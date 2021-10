Nữ diễn viên Joan Collins tuyên bố "cười vào mặt" những ai thẩm mỹ

Dân trí Nữ diễn viên gạo cội người Anh - Joan Collins (hiện 88 tuổi) nổi tiếng là người "bạo miệng", bà luôn nói thẳng những suy nghĩ của mình và không ngại "động chạm".

Trong nền công nghiệp làm phim của Anh, bà Joan Collins là một diễn viên gạo cội khá nổi tiếng. Cuốn tự truyện mới của bà - "My Unapologetic Diaries" chia sẻ rất nhiều những suy nghĩ thẳng thắn của bà trước cuộc đời và sự nghiệp của bản thân, cũng như cách nhìn nhận, đánh giá của bà trước các nhân vật và sự việc.

Trong cuốn tự truyện có đề cập tới quan điểm của bà trước việc nhiều người hoạt động trong nền công nghiệp giải trí tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ. Bà Joan Collins gọi thẳng tên một số đồng nghiệp mà bà quen biết đã tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí, bà đề cập tới cả các chị em gái trong gia đình Kardashian.

"Những đôi môi bơm lên trông gần như y hệt nhau, tôi thấy trông thật buồn cười. Tôi rất xin lỗi nhưng nếu có ai đó xuất hiện với đôi môi bơm đầy trước mặt tôi, tôi sẽ phải bật cười trước những gì mình nhìn thấy", bà Joan Collins chia sẻ trong cuốn tự truyện về quan điểm của bà trước những thị hiếu thẩm mỹ đang thịnh hành.

Các chị em nhà Kardashian (Ảnh: Us Magazine).

Khi bình luận về diện mạo của các chị em nhà Kardashian - gia đình nổi tiếng với những người phụ nữ gợi cảm và show truyền hình thực tế đình đám "Keeping Up with the Kardashians", bà Collins nói thẳng: "Gia đình Kardashian là một ví dụ điển hình của việc lạm dụng thẩm mỹ.

Bà Kris Jenner, mẹ của các cô gái nhà Kardashian, là một người bạn tốt của tôi, tôi không muốn nói những điều thô lỗ về các con của bà ấy, nhưng thực sự khủng khiếp khi nhận thấy các cô con gái nhà này đã trải qua nhiều ca phẫu thuật và can thiệp thẩm mỹ như thế nào. Hãy nhìn vòng eo nhỏ và vòng hông lớn của họ là đủ hiểu".

Bà Joan Collins thời trẻ (Ảnh: Vintage Everyday).

Bà Joan Collins là một nghệ sĩ gạo cội trong nền công nghiệp giải trí của Anh. Bà cũng được biết tới cả ở nền công nghiệp làm phim Hollywood (Mỹ). Xuyên suốt sự nghiệp của mình, bà Joan Collins rất tích cực với các hoạt động thiện nguyện và nhận được nhiều sự trân trọng vì những nỗ lực bền bỉ của bà trong các hoạt động thiện nguyện.

Trong sự nghiệp, bà Joan Collins nổi tiếng nhất với vai diễn trong bộ phim truyền hình Mỹ - "Dynasty". Bà đã tham gia diễn xuất trong bộ phim này từ năm 1981 tới 1991.

Bích Ngọc

Theo New York Post