Những quyết định táo bạo của Ban Tổ chức giải Oscar 2023

Lễ trao giải Oscar 2023 sẽ trở lại vào ngày 13/3 tới (giờ Việt Nam). Một năm trước, lễ trao giải bị lu mờ hoàn toàn bởi cái tát gây tranh cãi mà tài tử Will Smith dành cho một trong những người công bố giải thưởng - Chris Rock.

Sau cái tát tai tiếng mà Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022, một loạt những cuộc tranh luận gay gắt xung quanh vụ việc lẫn phản ứng nghiêm khắc của Viện Hàn lâm đã diễn ra. Cú tát này kéo theo những quyết định được đánh giá là sai lầm của Viện Hàn lâm như gạt phụ nữ và người da màu ra ngoài cuộc bầu chọn Phim hay nhất.

Lễ trao giải Oscar 2023 sẽ trở lại vào ngày 13/3 (giờ Việt Nam) (Ảnh: Oscar).

Gần đây, ban lãnh đạo mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tiết lộ quyết định loại bỏ 8 hạng mục bao gồm Phim hoạt hình ngắn hay nhất, Nhạc phim gốc hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc… khỏi chương trình phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2023.

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành lại cho rằng, đây là quyết định thể hiện sự coi thường những hạng mục bị bỏ qua để ủng hộ các hạng mục có nhiều người nổi tiếng tham gia với hy vọng gia tăng lượng người xem đang trên đà giảm sút của chương trình.

Rút kinh nghiệm từ scandal Will Smith tát Chris Rock mùa Oscar 2022, Viện Hàn lâm đã quyết định thành lập một đội ngũ chuyên xử lý khủng hoảng để chuẩn bị cho lễ trao giải năm nay. Nhiệm vụ của nhóm là nhanh chóng xử lý và điều hướng mọi trường hợp phát sinh có thể xảy ra trong suốt sự kiện. Chủ tịch Bill Kramer cho biết, đây là lần đầu tiên ban tổ chức Oscar phải làm chuyện này.

"Chúng tôi có nhiều kế hoạch được đưa ra sẵn và đã thử nghiệm nhiều kịch bản. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì. Vì chuyện năm ngoái, chúng tôi học được về nhiều điều có thể xảy ra tại lễ trao giải Oscar. Hãy hy vọng sự cố không xảy ra và chúng tôi không bao giờ phải sử dụng cách này. Nhưng chúng tôi đã có sẵn các phương án dự trù để có thể tùy cơ ứng biến", đại diện BTC Oscar 2023 nói.

Viện Hàn lâm cũng có những thay đổi đáng kể cho buổi lễ sắp tới. Sau 4 mùa gần đây thiếu vắng người dẫn chương trình truyền thống, Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ do người dẫn chương trình kỳ cựu Jimmy Kimmel điều phối.

Dương Tử Quỳnh là nhân tố được kỳ vọng tại lễ trao giải Oscar 2023 khi là nữ diễn viên châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc (Ảnh: News).

Dương Tử Quỳnh là ngôi sao châu Á đầu tiên được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc và toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim Everything Everywhere All At Once sẵn sàng làm nên lịch sử với những đề cử đáng chú ý cho đại diện châu Á và cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng người song giới, chuyển giới, đồng tính) trong điện ảnh.

John Williams đã phá kỷ lục của chính mình về số đề cử Oscar nhiều nhất cho một nghệ sĩ còn sống, với 53 đề cử tính đến năm nay. Trong khi đó, Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water là bom tấn được đưa vào hạng mục Phim hay nhất. Điều này cho thấy Ban Tổ chức đã xem xét cả yếu tố phản ứng của công chúng và giá trị nghệ thuật của một tác phẩm điện ảnh.

Đề cử gây tranh cãi tại mùa giải năm nay dành cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của Andrea Riseborough. Một cuộc điều tra liên quan đến việc vận động hành lang thông qua những người bạn nổi tiếng của Riseborough đã được thực hiện.

Dù Viện Hàn lâm kết luận Riseborough không có hành vi sai trái nhưng các cáo buộc tham nhũng đã làm hoen ố danh tiếng của các thành viên. Ngoài ra, việc danh sách đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc toàn nam giới cũng không được ủng hộ.

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc là cuộc đua tranh căng thẳng giữa những cái tên như Martin McDonagh với The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan và Daniel Scheinert với Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg với The Fabelmans, Todd Field với Tár, Ruben Östlund với Triangle of Sadness.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được phát sóng trực tiếp từ Nhà hát Dolby thuộc Hollywood, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 13/3 (giờ Việt Nam).