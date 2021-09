Nữ ca sĩ Billie Eilish mất 100.000 fan vì bức ảnh khoe vòng một

Dân trí Nữ ca sĩ Billie Eilish chia sẻ rằng cô đã mất đi tới 100.000 lượt theo dõi trên tài khoản mạng xã hội sau khi đăng tải ảnh khoe vòng một.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Elle (Mỹ), nữ ca sĩ Billie Eilish (19 tuổi) đã chia sẻ thông tin bất ngờ này. Trước đó, Billie Eilish vốn gắn bó với phong cách trang phục rộng "thùng thình", che đi các đường cong cơ thể, cô từng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ mặc trang phục gợi cảm, không bao giờ khoe ra các đường cong cơ thể.

Nhưng quả thực trong cuộc sống, "đừng nói trước điều gì", Billie Eilish đã bắt đầu thay đổi phong cách ngoạn mục sau vài năm hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc, giờ đây, cô cũng bắt đầu tìm tới trang phục gợi cảm và đôi khi cũng táo bạo khoe ra vẻ đẹp của những đường cong đầy đặn.

Sự thay đổi trong phong cách của một cá nhân sẽ không có gì đáng nói, nhưng Billie Eilish lại là một ngôi sao, cô được xem là thần tượng của giới trẻ, có phong cách hoàn toàn khác biệt trong giới showbiz, nên việc cô thay đổi "style" phục trang và cách thể hiện hình ảnh bản thân đã khiến nhiều fan bị sốc và cảm thấy khó đón nhận.

Loạt ảnh khiến Billie Eilish mất đi 100.000 lượt theo dõi trên tài khoản mạng xã hội.

Một số fan thậm chí cho rằng Billie Eilish đã "lừa dối" họ, đã hoàn toàn thay đổi và không còn là thần tượng mà họ từng yêu mến nữa, vì vậy, Billie Eilish đã phải chứng kiến một bộ phận fan quay lưng với mình sau khi chuyển đổi phong cách cá nhân:

"Tôi mất luôn khoảng 100.000 lượt theo dõi trên tài khoản mạng xã hội sau khi đăng ảnh khoe vòng một. Mọi người có vẻ sợ vòng một của tôi thì phải... Nhiều người gắn bó với những ký ức về tôi và họ cảm thấy những hình ảnh đó mới thực sự thân thuộc.

Nhưng như vậy là không nhân đạo với tôi, bởi tôi vẫn đang tiếp tục trưởng thành và cũng muốn thay đổi hình ảnh theo hướng mới mẻ, người lớn hơn".

Billie Eilish hiện là ngôi sao ca nhạc trẻ tuổi được giới trẻ tại Mỹ quan tâm, hâm mộ. Trước danh tiếng đạt được, hình ảnh và đời tư của Billie Eilish đã không ngừng trở thành đề tài bị săm soi trên mạng.

Phong cách của Billie Eilish trước đây.

Billie Eilish xuất hiện tại tiệc hậu sự kiện Met Gala mới đây.

Billie Eilish cũng mạnh mẽ khẳng định rằng những người đang lên tiếng chỉ trích hình ảnh và phong cách của cô hiện tại sẽ không thể tác động tới cô, bởi những ý kiến quy chụp của họ là không đủ mức độ thấu đáo:

"Có hôm tôi muốn mặc một chiếc áo ba lỗ khỏe khoắn, đó thậm chí không thể xem là một chiếc áo gợi cảm, nhưng ngay lập tức có những người lên tiếng chỉ trích cho rằng tôi bắt đầu trở nên sexy quá đà, họ không chịu hiểu là tôi cũng có thể cảm thấy nóng bức trong mùa hè chẳng hạn. Họ không chịu hiểu và cũng không muốn chấp nhận rằng dù thế nào, tôi vẫn là con người trước đây thôi".

Billie Eilish: Ngôi sao ca nhạc từng nổi tiếng với phong cách "hát thì thầm, mặc thùng thình"

Nữ ca sĩ người Mỹ Billie Eilish (19 tuổi) bắt đầu được biết đến với những sản phẩm âm nhạc đầu tay hồi năm 2016. Album đầu tay của cô - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019) - đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh và Mỹ.

Hàng loạt bản hit của Billie Eilish nằm trong album này, có thể kể tới "When the Party's Over", "Bury a Friend", "Wish You Were Gay", "Xanny", "Everything I Wanted" và "Bad Guy".

Nữ ca sĩ người Mỹ Billie Eilish (19 tuổi) bắt đầu được biết đến với những sản phẩm âm nhạc đầu tay hồi năm 2016.

Billie Eilish tính đến nay đã giành được vô số giải thưởng âm nhạc, trong đó đáng nể nhất là 7 giải Grammy danh giá. Billie Eilish là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng cùng lúc giành giải ở cả 4 hạng mục quan trọng nhất tại Grammy Awards, bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Thu âm của năm, Ca khúc của năm, và Album của năm. Đó là thành tích của cô tại Grammy 2020.

Hồi năm 2019, Billie Eilish được tờ tin tức Time (Mỹ) đưa vào top 100 ngôi sao đang lên sẽ có tầm ảnh hưởng lớn trong tương lai. Năm nay, cô được tờ Time đưa vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) đánh giá Billie Eilish là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của thập niên 2010.

Một thập kỷ trước, nữ ca sĩ Taylor Swift từng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất giành được giải Grammy cho Album của năm, khi ấy, Taylor Swift 20 tuổi. Billie Eilish khi giành được giải này còn trẻ tuổi hơn, cô theo đuổi một phong cách những tưởng khó có thể chinh phục được số đông công chúng.

Khởi đầu sự nghiệp, Billie Eilish xuất hiện trong nền công nghiệp âm nhạc với hình ảnh một cô gái trẻ ăn mặc lập dị, hoàn toàn không có nhu cầu khoe ra đường cong gợi cảm hay vẻ ngoài nữ tính ngọt ngào.

Đối với những ai đã theo dõi nữ ca sĩ này, việc Billie Eilish thống trị tại giải Grammy 2020 không phải điều quá bất ngờ.

Đối với những ai đã theo dõi nữ ca sĩ này, việc Billie Eilish thống trị tại giải Grammy 2020 không phải điều quá bất ngờ. Bởi cô chính là nghệ sĩ biểu tượng của thế hệ trẻ hiện nay - những thanh thiếu niên thuộc "Generation Z" (Thế hệ Z, những người trẻ sinh từ năm 1996 trở lại đây), Billie Eilish cũng được xem là ngôi sao tầm cỡ quốc tế đầu tiên thuộc về thế hệ này.

Billie Eilish bắt đầu thực hiện các sản phẩm âm nhạc ở tuổi 13 cùng với anh trai Finneas (khi ấy 17 tuổi). Họ tự mình sáng tác, thu âm và đưa sản phẩm mới lên các trang nhạc trực tuyến. Khi ấy, phòng ngủ chính là studio đầu tiên của hai anh em.

Những nhạc phẩm đầu tiên đó ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhờ vào chất giọng lạ của Billie Eilish. Tài năng của hai anh em càng lúc càng được khẳng định, sức hút ngày càng gia tăng, khiến các hãng thu âm phải để mắt. Hai anh em vẫn tiếp tục gắn bó với nhau trong sáng tác âm nhạc kể từ đó đến nay. Hỗ trợ họ những bước ban đầu chính là cha mẹ, hai người vốn cũng là nghệ sĩ.

Hai anh em Billie và Finneas cùng tự học tập tại nhà, chính cha mẹ là người dạy cho họ những kiến thức về âm nhạc. Cha mẹ họ cũng chấp nhận ngủ ngoài phòng khách, để nhường căn phòng ngủ còn lại trong nhà cho hai anh em dùng làm studio luyện tập và thu âm. Trong điều kiện không dư dả ấy, sức hút của Billie Eilish lớn lên nhanh chóng.

Những sản phẩm âm nhạc đầu tay mang nhiều tính thử nghiệm, được thực hiện theo kiểu mày mò. Hai anh em Billie và Finneas đã phát triển một phong cách trình diễn mới lạ, với cách hát thì thầm lấy cảm hứng từ những video ASMR gây sốt (trong các video này, những âm thanh phóng đại của tiếng chải tóc, tiếng nhai, tiếng thì thầm... đưa lại cảm giác phấn khích khó tả cho người nghe).

Chủ đề u tối và ca từ buồn bã là một nét đặc trưng trong các nhạc phẩm của Billie Eilish, cô có cách hát thì thầm, trầm mặc, phong cách thời trang phi giới tính... Những điều này sẽ khiến Billie Eilish khó "nổi" trong thị trường âm nhạc một thập kỷ trước. Nhưng với thế hệ trẻ đương đại, đó là tất cả những gì làm nên hình ảnh của cô (trước khi Billie Eilish thay đổi phong cách như hiện tại).

Billie Eilish xuất hiện tại sự kiện thời trang Met Gala mới đây.

Billie Eilish từng có phần dễ dãi với diện mạo, không cầu kỳ, điệu đà, cô từ chối đi theo những gì định hình nên một ngôi sao nữ mà trước đây công chúng vốn quen thuộc.

Thế hệ khán giả trẻ trước đây vốn hình dung ngôi sao nhạc pop phải thật sôi động, bốc lửa, có những màn biểu diễn bắt mắt, bắt tai trên sân khấu. Còn Billie Eilish thì luôn hướng đến xúc cảm đầy tâm trạng, đòi hỏi khán giả phải thưởng thức âm nhạc của mình trong tĩnh lặng.

Phong cách thời trang của Billie Eilish là điều đầu tiên mà người ta chú ý ở cô, đó cũng là dấu hiệu dễ thấy nhất cho biết rằng cô từ chối tuân theo những chuẩn mực về giới đối với các ngôi sao nhạc pop. Billie Eilish từng thích mặc quần áo rộng che kín người.

Billie Eilish từng giải thích rằng cô hay mặc quần áo rộng là để "không ai có thể đưa ra nhận xét về cơ thể của tôi bởi họ chẳng biết thực sự nó như thế nào. Không có chuyện nhận xét về ba vòng, không ai có thể nói được gì, bởi họ chẳng biết gì để nói".

Billie Eilish biết rất rõ những sự phán xét mà công chúng thường dành cho ngoại hình của nữ nghệ sĩ, và với một phong cách hành xử đúng chất "thế hệ Z", Billie Eilish lựa chọn nằm ngoài tất cả những ồn ào kiểu đó.

Album thứ 2 trong sự nghiệp của Billie Eilish - "Happier Than Ever" (2021) ra mắt trong năm nay.

Nếu nhạc pop dưới thời của Taylor Swift, Katy Perry hay Lady Gaga phải có những đoạn điệp khúc cao trào để fan có thể đồng thanh hát theo, thậm chí... gào theo, thì âm nhạc của Billie Eilish đòi hỏi người nghe chìm vào trong sự trầm lắng, tĩnh lặng của nội tâm.

Album thứ 2 trong sự nghiệp của cô - "Happier Than Ever" (2021) ra mắt trong năm nay đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ và một số quốc gia khác. Album do Billie Eilish tự đạo diễn phần hình ảnh của các MV ca nhạc.

"Đây là album thể hiện cách tôi tự nhìn nhận chính mình, về cách tôi vượt qua những vấn đề cá nhân, những khó khăn tâm lý", Billie Eilish chia sẻ. Album là một cuộc tự đối thoại của Billie Eilish trước những vấn đề của bản thân, như những nỗi sợ, những cơn khủng hoảng tâm lý của tuổi trưởng thành, và hơn thế, Billie Eilish còn là một ngôi sao đang chịu nhiều sự săm soi.

Billie Eilish trong bộ ảnh thời trang mới thực hiện với tạp chí Elle (Mỹ):

Billie Eilish xuất hiện tại sự kiện Met Gala mới đây

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Elle