

Trong tháng 8 vừa qua, bà Lyn May đã đưa ra thông báo gây sốc rằng mình đang mang thai, dù vậy, truyền thông và công chúng Mexico vẫn "bán tín bán nghi". Cho tới mới đây, bà Lyn May tiếp tục đăng tải những hình ảnh siêu âm để khẳng định cho tuyên bố của mình.

Bà Lyn May khẳng định rằng cha của con mình là ca sĩ 30 tuổi Markos D1. Trước thông tin này, nam ca sĩ Markos D1 cho biết chính anh cũng chưa hề được bà Lyn May thông báo trực tiếp, mà chỉ được biết thông tin gây sốc này thông qua các đăng tải trên mạng xã hội của bà Lyn May.

Markos D1 trả lời các tờ tin tức rằng anh tin bà Lyn May không nói dối nhưng nếu quả thực bà sinh con và muốn anh thực hiện nghĩa vụ làm cha với đứa trẻ, anh sẽ cần thực hiện thêm một số xét nghiệm để xác nhận đó là con của mình.

Markos D1 thừa nhận rằng từng có qua lại với bà Lyn May nhưng không có mối quan hệ tình cảm thực sự với bà: "Hai chúng tôi có mối quan hệ, nhưng nó giống như một thứ tình bạn rất thân thiết hơn là tình yêu, chúng tôi yêu quý nhau nhiều".

Anh Markos D1 cũng khẳng định rằng không có ý định kết hôn với bà Lyn May: "Bà ấy đã đi qua một vài lần hôn nhân đổ vỡ rồi. Tôi không nghĩ bà ấy còn muốn kết hôn thêm nữa".

Thực tế, nếu bà Lyn May sinh nở tốt đẹp, bà sẽ lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới trải qua việc sinh nở. Kỷ lục này đang được nắm giữ bởi một phụ nữ người Tây Ban Nha có tên Maria del Carmen Bousada de Lara (1940 - 2009), bà Lara đã cho ra đời một cặp song sinh khi bà ở tuổi 66 hồi năm 2006.

Bà Lyn May là một người mẫu, vũ công, diễn viên người Mexico. Bà nổi tiếng nhất trong vai trò người mẫu hồi thập niên 1970 - 1980 và từng được xem như một "biểu tượng sex" trên màn ảnh Mexico.

Bích Ngọc

Theo Asia One