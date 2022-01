Miley Cyrus gặp sự cố phục trang sau 5 phút bước vào năm... 2022

Dân trí Nữ ca sĩ Miley Cyrus đang biểu diễn tại đêm nhạc chào mừng năm mới thì gặp phải sự cố phục trang, nhưng cách cô bình tĩnh xử lý tình huống khiến khán giả ấn tượng.

Chỉ 5 phút sau thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, nữ ca sĩ Miley Cyrus đã gặp phải một sự cố phục trang trên sóng truyền hình trực tiếp của đài NBC (Mỹ), dù vậy, cách cô bình tĩnh xử lý tình huống và tiếp tục biểu diễn với sự vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra khiến nhiều người ngưỡng mộ trước bản lĩnh sân khấu của ngôi sao ca nhạc.

Khi xảy ra sự cố... tuột áo, Miley Cyrus đang biểu diễn ca khúc "Party in the USA" tại đêm nhạc "Miley's New Year's Eve Party" ở Miami (Mỹ). Lúc chiếc áo bị đứt quai và dần tuột, Cyrus quay lưng lại khán giả và nhanh chóng chạy xuống khỏi sân khấu để tìm cách "chữa cháy".

Cô xuất hiện trở lại ngay sau đó với một chiếc áo vest màu đỏ và vui vẻ nói: "Mọi người chắc chắn phải chăm chú quan sát tôi vào lúc này".

Sau đó, buổi biểu diễn còn gặp phải một trục trặc kỹ thuật khác khi nữ ca sĩ Saweetie cùng song ca với Cyrus trong ca khúc "Best Friend". Saweetie đã không thể biểu diễn một cách suôn sẻ, do chiếc mic của cô bắt tiếng "bập bõm", lúc được lúc không.

Dù vậy, cả hai nữ ca sĩ vẫn tỏ ra không bận tâm tới vấn đề này và biểu diễn vui vẻ bên nhau cho tới hết ca khúc. Kết thúc đêm nhạc, Cyrus nói: "Đêm nhạc này là để dành cho sự phấn khích, sự linh hoạt, khả năng ứng biến với mọi chuyện, để tạo nên điều tuyệt vời nhất có thể ngay cả trong những tình huống tệ nhất".

Miley Cyrus tại đêm nhạc "Miley's New Year's Eve Party":

Miley Cyrus và MC Pete Davidson cùng quảng bá cho đêm nhạc chào năm mới (Video: Instagram/Miley Cyrus)

Bích Ngọc

Theo Vulture