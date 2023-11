Ngôi sao nhạc pop uốn éo phản cảm trong nhà thờ khiến một linh mục mất chức

Vừa qua, nữ ca sĩ Sabrina Carpenter đã ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Feather. Tuy nhiên, không lâu sau khi MV lên sóng, Sabrina Carpenter đã nhận về hàng loạt chỉ trích từ khán giả lẫn cộng đồng mạng.

Cụ thể, MV Feather của nữ ca sĩ có chứa một số cảnh quay được thực hiện trong một nhà thờ lâu đời ở Brooklyn, New York (Mỹ). Trong một cảnh quay, nữ ca sĩ tóc vàng mặc chiếc váy đen siêu ngắn và đeo mạng che mặt uốn éo trước 4 chiếc quan tài dựng thẳng đứng bên trong thánh đường.

Hình ảnh của Sabrina Carpenter trong MV "Feather" đối mặt với làn sóng phản đối của khán giả (Ảnh: People).

Hành động của Sabrina Carpenter bị khán giả lên án vì nhà thờ vốn là địa điểm trang trọng. Việc nữ ca sĩ có những cảnh quay nhạy cảm khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương.

Ngay lập tức, nhiều khán giả đã lên tiếng yêu cầu Sabrina Carpenter gỡ bỏ MV Feather trên YouTube. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn chưa có động thái hay lên tiếng phản hồi làn sóng phản đối từ khán giả.

Được biết, vị giám mục đồng thời là người cho phép Sabrina Carpenter thực hiện MV trong nhà thờ - Đức ông Jamie J. Gigantiello - đã bị tước bỏ nhiệm vụ hành chính. Quyết định này nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Trong lá thư gửi giáo dân, ông Jamie J. Gigantiello cầu xin sự tha thứ từ những người đồng đạo. Ông giải thích, ông và các người bạn nhận được thông báo hầu hết MV được quay bên ngoài nhà thờ 160 tuổi. Tuy nhiên, ông và những người làm việc cùng không biết có những cảnh khiêu khích xảy ra bên trong thánh đường.

"Dù tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định sai lầm khi cho phép quay phim, tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng tôi không hề biết các cảnh quay đó đã diễn ra trong nhà thờ, nơi chúng ta đã làm việc chăm chỉ để khôi phục vẻ đẹp thiêng liêng hiện tại của nó", ông viết.

Linh mục nói rõ, ông chỉ nhận được yêu cầu quay phim trong nhà thờ và MV có sự tham gia của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter. Sau khi tìm kiếm bằng tên nữ ca sĩ, ông đánh giá không có điều gì đáng ngờ nên đã đồng ý việc ghi hình. Tuy nhiên, ông và đồng nghiệp không giám sát việc ghi hình.

Ông Gigantiello tiết lộ thêm, số tiền 5.000 USD mà nhà thờ nhận được từ việc ghi hình MV đã được quyên góp cho Bridge to Life, một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng mang thai ở Flushing, Queens, New York (Mỹ).

Sau 1 tháng trình làng, MV Feather hiện có hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube và gần 15.000 bình luận từ khán giả.

Sabrina Carpenter là một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Mỹ (Ảnh: News).

Sabrina Carpenter (SN 1999) là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô nổi tiếng với vai diễn Maya Hart trong loạt phim Girl Meets World trên kênh Disney Channel. Cô đóng vai Jenny Parker trong bộ phim Adventures in Babysitting vào năm 2016.

Năm 2012, người đẹp ký hợp đồng với công ty thu âm Hollywood Records. 2 năm sau, nữ ca sĩ cho ra mắt đĩa đơn đầu tay mang tên Can't Blame a Girl for Trying và đĩa mở rộng cùng tên. Cô phát hành album đầu tay Eyes Wide Open vào năm 2015.

Trong 7 năm qua, cô lần lượt cho ra mắt những album khác là Evolution (2016), Singular: Act I(2018), Singular: Act II (2019) và Emails I Can't Send (2022). Các sản phẩm âm nhạc của Sabrina cũng tạo hiệu ứng tốt.

Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi giọng hát đặc biệt cùng cá tính âm nhạc riêng. Trên mạng xã hội Instagram, Sabrina Carpenter có hơn 31 triệu người đăng ký theo dõi.