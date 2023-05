Nghệ sĩ Piano Thuyên Hà: "Hong Kong Festival sẽ mới mẻ và hấp dẫn"

Trong vai trò Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Vòng sơ loại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong lần thứ 10, nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà chia sẻ những điểm nhấn của chương trình năm nay.

Theo đó, Hong Kong International Music Festival 2023 mở 15 nhóm thi, chia thành 2 bảng chuyên nghiệp và không chuyên.

15 bảng thi tiếp cận nhiều đối tượng thí sinh yêu âm nhạc trên toàn thế giới, đó là: Piano, Piano Four Hands, Violin, Guitar, Vocal, Vocal Group, Pop Voice, Drum kit, Chamber, Ensemble, Choir, Pop Band, Orchestra, New Song with New Lyric Writing và Nhạc cụ dân tộc (đàn tranh Việt Nam, đàn tranh Trung Quốc, sáo trúc, đàn nhị, đàn tỳ bà, đàn nguyệt…).

Nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà - Giám đốc Nghệ thuật của Polaris Art & Music School, Trưởng BTC Vòng sơ loại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong tại Việt Nam. Năm 2023, Polaris Art & Music School tiếp tục là đơn vị đại diện độc quyền tổ chức HKIMF tại Việt Nam (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Không chỉ đào tạo tại chỗ, Polaris Art & Music School còn là một trong những cơ sở có hệ thống đào tạo nghệ thuật trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam. Bởi vậy, vòng sơ loại Hong Kong International Music Festival 2023 sẽ có 2 hình thức đăng ký: online (gửi video - đối với thí sinh quốc tế và các tỉnh xa) và offline - thi trực tiếp tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Thuyên Hà nhấn mạnh: "Khác với những cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp (Competition), Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông là một sự kiện cộng đồng không giới hạn lứa tuổi và quốc tịch, nhằm hướng tới mục đích giao lưu văn hóa quốc tế, phổ cập âm nhạc bằng các tiết mục biểu diễn trực tiếp sống động với những thể loại âm nhạc đa dạng như nhạc cổ điển, nhạc pop, nhạc dân gian, jazz…

Không phân biệt chuyên ngành chuyên môn, dựa trên tổng điểm cao nhất, ban giám khảo sẽ chọn và trao học bổng cho Top 3 thí sinh xuất sắc ở 2 bảng chuyên và không chuyên. Các thí sinh tham dự vòng loại sẽ được trao chứng nhận và kỷ niệm chương quốc tế có giá trị.

Đặc biệt, đêm gala của vòng sơ loại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông năm nay, thay vì ở trong không gian kín của một khán phòng, chúng tôi tổ chức ở một không gian nghệ thuật khác biệt, thân thiện hơn, gần gũi hơn để tất cả mọi người có thể dễ dàng kết nối cùng nhau. Ngoài ra, sẽ có phần trình diễn của BGK quốc tế và những thí sinh xuất sắc nhất".

"Hong Kong International Music Festival 2023" mở 15 nhóm thi, chia thành 2 bảng chuyên nghiệp và không chuyên (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nói thêm về hình thức thi online và trực tiếp, nghệ sĩ Thuyên Hà cho hay: "Mọi người thường nghĩ rằng quay video đơn giản hơn thi trực tiếp bởi có thể quay đi quay lại nhiều lần. Nhưng thực tế, việc quay video online đúng quy cách (không cắt ghép, chơi đủ số phút quy định) là một thử thách lớn đối với các bạn theo học nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên. Thí sinh sẽ được rèn luyện về khả năng tập trung biểu diễn thu âm trước máy quay. Để tạo ra một sản phẩm video hoàn chỉnh đôi lúc áp lực hơn thi trực tiếp. Ngồi trước máy quay là một trải nghiệm rất thú vị và khác biệt so với hình thức thi trực tiếp.

Trong khi thi trực tiếp là dịp hiếm có để những thí sinh dự thi trải nghiệm biểu diễn trước hội đồng giám khảo quốc tế, có thêm cơ hội rèn luyện bản lĩnh sân khấu và kinh nghiệm biểu diễn trước đông người".

Hội đồng ban giám khảo Vòng sơ loại Hong Kong International Music Festival có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, như: Nghệ sĩ Piano Đào Trọng Tuyên - Trưởng khoa Piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Nghệ sĩ Piano quốc tế người Thái Lan San Jittakarn; Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà - Giám đốc Nghệ thuật của Polaris Art & Music School; Nghệ sĩ Guitar Lương Xuân Thịnh - Trưởng Bộ môn Guitar Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Nghệ sĩ Piano Nguyễn Thu Hiền; Nghệ sĩ Piano Trần Thị Tâm Ngọc; Nghệ sĩ Piano Phạm Linh Chi; Nghệ sĩ đàn tranh Phạm Thị Thu An; Nghệ sĩ Opera Nguyễn Thăng Long…

Vòng sơ loại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông không quy định về thể loại bài biểu diễn. Mỗi thí sinh tự chọn tiết mục biểu diễn theo quy định số phút tương ứng với từng độ tuổi (có thể trình diễn 1 hoặc 2 tác phẩm). Thời hạn đăng ký cho cả hai hình thức dự thi là 25/5. Các thí sinh gửi bài dự thi online đến hết ngày 25/5. Các thí sinh thi trực tiếp tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28/5.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức cho các thí sinh thi trực tiếp cũng như đêm Gala đều đã hoàn thiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nghệ sĩ Thuyên Hà cũng cho hay: "Hong Kong International Music Festival là sự kiện lớn đầu tiên chúng tôi tổ chức sau thời gian dịch bệnh. Tháng 3 Hồng Kông (Trung Quốc) mở cửa trở lại, tháng 4 Polaris nhận quyết định tổ chức vòng sơ loại tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng chung kết tháng 8 tới ở Hồng Kông.

Chúng tôi chỉ có 1 tháng để chuẩn bị, đây là một thử thách lớn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm 10 năm tổ chức sự kiện nghệ thuật chuyên nghiệp cùng Polaris, chúng tôi tin tưởng sẽ mang tới một lễ hội âm nhạc mới mẻ, hấp dẫn và nhiều màu sắc tới tất cả mọi người".

Được chính quyền Hong Kong bảo trợ, Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong - Hong Kong International Music Festival (HKIMF) là một sự kiện âm nhạc quy mô lớn gồm nhiều thể loại âm nhạc: nhạc cổ điển, nhạc pop, nhạc hiện đại và nhiều loại hình hoạt động âm nhạc, giao lưu văn hóa quốc tế…

Hong Kong International Music Festival (HKIMF) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013 đã thu hút khoảng 3.000 người tham gia. Chỉ sau 6 năm, số lượng người tham gia đã tăng lên gần 90.000 vào năm 2019, với hơn 150 quốc gia và khu vực trên toàn cầu tham gia, bao gồm: Trung Quốc, Mỹ, Canada, Anh, Đức, Úc, Thụy Sĩ, Pháp, Bồ Đào Nha, Ý, Nga, Ukraine, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia…