Những khoảnh khắc thời trang Hoàng gia ấn tượng nhất năm 2021

Dân trí Hai nàng dâu của Hoàng gia Anh - Kate Middleton và Meghan Markle trong năm qua tiếp tục là hai cá tính thời trang gây chú ý trên mặt báo quốc tế.

Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc thời trang đẳng cấp của các nhân vật Hoàng gia nổi tiếng trên thế giới trong năm qua:

Đầm bầu của công nương Meghan (Ảnh: Page Six).

Đầm bầu của công nương Meghan: Hồi tháng 2 năm nay, công nương Meghan tung ra bộ ảnh kỷ niệm giai đoạn cô mang bầu người con thứ hai. Trong bộ ảnh, cô mặc một bộ đầm trắng do nhà mốt Carolina Herrera thiết kế riêng. Bộ đầm được thực hiện từ khi cô mang bầu người con đầu lòng - cậu con trai Archie.

Đến khi mang bầu người con thứ hai - cô con gái Lilibet, Meghan mặc lại bộ đầm này và đưa ra thông điệp thời trang tích cực về việc sử dụng phục trang có trách nhiệm, tránh tạo ra nhiều rác thải thời trang gây ảnh hưởng tới môi trường.

Đầm phỏng vấn của công nương Meghan (Ảnh: Page Six).

Đầm phỏng vấn của công nương Meghan: Hồi tháng 3 năm nay, công nương Meghan thực hiện cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ - bà Oprah Winfrey.

Meghan chia sẻ nhiều điều chưa từng tiết lộ xung quanh cuộc sống của cô khi còn làm dâu trong Hoàng gia Anh và sinh sống tại xứ sở sương mù. Khi tham gia phỏng vấn, Meghan chọn một bộ đầm có hai tông màu đen - trắng của nhà mốt Armani.

Bộ đầm có họa tiết là hình những bông sen, đây vốn là loài hoa biểu trưng cho những điều tốt đẹp, cao quý trong đức tính và nghị lực sống. Ngoài ra, Meghan còn sử dụng chiếc vòng tay gắn kim cương của mẹ chồng quá cố - công nương Diana.

Váy cưới của Kitty Spencer (Ảnh: Page Six).

Váy cưới của Kitty Spencer: Kitty Spencer là cháu gái của công nương Diana, cha của Kitty là em trai của công nương quá cố. Trong hôn lễ của Kitty với doanh nhân Michael Lewis diễn ra hồi tháng 7 năm nay, cô đã mặc tới 5 bộ đầm Dolce & Gabbana, tất cả đều là đầm thiết kế riêng để Kitty mặc trong loạt sự kiện trước, trong và sau hôn lễ.

Váy cưới của Alizee Thevenet (Ảnh: Page Six).

Váy cưới của Alizee Thevenet: Chuyên gia phân tích tài chính người Pháp - cô Alizee Thevenet đã kết hôn với anh James Middleton - anh trai của công nương Kate hồi tháng 9 năm nay. Chi tiết đặc biệt là cô Alizee đã mặc lại váy cưới mượn của mẹ chồng.

Chia sẻ với tạp chí Hello, cô Alizee cho hay: "Mẹ chồng tôi đã mặc bộ váy này cách đây 41 năm trong ngày cưới của bà. Trong khi bàn luận với mẹ chồng về hôn lễ và cách thức tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh, tôi đã thử mặc chiếc váy cưới của bà và cảm thấy rất yêu thích chiếc váy, bởi nó vừa vặn với tôi đến lạ lùng và chính là những gì mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi luôn cảm thấy việc mỗi chiếc váy cưới chỉ được cô dâu mặc có một lần là quá phí phạm, nên tôi cảm thấy rất vui khi được đưa lại thêm một kỷ niệm đẹp cho chiếc váy xinh xắn này".

Công nương Meghan gợi nhớ hình ảnh của mẹ chồng (Ảnh: Page Six).

Công nương Meghan gợi nhớ hình ảnh của mẹ chồng: Khi xuất hiện tại một sự kiện hồi tháng 9 năm nay, công nương Meghan đã mặc một bộ đầm trắng của Valentino và sử dụng chiếc túi xách của Dior.

Cách kết hợp thời trang của công nương Meghan khiến người ta nhớ lại một sự kết hợp phục trang trang nhã của công nương Diana lúc sinh thời - người mẹ chồng quá cố của công nương Meghan.

Đầm vàng ánh kim của công nương Kate (Ảnh: Page Six).

Đầm vàng ánh kim của công nương Kate: Công nương Kate mặc bộ đầm ánh kim này tới dự lễ công chiếu phim "No Time to Die" hồi tháng 9 năm nay, đây là bộ đầm do nhà thiết kế thời trang Jenny Packham thực hiện. Sự xuất hiện của công nương tại sự kiện gây ấn tượng mạnh và là một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất của công nương Kate trong năm nay.

Công nương Kate mặc lại bộ đầm 10 năm trước (Ảnh: Page Six).

Công nương Kate mặc lại bộ đầm 10 năm trước: Hồi tháng 10 năm nay, công nương Kate mặc lại bộ đầm của nhà mốt Alexander McQueen mà cô từng mặc khi tới dự một sự kiện hồi năm 2011. Khi mặc lại bộ đầm này trong năm nay, công nương kết hợp với một chiếc thắt lưng vàng ánh kim.

Sự kiện mà công nương Kate tới dự khi ấy cổ vũ cho hoạt động bảo vệ môi trường. Tới dự sự kiện, các khách mời được yêu cầu không mặc đồ mới mà mặc lại đồ cũ để phát đi thông điệp tích cực.

Công nương Meghan mặc đầm đỏ gợi cảm (Ảnh: Page Six).

Công nương Meghan mặc đầm đỏ gợi cảm: Công nương Meghan xuất hiện tại một sự kiện hồi tháng 11 năm nay trong bộ đầm đỏ do nhà mốt Carolina Herrera thực hiện với những chi tiết táo bạo như vòng cổ khoét sâu, tà váy xẻ cao, đuôi váy thiết kế ấn tượng. Bộ đầm này thể hiện sự táo bạo, phá cách của công nương Meghan sau khi chuyển tới Mỹ sinh sống.

Bộ đầm cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với phong cách của công nương Meghan khi còn sinh sống tại Anh bên Hoàng gia Anh. Ngoài ra, công nương Meghan còn đeo chiếc vòng tay gắn kim cương từng một thời thuộc về người mẹ chồng quá cố của cô - công nương Diana.

Bích Ngọc

Theo Page Six