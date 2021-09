Nữ diễn viên kể chuyện vào vai gái mại dâm năm 12 tuổi

Dân trí Nữ diễn viên Jodie Foster ngay lập tức được nhìn nhận là tài năng diễn xuất ở Hollywood sau vai diễn gái mại dâm trong "Taxi Driver" (Tài xế taxi - 1976), khi đóng vai này, Foster mới 12 tuổi.

Đối với Jodie Foster (hiện 58 tuổi), bà luôn trân trọng vai diễn trong "Taxi Driver", bà biết đó là vai diễn điểm nhấn trong sự nghiệp của mình và không bao giờ hối tiếc vì đã đảm nhận vai diễn này.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Jodie Foster đã tiết lộ rằng trước khi được đảm nhận vai Iris - cô gái hành nghề mại dâm trong "Taxi Driver", bà đã phải trải qua hàng loạt những bài kiểm tra tâm lý kỹ càng với những nội dung kiểm tra rất rộng, rất chi tiết. Các bài kiểm tra được thực hiện với các giáo sư tâm lý học khi ấy đang giảng dạy tại một trường Đại học danh tiếng ở Los Angeles, Mỹ.

Chính kết luận của các giáo sư sẽ quyết định xem cô bé Jodie Foster 12 tuổi khi ấy có đủ năng lực tâm lý, sự vững vàng tinh thần để đảm nhận một vai khó như vậy hay không, và liệu Foster có đủ khả năng thoát vai và không bị tác động tâm lý dài lâu hay không...

Trong "Taxi Driver", nhân vật Iris mà Foster đảm nhận cũng là một cô gái chưa đủ tuổi thành niên nhưng vì dòng đời xô đẩy mà trở thành gái mại dâm.

Khi phim ra mắt, truyền thông và dư luận đã rất tranh cãi xung quanh quyết định giao vai diễn Iris cho nữ diễn viên 12 tuổi.

Mới đây, nữ diễn viên Jodie Foster chia sẻ về vai diễn của mình trong "Taxi Driver" rằng: "Mọi người nghĩ tôi quá ít tuổi để có thể nhập vai cô gái hành nghề mại dâm, nhưng khi ấy, tôi đã được trải qua hàng loạt bài kiểm tra tâm lý trước khi thực sự đảm nhận vai diễn này.

Đối với tôi, "Taxi Driver" là một bộ phim có tính bước ngoặt đối với nền công nghiệp điện ảnh ở Hollywood, phim được thực hiện trong giai đoạn vàng của điện ảnh Mỹ, đó là một phim nghệ thuật giàu ý nghĩa, và tôi trước sau gì cũng luôn tự hào vì đã xuất hiện trong phim này. Đó là định mệnh, đó là số phận, và tôi thấy mình may mắn vì nhận được vai Iris".

Khi đảm nhận vai Iris, Jodie Foster đã nhận được đề cử dành cho Nữ phụ xuất sắc tại giải Oscar. Đây là đề cử đầu tiên mà Foster nhận được, về sau này, nữ diễn viên còn nhận được 3 đề cử dành cho Nữ chính xuất sắc tại giải Oscar.

"Taxi Driver" kể câu chuyện về Travis Bickle (nam diễn viên Robert De Niro), một cựu binh chuyển sang hành nghề lái xe taxi, Travis luôn bị ám ảnh về việc "dọn dẹp" lại những bất công, ngang trái xuất hiện trên đường phố New York theo cách... bạo lực.

Travis Bickle có những vấn đề của riêng mình, anh bị mất ngủ triền miên, tình trạng sức khỏe tinh thần ngày càng tồi tệ, rồi anh quyết định làm taxi chạy ca đêm trong thành phố.

"Taxi Driver" được xem là một phim Mỹ kinh điển, đứng thứ 47 trong danh sách 100 phim Mỹ xuất sắc nhất do Viện Phim Mỹ xếp hạng. Phim được đạo diễn bởi Martin Scorsese, lấy bối cảnh một thành phố New York đang có nhiều bất ổn hồi cuối thập niên 1970.

Bộ phim được thực hiện với kinh phí rất eo hẹp, chỉ 1,9 triệu USD, các diễn viên tham gia phim đều vì... đam mê, bởi họ phải chấp nhận mức thù lao rất "tượng trưng".

Khi phim ra mắt, "Taxi Driver" được đánh giá là một tác phẩm thành công cả mặt nghệ thuật và thương mại, dù ban đầu phim gây tranh cãi xung quanh những cảnh bạo lực và việc giao vai gái mại dâm cho nữ diễn viên 12 tuổi Jodie Foster.

Được xem là một trong những phim kinh điển của điện ảnh Mỹ và điện ảnh thế giới, "Taxi Driver" từng nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes và bốn đề cử tại giải Oscar dành cho Phim - Nam chính (Robert De Niro) - Nữ phụ (Jodie Foster) - Nhạc phim xuất sắc nhất.

Về Jodie Foster, sau này, nữ diễn viên được nhìn nhận là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ mình. Sự nghiệp của Jodie Foster nhận về vô số giải thưởng, trong đó có 2 giải Oscar, 3 giải Quả Cầu Vàng cùng rất nhiều giải thưởng uy tín khác trong lĩnh vực điện ảnh.

Nữ diễn viên Jodie Foster hiện tại.

Năm 1992, tạp chí People (Mỹ) đánh giá Jodie Foster là người phụ nữ đẹp nhất. Năm 1996, tạp chí Entertainment Weekly (Mỹ) đưa Foster vào vị trí thứ 57 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại. Năm 2003, đài Channel 4 (Anh) đưa Foster vào vị trí thứ 23 trong danh sách 100 ngôi sao điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại.

Foster bắt đầu sự nghiệp trong showbiz từ khi mới lên 3 tuổi với vai trò người mẫu nhí, rồi sớm trở thành diễn viên nhí. Vai diễn bước ngoặt của Foster chính là trong "Taxi Driver" (1976).

Thực tế, sau quãng thời gian đi học Đại học, Foster chật vật lúc trở lại Hollywood ở tuổi trưởng thành, nhưng nữ diễn viên đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy sau khi tạo dấu ấn với vai diễn nạn nhân bị cưỡng hiếp trong phim "The Accused" (Bị cáo - 1988), với vai diễn này, Foster giành về giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc.

3 năm sau, Foster tiếp tục giành về giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim tâm lý kinh dị "The Silence of the Lambs" (Sự im lặng của bầy cừu - 1991).

Foster thử sức với vai trò đạo diễn và có công ty làm phim riêng trong năm 1992. Phim đầu tiên do công ty này sản xuất là "Nell" (1994), do Foster đóng chính, vai diễn đưa về cho Foster đề cử Oscar thứ 4.

Đầu thập niên 2000 chứng kiến những thách thức lớn trong sự nghiệp của Foster khi các dự án phim của nữ diễn viên không còn thành công như trước, công ty sản xuất phim phải đóng cửa, nhưng rồi Foster tiếp tục xuất hiện trở lại trong nhiều phim thành công thương mại như "Panic Room" (2002), "Flightplan" (2005), "Inside Man" (2006), và "The Brave One" (2007).

Trong thập niên 2010, Foster tiếp tục dồn sức cho vai trò đạo diễn và vẫn nhận lời tham gia diễn xuất.

Jodie Foster trong trailer phim "Taxi Driver" (1976)

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/OK! Magazine