Ngôi sao của phim "Lưới tình catwalk" bị tạm giam vì liên quan tới lừa đảo

Ngày 18/8, truyền thông Thái Lan đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng của Thái Lan - Pinky Savika bị bắt giam vì cáo buộc lừa đảo. Theo Khaosod, công tố viên đã đệ đơn kiện Pinky Savika cùng anh trai - Kittichet Chaiyadet và mẹ - bà Sarinya Chaiyadej vì hành vi lừa đảo.

19 người khác cũng bị cáo buộc tội danh lừa đảo trong vụ án Forex-3D. Theo số liệu của Ủy ban điều tra Thái Lan, số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên tới 9.824 người cùng số tiền là gần 2,5 tỷ baht (1.600 tỷ đồng).

Nữ diễn viên nổi tiếng của Thái Lan - Pinky Savika vừa bị tạm giam (Ảnh: Instagram).

Tòa án Hình sự đã ra lệnh tạm giam Pinky Savika cùng các bị cáo. Nữ diễn viên và mẹ đã đệ đơn yêu cầu được tại ngoại nhưng tòa án không cho phép vì vụ án có tính chất nghiêm trọng. Nữ diễn viên hiện bị tạm giam tại Viện Cải huấn Phụ nữ Thái Lan.

Pinky Savika từng lên tiếng phủ nhận liên quan tới vụ lừa đảo trong một bài phỏng vấn gần đây. Ngôi sao 36 tuổi khẳng định cô cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo khi đầu tư 10 triệu baht (6,5 tỷ đồng) và chưa nhận được lại tiền.

Pinky Savika, sinh năm 1986, nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời điểm đó, cô hợp tác với tài tử Veerapap Suparbpaiboon trong bộ phim Angkor 2.

Pinky Savika được đông đảo khán giả Việt biết đến thông qua bộ phim Lưới tình catwalk. Phim lên sóng vào năm 2012 với sự tham gia diễn xuất của loạt ngôi sao đình đám của Thái Lan như Bee Namthip,PinkySavika, Navin Yavapolkul...

Pinky Savika là một ngôi sao điện ảnh thế hệ 8X đình đám của Thái Lan (Ảnh: Instagram).

Lưới tình catwalk tập trung đi sâu vào những góc khuất của giới giải trí thị phi, sự tranh đoạt địa vị và cả tình yêu trong showbiz. Với đề tài mới lạ, dàn diễn viên tên tuổi, Lưới tình catwalk được đông đảo khán giả yêu thích và nhận về vô số giải thưởng tại Thái Lan.

Trong phim, Pinky Savika đóng vai một cô gái có tâm hồn lương thiện, dễ tin người thế nhưng vì khao khát sự nổi tiếng, cô đã không từ mọi thủ đoạn để giành lấy hào quang từ nữ chính Peangdao (Bee Namthip đóng). Vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng nhập vai ấn tượng giúp Pinky Savika tỏa sáng không kém nữ chính của phim.

Pinky Savika còn tham gia hàng trăm bộ phim khác của Thái Lan gồm Pass to Your Voice, Jan Dara, Club Friday The Series… Với gương mặt lai hai dòng máu Thái - Ấn xinh đẹp, Pinky còn lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và thời trang.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Pinky bất ngờ vướng vào bê bối làm "tiểu tam", trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của đàn chị. Sự việc này đã khiến dư luận Thái Lan tức giận và lên tiếng chỉ trích, tẩy chay nữ diễn viên sinh năm 1986.

Thời điểm đó, cả làng giải trí và người hâm mộ quay lưng với cô khi không một nhà sản xuất nào muốn cộng tác với Pinky. Cuộc hôn nhân của cô với ông xã Itthi Chavalittamrong cũng không kéo dài lâu. Chỉ sau 2 năm chung sống, cặp đôi tuyên bố ly hôn.

Pinky Savika hiện vẫn đóng phim, tham gia show truyền hình và điều hành công việc kinh doanh thời trang (Ảnh: Khaosod).

Nữ diễn viên 36 tuổi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm (Ảnh: Instagram).

Pinky Savika hiện sống một mình và tìm niềm vui trong công việc, sở thích cá nhân (Ảnh: Instagram).

Sau nhiều năm ở ẩn vì scandal làm "người thứ 3", Pinky Savika mới có cơ hội trở lại làng giải trí, góp mặt trong dự án Sóng gió hậu trường. Hiện tại, ngôi sao 36 tuổi vẫn chăm chỉ đóng phim, điều hành công việc kinh doanh thời trang và tận hưởng cuộc sống độc thân.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường giản dị và tình yêu với bộ môn yoga để duy trì ngoại hình cân đối, xinh đẹp. Danh tiếng của cô trong làng giải trí không còn được như xưa nhưng Pinky vẫn tích cực làm việc và tận dụng mọi cơ hội sự nghiệp.

Ở tuổi 36, Pinky Savika được nhận xét vẫn rất xinh đẹp, nóng bỏng. Ngoài lịch trình đóng phim, cô dành nhiều thời gian cho bản thân và công việc kinh doanh. Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên nổi tiếng vẫn chưa tìm được một nửa hoàn hảo sau scandal tình cảm ồn ào quá khứ.