Nhiều nghệ sĩ mắc Covid-19, showbiz Hàn lại tạm "đóng băng"

Dân trí Một ngày sau khi thành viên Suga của nhóm BTS xác nhận mắc Covid-19, hai thành viên khác của nhóm là RM và Jin thông báo nhận kết quả dương tính. Cơn sóng Covid-19 mới đang làm đóng băng showbiz Hàn.

Ngày 25/12, công ty chủ quản của BTS - Big Hit Entertainment thông báo hai thành viên RM và Jin của nhóm đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Một ngày trước đó, thành viên Suga của nhóm cũng xác nhận nhiễm Covid-19.

Sau khi trở về từ Mỹ vào ngày 17/12, RM của BTS đã xét nghiệm PCR và kết quả là âm tính. Nam ca sĩ được đưa vào diện tự cách ly tại nhà. Ngày 25/12, khi chuẩn bị kết thúc quá trình tự cách ly, RM xét nghiệm và cho kết quả mắc Covid-19. Trưởng nhóm BTS không có triệu chứng cụ thể.

Ba thành viên Suga, RM, Jin của BTS đã xác nhận mắc Covid-19 sau khi từ Mỹ trở về Hàn Quốc.

Jin của nhóm BTS trở về Hàn Quốc sớm hơn RM. Anh xuống sân bay ngày 6/12 và nhận kết quả âm tính trong suốt thời gian tự cách ly. Song, chiều 25/12, Jin bắt đầu xuất hiện triệu chứng và một lần nữa xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Theo công ty quản lý Big Hit Entertainment, RM, Jin và Suga đều hoàn thành đợt tiêm chủng Covid-19 thứ hai vào cuối tháng 8. Họ đang tự điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ba thành viên không có liên lạc nào với các thành viên khác sau khi trở về Hàn Quốc.

Trong khoảng một tháng qua, nhiều ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đã thông báo mắc Covid-19. Lisa của nhóm Blackpink nhận kết quả dương tính vào cuối tháng 11 vừa rồi và hiện khỏe mạnh. MC Yoo Jae Suk, nam diễn viên Ji Chang Wook, nữ diễn viên Yoon Eun Hye… cũng thông báo dừng hoạt động vì mắc Covid-19.

Lisa của nhóm Blackpink cũng mắc Covid-19 và đã khỏi.

MC Yoo Jae Suk nổi tiếng của Hàn Quốc cũng xác nhận mắc Covid-19.

Showbiz Hàn đóng băng vì đợt dịch Covid-19 mới

Theo tờ Korea Times, số ca mắc Covid-19 đang ở mức cao kỷ lục tại Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo áp dụng trở lại các biện pháp nghiêm ngặt về giãn cách xã hội từ ngày 16/12. Họ cũng thông báo tạm dừng kế hoạch "trở lại trạng thái bình thường" của chính quyền.

Theo đó, chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các nhà hàng, quán cà phê và quán bar phải đóng cửa trước 21 giờ. Các cơ sở giải trí như rạp chiếu phim, quán cà phê Internet buộc phải đóng cửa trước 22 giờ.

Việc ba thành viên của BTS mắc Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới hoạt động chung của nhóm.

Thông báo này khiến loạt sự kiện âm nhạc và phim ảnh của nước này phải hủy bỏ hay tạm hoãn. Nhóm nhạc nữ xứ Hàn - TWICE phải hủy bỏ buổi biểu diễn đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc vào đêm Giáng sinh. Các đêm nhạc khác của TWICE được tổ chức lúc 17-18 giờ để phù hợp với quy định giãn cách của chính phủ.

"Buổi biểu diễn cuối cùng sẽ được phát trực tuyến thông qua nền tảng Beyond LIVE", đại diện của TWICE thông báo. JYP Entertainment - công ty quản lý của TWICE cũng xin lỗi khán giả và hứa hoàn trả tiền vé.

Sự kiện K-band, Spread Your Wings do Hiệp hội Nghệ thuật Âm nhạc Hàn Quốc dự kiến tổ chức trong tháng 12 này cũng bị hoãn đến tháng 3. "Chúng tôi chỉ có thể tổ chức một sự kiện âm nhạc trực tuyến. Nhưng thay vào đó chúng tôi đã chọn lùi ngày tổ chức vì mục tiêu của sự kiện là gặp gỡ trực tiếp khán giả để truyền tải âm nhạc tốt hơn", đại diện ban tổ chức sự kiện K-band chia sẻ.

Nhóm TWICE thông báo hủy buổi diễn đêm Giáng sinh vì tình hình dịch Covid-19.

Bộ phim Kingmaker với sự tham gia của Lee Sun Kyun và Seol Kyung Gu, Emergency Declaration quy tụ dàn diễn viên hạng A đình đám của Hàn Quốc gồm Song Kang Ho, Lee Byung Hun lên kế hoạch ra mắt vào tuần tới. Song, với tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện tại, nhà phát hành đang cân nhắc việc lùi lịch chiếu.

Đơn vị sản xuất Kingmaker đã thông báo hủy bỏ các sự kiện quảng bá và kế hoạch phỏng vấn dàn diễn viên chính. Bộ phim hoạt hình của Hollywood - Clifford the Big Red Dog cũng thông báo hoãn phát hành từ ngày 29/12 sang ngày 12/1.

