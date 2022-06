Nhiều hoạt động thiết thực Ngày hội "Gia Đình - Kết nối yêu thương"

Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội LHPN Hà Nội chào mừng 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022), hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Chương trình Ngày hội "Gia đình - Kết nối yêu thương" là dịp gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu thương, sự sẻ chia quan tâm, hỗ trợ của các cấp Hội, cộng đồng dành cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Điểm nhấn của Ngày hội "Gia đình - Kết nối yêu thương" là hoạt động giao lưu với những người mẹ đặc biệt - Mẹ đỡ đầu của trẻ em mồ côi.

Cùng với chương trình "Mẹ đỡ đầu", trong thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội triển khai có hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng con". Chương trình này được phát động từ tháng 9/2021, đến nay chương trình "Đồng hành cùng con" đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm…

Phát biểu khai mạc Ngày hội, bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh: Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; nơi gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

"Ban Tổ chức mong muốn và hy vọng Ngày hội gia đình kết nối yêu thương hôm nay sẽ góp phần lan tỏa trong các cấp Hội phụ nữ và cộng đồng thông điệp về tình yêu thương con người, "Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc", tinh thần trách nhiệm và hành động cụ thể hơn vì sự phát triển toàn diện trẻ em, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng gia đình Thủ đô hạnh phúc, bền vững; thành phố giàu đẹp, văn minh, an toàn, thân thiện" - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết.

Các đồng chí lãnh đạo TƯ và TP Hà Nội tặng quà cho các trẻ mồ côi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại Ngày hội "Gia đình - Kết nối yêu thương", Hội LHPN Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: trao tặng 70 phần quà cho trẻ em mồ côi; trao biển đồng hành đỡ đầu trẻ em mồ côi; trao giải Cuộc thi viết "Các vấn đề gia đình thời nay" lần thứ XII do Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức và trao giải Cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi Thủ đô với chủ đề "Thành phố an toàn, thân thiện của em"; trưng bày sách và giới thiệu các sản phẩm sáng tạo, an toàn, chăm sóc gia đình.

Một số hình ảnh với những hoạt động thiết thực diễn ra tại ngày hội:

Các em nhỏ hào hứng tham gia cuộc thi cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Thành phố an toàn, thân thiện của em" (Ảnh: Thanh Thanh).

Cuộc thi vẽ tranh do Hội PN Hà Nội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức (Ảnh: Ban Tổ chức).

Các em nhỏ tham gia tìm hiểu những cuốn sách hay, hấp dẫn tại gian trưng bày sách (Ảnh: Ban Tổ chức).