Nhạc sĩ Trần Tiến dành lời khen cho bản phối mới "Ngựa ô thương nhớ"

Đêm nhạc thu hút hơn 350 khán giả đến thưởng thức. Đặc biệt, nhạc sĩ Trần Tiến cũng có mặt để lắng nghe những tiết mục hợp xướng độc đáo, trong đó có ca khúc Ngựa ô thương nhớ do chính ông sáng tác.

Nhạc sĩ Trần Tiến phát biểu sau tiết mục "Ngựa ô thương nhớ" (Ảnh: Thanh Hùng).

Sau tiết mục, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết hoàn toàn bất ngờ trước chất lượng của đêm nhạc và dành nhiều lời khen ngợi cho bản phối mới của ca khúc Ngựa ô thương nhớ.

Nghệ sĩ Huỳnh Quang Thái - chỉ huy dàn hợp xướng Sài Gòn - chia sẻ: "Không phải ca khúc nào cũng phù hợp để chuyển soạn cho hợp xướng hát, vì thế khâu chọn bài phải dựa vào kinh nghiệm và tài nghệ của nhà soạn nhạc. Nhạc sĩ Trương Chí đã nghiên cứu nhiều ca khúc nổi tiếng và cuối cùng chọn Ngựa ô thương nhớ vì nhận thấy ca khúc này có tuyến giai điệu đẹp, cái hồn dân tộc cũng được truyền tải rất khéo léo và đầy chất thơ".

Ngày 16/12 cũng là kỷ niệm 49 năm ngày cưới của nhạc sĩ Trần Tiến. Nhân dịp này, Ban Tổ chức đêm nhạc đã dành tặng đóa hoa tươi thắm chúc mừng vợ chồng nam nhạc sĩ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng tặng hoa mừng kỷ niệm 49 năm ngày cưới của nhạc sĩ Trần Tiến (Ảnh: Thanh Hùng).

Ngoài Ngựa ô thương nhớ thì ca khúc Người ở đừng về - bài dân ca quan họ quen thuộc - cũng được mang lên sân khấu bằng hình thức hợp xướng acapella (hợp xướng không nhạc đệm) khiến khán giả bất ngờ. Đáng chú ý, Người ở đừng về được chuyển soạn cho hợp xướng bởi nhà soạn nhạc người Mỹ Brent Wells.

Đêm nhạc "Flourish" còn trình diễn những tác phẩm hợp xướng đa dạng về thể loại, trong đó Lift me up, liên khúc Lalaland - The sound of music, A million dreams là những tiết mục nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, thể hiện tâm huyết của dàn hợp xướng Sài Gòn.

Dàn hợp xướng Sài Gòn (Ảnh: Thanh Hùng).

Có thể nói đây là lần trở lại ấn tượng của dàn hợp xướng Sài Gòn sau gần 2 năm tạm ngưng biểu diễn do dịch bệnh Covid-19. Tất cả tác phẩm trong chương trình đều được chọn lựa kỹ càng và khéo léo để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

NSND Tạ Minh Tâm - cố vấn nghệ thuật của đêm diễn - đánh giá: "Dàn hợp xướng Sài Gòn đã duy trì hoạt động được hơn 6 năm với nhiều hoạt động sôi nổi và những giải thưởng quốc tế uy tín. Đây là điều đáng khích lệ và tự hào".