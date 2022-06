Minh tinh "Bản năng gốc" bị sảy thai 9 lần: Cuộc đời chìm nổi đến khó tin

Sharon Stone đã từng chia sẻ về việc trong cuộc đời mình, bà từng trải qua việc bị sảy thai nhiều lần (Ảnh: Daily Mail).

Sharon Stone không thể làm mẹ một cách tự nhiên sau khi đi qua hai cuộc hôn nhân và những mối quan hệ tình cảm gắn bó dài lâu. Sau cùng, bà đã quyết định nhận nuôi 3 người con trai.

Mới đây, Sharon Stone chia sẻ câu chuyện này thông qua một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội. Sharon Stone quyết định chia sẻ câu chuyện của mình sau khi nữ vũ công Peta Murgatroyd gần đây chia sẻ rằng cô đã bị sảy thai 3 lần.

Khi chia sẻ câu chuyện của mình, Sharon Stone viết: "Dường như phụ nữ khó có thể chia sẻ thoải mái về những mất mát đến từ chuyện bị sảy thai. Bản thân tôi đã trải qua 9 lần sảy thai. Đó không phải là một câu chuyện nhỏ xét cả về mặt thể chất hay tinh thần.

Nhưng dường như phụ nữ thấy rằng đó là câu chuyện nên chịu đựng một mình, một cách kín đáo với một cảm giác tiêu cực ngấm ngầm rằng họ đã thất bại xét ở một khía cạnh nào đó. Thay vì nhận được sự cảm thông, tình yêu thương để có thể hàn gắn ở tại thời điểm khó khăn nhất, họ thường phải âm thầm chịu đựng câu chuyện buồn một mình...".

Trước đây, Sharon Stone đã từng chia sẻ về việc trong cuộc đời mình, bà từng trải qua việc bị sảy thai, đây là hệ lụy của những vấn đề sức khỏe mà bà gặp phải, liên quan tới hệ miễn dịch và bệnh lạc nội mạc tử cung.

Sharon Stone xuất hiện ở LHP Cannes 2022 (Video: France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Sharon Stone cho biết việc trải qua nhiều lần sảy thai từng khiến bà cảm thấy suy sụp. Trong cuốn tự truyện cho ra mắt hồi năm ngoái, Sharon Stone viết: "Khi tôi trải qua lần sảy thai cuối cùng, tôi đã phải đi qua 36 tiếng vật vã như những phụ nữ chuyển dạ sinh con, nhưng tôi biết sau cùng, sau khi trải qua tất cả những đau đớn, vật vã ấy, tôi sẽ không có được người con nào cả".

Sharon Stone nhận nuôi người con trai lớn nhất - Roan (hiện 22 tuổi) cùng với người chồng thứ hai hồi năm 2000. Sau khi ly hôn hồi năm 2004, Sharon Stone nhận nuôi thêm hai người con trai nữa là Laird (hiện 17 tuổi) và Quinn (hiện 16 tuổi) vào hai năm 2005 và 2006.

Tuổi thơ bất hạnh vì bị cha bạo hành, bất hòa với mẹ

Trong cuốn tự truyện "The Beauty of Living Twice" ra mắt hồi năm ngoái, Sharon Stone từng kể rằng bà có một tuổi thơ không hề dễ chịu. Cha bà nuôi con rất hà khắc và từng dùng bạo lực để dạy con, bà vẫn nhớ những trận đòn kinh hoàng của cha. Cha của Sharon Stone đã qua đời hồi năm 2009.

Sharon Stone thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Sharon Stone cũng cho biết bà còn từng bị chính người thân trong gia đình lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Những trải nghiệm tuổi ấu thơ từng khiến Sharon Stone cảm thấy kinh khủng, bà tự thấy mình không có một tuổi thơ bình thường.

Vì những trải nghiệm không tốt đẹp trong những năm tháng ấu thơ, nên Sharon Stone từng không có được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ. Bà đã phải tự định hướng cho sự trưởng thành của mình. Dù vậy, về sau này, Sharon Stone đã quyết định làm ấm mối quan hệ với mẹ ruột:

"Tôi quyết định gặp lại mẹ mình khi đã thực sự trưởng thành và từng trải, đủ để thấu hiểu và cảm thông, tôi gác lại những trải nghiệm tuổi thơ của mình, không phán xét mẹ của mình, và cố gắng để thấu hiểu bà từ góc nhìn của một người trưởng thành. Giờ đây, tôi đã có thể làm hòa với quá khứ, tôi đã tha thứ cho tất cả những tổn thương.

Với mẹ bây giờ, tôi không chỉ nhận được tình yêu thương mà còn yêu thương bà hơn khi xưa. Tôi không muốn nhắc lại những gì mà cả hai chúng tôi đều đã phải trải qua để tồn tại được tới hôm nay. Tôi biết ơn vì cả hai chúng tôi đều đã đi được tới giai đoạn này. Tôi dành sự tôn trọng của mình cho bà, bà dành sự tôn trọng của mình cho tôi, chúng tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

Có rất nhiều điều chúng tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây, chẳng hạn như thấu hiểu nhau hay thực sự gây dựng được mối quan hệ mẹ con đúng nghĩa, giờ đây, khi tôi đã ở tuổi ngoài 60, mẹ tôi đã ngoài 80, chúng tôi đang ở vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình".

Dù có những góc tối đau buồn trong ký ức tuổi thơ, nhưng Sharon Stone khẳng định bà không hề cảm thấy cay đắng, không than trách cuộc đời đã khắc nghiệt với mình: "Tôi không xấu hổ, không cay đắng, không giận dữ, không có ý định trách cứ hay đòi hỏi ai phải bị trừng phạt vì bất cứ điều gì nữa".

3 lần chết hụt trong đời

Sharon Stone cảm thấy may mắn vì hiện tại mình vẫn đang sống khỏe mạnh và ổn thỏa sau ba lần "chết hụt" trong đời (Ảnh: Daily Mail).

Nữ diễn viên "Bản năng gốc" tiết lộ trong cuộc đời mình bà từng ba lần "chết hụt", một lần bị... sét đánh, một lần bị ngã và... cứa cổ vào dây phơi quần áo, một lần bị đột quỵ.

Sharon Stone cảm thấy may mắn vì hiện tại mình vẫn đang sống khỏe mạnh và ổn thỏa sau ba lần "chết hụt" trong đời: "Năm tôi 14 tuổi, tôi bị ngã và cổ vướng vào dây treo quần áo, một cú cắt ở cổ đã suýt lấy đi mạng sống của tôi khi chỉ còn cách vị trí nguy hiểm nhất có một phân. Tôi còn từng bị sét đánh choáng váng, kinh hãi".

Đó là hai sự việc mà công chúng có thể chưa biết về cuộc đời Sharon Stone. Còn việc bà từng bị đột quỵ nặng hồi năm 2001 thì đã được biết đến như một sự bình phục kỳ tích. Khi ấy, bà đã bị xuất huyết não, bà phải giành giật mạng sống trong tình trạng nguy kịch kéo dài suốt 9 ngày trong bệnh viện.

Đã có lúc các bác sĩ cho rằng bà không còn cơ hội sống sót nhưng bằng một cách nào đó, Sharon Stone đã vượt qua được những thời điểm nguy kịch nhất và rồi thoát ra khỏi trạng thái hôn mê, trải qua một ca phẫu thuật não kéo dài 7 tiếng đồng hồ, sống sót và bình phục, để sau đó lại tiếp tục sống khỏe mạnh, vui vẻ và xuất hiện trong những bộ phim mới.

Kể lại chuyện mình từng bị sét đánh khi còn trẻ, Sharon Stone cho hay: "Tôi đang ở nhà, trong vườn nhà có một thùng sắt chứa nước, tôi đang cho nước vào thùng sắt, một tay cầm vòi dẫn nước, một tay đặt trên thùng sắt, sét đánh vào thùng sắt chứa nước và tôi cảm nhận thấy rõ ràng cú sét đó. Người tôi bật nảy lên, bắn ra xa khỏi thùng nước. Mẹ tôi đứng gần đó, nhìn thấy sự việc, bà đã phải tát vào mặt tôi để giúp tôi tỉnh lại".

Chuyện đằng sau cú vắt chân "kinh điển" trong "Bản năng gốc"

Sharon Stone cho biết trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà đã phải trải qua rất nhiều những trải nghiệm tiêu cực, từ việc bị phân biệt đối xử vì giới tính, vì tuổi tác, cho tới những hành động, lời nói thiếu tôn trọng từ những người đồng nghiệp trong giới làm phim.

Trong một cảnh phim của "Bản năng gốc", khi nhân vật của Sharon Stone vắt chân, vùng kín của nữ diễn viên đã bị lộ trong khuôn hình (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuốn tự truyện của mình, bà kể lại nhiều trải nghiệm như vậy, đáng chú ý nhất vẫn là câu chuyện đằng sau cú vắt chân trong phim "Bản năng gốc".

Trong một cảnh phim của "Bản năng gốc", khi nhân vật của Sharon Stone vắt chân, vùng kín của nữ diễn viên đã bị lộ trong khuôn hình. Đây là một cảnh phim rất táo bạo, thậm chí gây tranh cãi.

Theo Sharon Stone, khi thực hiện cảnh này, bà đang mặc đồ lót màu trắng, khiến đạo diễn của phim - ông Paul Verhoeven giải thích rằng màu trắng phản chiếu ánh sáng mạnh, khiến hiệu ứng cảnh quay không tốt, đạo diễn đề nghị Sharon Stone cởi đồ lót và trấn an trước rằng sẽ không có gì nhạy cảm xuất hiện trong khuôn hình.

Sharon Stone đã làm theo và chỉ tới khi bà xem bộ phim ở giai đoạn ngay trước khi phim ra rạp, nữ diễn viên mới biết về cảnh quay táo bạo này. Thoạt tiên, Sharon Stone đã rất tức giận, ngay lập tức, bà đi thẳng tới gặp đạo diễn Paul Verhoeven để... tát, rồi bỏ đi.

Trong ký ức của Sharon Stone, việc đóng phim "Basic Instinct" là một trải nghiệm "kinh hoàng": "Vai diễn này cho tới giờ vẫn là vai diễn khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Tôi đã bị mộng du 3 lần trong quãng thời gian quay phim này, có tới 2 lần tôi đã mò vào xe hơi trong gara ở tình trạng mộng du. Tôi đã gặp nhiều cơn ác mộng kinh khủng".

Theo những gì Sharon Stone chia sẻ trong hồi ký, bà đã liên hệ với luật sư, luật sư đã đưa ra những gợi ý để bà làm việc lại với nhà làm phim để yêu cầu điều chỉnh, nhưng tất cả những đối thoại đều không đưa lại kết quả.

Ở thời điểm bấy giờ, tiếng nói của một nữ diễn viên trước những vấn đề xung quanh cảnh "nóng", cảnh khỏa thân vẫn còn rất yếu thế và Sharon Stone không thể thay đổi cục diện tình hình. Phim được ra rạp với cảnh quay nguyên gốc, không có gì đổi khác.

Trailer phim "Basic Instinct" (Video: British Secret Agent 007).

Sharon Stone cũng phải chịu đựng những cách đối xử thiếu tôn trọng trong quá trình thực hiện bộ phim "Basic Instinct", chẳng hạn, bà từng bị một nhà sản xuất phim "khuyên" rằng nên "quan hệ" với bạn diễn trước, để khi đóng phim, các cảnh "nóng" giữa hai người sẽ "mặn mà" hơn.

Sharon Stone là một cá tính mạnh mẽ ở Hollywood, bà cho biết dù bản thân bị sốc, bị khủng hoảng một thời gian sau khi bộ phim ra mắt, nhưng sau cùng bà vượt qua được, tận dụng được sự quan tâm mà truyền thông - công chúng dành cho mình sau bộ phim, để bắt lấy những cơ hội mới và trở thành ngôi sao ở Hollywood.