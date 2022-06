Nhà sản xuất Harvey Weinstein lại bị buộc tội quấy rối tình dục

Harvey Weinstein, 70 tuổi vừa bị các công tố viên ở Anh buộc tội quấy rối tình dục một phụ nữ ở London, Anh vào tháng 8/1996.

Trong một tuyên bố, cơ quan công tố Crown (Anh) cho biết họ đã ủy quyền cho cảnh sát London buộc tội Weinstein với tội danh là có hành vi không đứng đắn, quấy rối tình dục. Các cáo buộc được đưa ra sau khi cảnh sát xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng mà họ thu thập được từ cuộc điều tra.

Harvey Weinstein trong một phiên tòa (Ảnh: AP).

Trước đó, nhà sản xuất phim nổi tiếng nước Mỹ một thời bị kết tội quấy rối tình dục hai người phụ nữ, một cựu trợ lý sản xuất và một nữ diễn viên. Ông hiện đã bị kết án 23 năm tù giam và đang thi hành án tại một nhà tù ở Mỹ.

Harvey Weinstein hiện cũng đang chuẩn bị được đưa ra xét xử ở Los Angeles, Mỹ về các tội danh tấn công tình dục khác mà ông bị cáo buộc từ năm 2004 đến năm 2013. Harvey Weinstein hiện phủ nhận mọi cáo buộc .

Harvey Weinstein và anh trai Bob Weinstein từng là hai người đồng sáng lập công ty giải trí Miramax, công ty sản xuất một số bộ phim rất thành công bao gồm The Crying Game (1992), Pulp Fiction (1994), Heavenly Creatures (1994), Flirting with Disaster (1996), Shakespeare in Love (1998).

Weinstein từng giành được giải Oscar cho vai trò nhà sản xuất bộ phim Shakespeare in Love. Ngoài ra ông còn giành được 7 giải Tony cho các vở kịch và nhạc kịch ăn khách.

Harvey Weinstein và các đồng nghiệp nhận giải Oscars (Video: Oscars).

Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, vào tháng 10/2017, sau những cáo buộc lạm dụng tình dục có từ cuối những năm 1970 và những cáo buộc mới, Weinstein đã bị sa thải khỏi công ty của mình và bị đuổi khỏi học viện khoa học và nghệ thuật điện ảnh.

Thời điểm đó, hơn 80 người phụ nữ bao gồm những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã cáo buộc Harvey Weinstein quấy rối tình dục thậm chí hiếp dâm phụ nữ. Các cáo buộc đã châm ngòi cho chiến dịch truyền thông xã hội #MeToo và các cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại nhiều người đàn ông quyền lực trên khắp thế giới. Hiện tượng này được gọi là "hiệu ứng Weinstein".

Trong phiên tòa ở New York, Mỹ vào tháng 5/2018, Weinstein bị buộc tội hiếp dâm và nhận mức án 23 năm tù. Harvey Weinstein từng nộp đơn kháng cáo nhưng tòa án tối cao tiểu bang New York (Mỹ) vẫn giữ nguyên các phán quyết và bản án cũ. Thẩm phán Angela Mazzarelli cho biết: "Chúng tôi nhận thấy không có cơ sở để giảm án. Chúng tôi cũng đã xem xét các lập luận khác của bị cáo và nhận thấy chúng không có cơ sở".

Về đời tư, Weinstein từng kết hôn hai lần. Năm 1987, ông kết hôn với trợ lý của mình là Eve Chilton và cặp đôi ly hôn vào năm 2004 sau khi có với nhau 3 cô con gái. Năm 2007, ông kết hôn với nữ diễn viên kiêm nhà thiết kế thời trang người Anh Georgina Chapman. Cặp đôi có một con gái và một con trai. Năm 2017, Harvey Weinstein đã bị Georgina đệ đơn xin ly hôn sau khi ông bị hàng loạt phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục. Vụ ly hôn của họ được hoàn tất vào tháng 7/2021.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi sau scandal của chồng, Georgina Chapman đã chia sẻ rằng, cô và người chồng giàu có, nổi tiếng từng có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau và cô chưa bao giờ nghi ngờ về hành vi của chồng. Sự việc xảy ra sau đó đã khiến cô không dám bước chân ra khỏi nhà.

"Tôi vô cùng nhục nhã và suy sụp. Tôi không dám bước chân ra khỏi nhà trong vòng 5 tháng. Tôi nghĩ tôi không xứng đáng để đi ra ngoài khi sự việc này đang gây phẫn nộ", Georgina nói.

Nhà thiết kế người Anh chia sẻ thêm rằng cô đã từng phải gặp bác sĩ tâm lý bởi cô quá sốc trước những lời cáo buộc chồng mình. Chapman nói: "Có một phần nào đó trong con người tôi quá ngây thơ. Vì thế khi chuyện xảy ra, tôi giận dữ, bối rối, không dám tin vào sự thật và tôi khóc vì thương các con của mình. Cuộc sống của chúng rồi sẽ ra sao?".

Georgina Chapman nói thêm, cô sút gần 5 kg trong vài ngày và sau đó cô quyết định phải đưa con rời khỏi người chồng của mình. "Sau khi câu chuyện về chồng tôi ngày càng mở rộng, tôi nhận ra rằng đó không phải là một sự cố nhỏ, đơn lẻ. Và tôi biết rằng tôi cần phải đưa lũ trẻ thoát ra khỏi tình hình này". Georgina đã đưa các con từ Mỹ về Anh để sống cùng với gia đình của cô.