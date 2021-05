Mạng xã hội Phật giáo Butta tặng 108 bức tranh nhân lễ Phật đản

Dân trí Nhân dịp lễ Phật Đản và Kỷ niệm 02 năm ngày ra mắt (11/5/2019 - 11/5/2021), Mạng xã hội Phật giáo Butta chính thức khởi động chương trình tri ân những người yêu mến, luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến Phật pháp với phần quà vô cùng hấp dẫn.

Dành tặng 108 bức tranh Sen tượng trưng cho sự tinh khiết, thức tỉnh và nghị lực kiên cường.

Ra mắt trong dịp Đại lễ Phật đản Vesak 2019, mạng xã hội Phật giáo Butta với sứ mệnh truyền tải giáo lý Đạo phật đến với mọi người, giúp con người hướng thiện. Các thông tin về Phật giáo tại Việt Nam và thế giới liên tục được cập nhật giúp Mạng xã hội Phật giáo Butta trở thành địa chỉ cung cấp thông tin trung thực, đáng tin cậy đối với các tăng ni, phật tử. Năm 2021, năm Tân Sửu đánh dấu bước phát triển mới của Mạng xã hội Phật giáo Butta khi được chọn là kênh chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam truyền tải Lễ cầu an online phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân vào ngày 14 tháng giêng tại chùa Quán Sứ vừa qua. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ, Mạng xã hội Phật giáo Butta đã góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid 19 theo đúng tinh thần của Chính phủ.

Nhằm lan tỏa những thông điệp từ bi, hòa ái, nhân văn của Đức Phật đến với mọi nhà, nhất là các dịp lễ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của Mạng xã hội Phật giáo Butta.). Mạng xã hội Phật giáo Butta chính thức khởi động chương trình tri ân những người yêu mến, luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến Phật pháp với phần quà vô cùng hấp dẫn: dành tặng 108 bức tranh Sen tượng trưng cho sự tinh khiết, thức tỉnh và nghị lực kiên cường vào đúng ngày Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021).

Không phải tự nhiên mà Sen được xem là "Quốc Hoa" của người Việt Nam. Sen được xem là loài hoa duy nhất hội tụ đủ trong mình ý nghĩa nhân sinh cao quý, ý nghĩa âm dương ngũ hành và sự vươn dậy mạnh mẽ, một ý chí sống mãnh liệt, đặc biệt hình tượng bông sen gắn liền với Phật giáo. Ý nghĩa hơn khi những bức tranh Sen lại được chính những người sáng lập Mạng xã hội Phật giáo Butta trao tặng. Người nhận những bức tranh Sen sẽ có được nguồn năng lượng tích cực, xua tan mọi ưu phiền, tìm được trạng thái Bình an, thư thái. Nói về ý nghĩa số lượng tranh tặng lên tới 108 bức, họa sĩ Kim Đức, họa sĩ nổi danh với tác phầm "Vỏ tương lai" (Cover of Futute) được chọn làm quà tặng cho Giáo hội Phật giáo các nước tại Vesad năm 2019, cũng là thành viên sáng lập Mạng xã hội Phật giáo Butta chia sẻ "Bản thân con số 108 trong đạo Phật có ý nghĩa đặc biệt. 108 bức tranh Sen tượng trưng cho 108 hạt bồ đề trong tràng hạt - một bảo bối, một pháp khí quan trọng để hỗ trợ các tăng sỹ trên con đường tu học Phật pháp và hành đạo giúp đời. 108 hạt bồ đề tượng trưng cho 108 phiền não của con người. Có 6 giác quan: Nhân, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức). Khách trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp trong 3 thời: Quá khứ, hiện tại, vị lai. 6x6x3 = 108. 108 phiền não được cắt bỏ thì tâm hồn trở nên thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ trở về với Phật tính! Hoa sen là Phật tính. Ai có hữu duyên sở hữu 1 trong 108 bức tranh Sen đã được các thầy trì chú sẽ có may mắn, xua tan phiền muộn, đón nhận năng lượng tích cực, sống lương thiện tốt đời đẹp đạo đúng như giáo lý Nhà Phật…" Được biết, trong bộ sưu tập 108 bức tranh Sen có tranh các họa sĩ tên tuổi Việt Nam như: Họa sĩ Hoàng Đặng, họa sĩ Chu Anh Phương, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, họa sĩ Trần Lâm Bình, họa sĩ Hùng Đặng…. và các họa sĩ khác.

Có lẽ, trong xã hội bùng nổ công nghệ như hiện nay, chọn được kênh thông tin đáng tin cậy cũng không phải dễ dàng. Nhằm truyền tải những thông điệp nhân văn của Phật giáo đến với mọi người, mọi nhà, ngay từ khi ra mắt, mạng xã hội Phật giáo Butta luôn tin tưởng góp phần nhỏ bé vào xây dựng mạng xã hội Phật giáo đầu tiên "Made in Việt Nam". Sau 02 năm, Mạng xã hội Phật giáo Butta đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người yêu mến phật pháp. Tri ân những tình cảm yêu mến đó, Mạng xã hội Butta dành tặng 108 bức Sen tranh cho 108 người trong 108 ngày liên tiếp. Chương trình chính thức diễn ra từ ngày 19/5/2021 và kết thúc vào ngày 4/9/2021. Vào 9h sáng hàng ngày, ban quản trị mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ thông báo người May mắn trúng giải với số lượng tương tác nhiều nhất đồng thời công bố #hashtag của bức tranh kế tiếp.

Để có thông tin hữu ích, đáng tin cậy về Phật pháp và cơ hội nhận được bức tranh Sen đầy ý nghĩa, chỉ cần bấm like vào fanpages http:/facebook.com/butta.vn và chia sẻ (share) ở chế độ công khai; Đăng ký tài khoản và trải nghiệm ứng dụng mạng xã hội Phật giáo Butta.vn; chia sẻ bài viết kèm #hashtag theo cú pháp.

Thể lệ chương trình

Thời gian: Từ ngày 19/5 đến hết ngày 04/9/2021

Bước 1: Bấm "Like" Fanpage http:/facebook.com/butta.vn của mạng xã hội Phật giáo Butta và chia sẻ (share) bài viết này ở chế độ công khai.

Bước 2: Đăng ký tài khoản và trải nghiệm ứng dụng mạng xã hội Phật giáo Butta và theo dõi bài viết về của chương trình về bức tranh sen sẽ được tặng ngày hôm đó trên Mạng xã hội Phật giáo Butta.

Bước 3: Chia sẻ bài viết về chương trình trên Mạng xã hội Phật giáo Butta tới nhiều người kèm #hashtag theo cú pháp. Bình luận cảm nghĩ về bức tranh được đăng tải ngày hôm đó. Bài đăng và bình luận có tổng lượt tương tác cao nhất sẽ đạt giải. (Chỉ tính tương tác trên Mạng xã hội Phật giáo Butta, bài đăng và bình luận bị trùng sẽ chỉ được tính 1 lần cao nhất).

Giải thưởng và tiêu chí trao giải:

- Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi ngày sẽ có 1 bức tranh Sen được tặng cho Phật tử hữu duyên.

- 9h hàng ngày, ban quản trị Mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ tổng hợp số lượt tương tác hợp lệ với của bức tranh được đăng ngày hôm trước và đưa tên người trúng giải theo thể lệ. Đồng thời sẽ công bố thông tin của bức tranh kế tiếp.

- Do tình hình giới hạn của dịch bệnh Covid19 giải thưởng chỉ áp dụng cho người dùng hiện đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

- Danh sách phật tử tham gia sự kiện và kết quả tương tác sẽ được công bố để đảm bảo tính công bằng.

- Phật tử hữu duyên trúng giải, vui lòng liên hệ ban quản trị mạng xã hội Phật giáo Butta tại địa chỉ https://m.me/Butta.vn và để lại thông tin gồm: Họ và tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ nhận quà.

- Ban quản trị mạng xã hội Phật giáo Butta.vn sẽ tiếp nhận thông tin của quý Phật tử trong vòng 07 ngày kể từ khi công bố kết quả và tiến hành trao quà trong vòng 07 ngày sau đó. Nếu trong thời gian trên nếu không có liên hệ từ quý Phật tử trúng giải, tranh sẽ được bảo lưu để dành tặng cho chương trình sau.

- Các phần thưởng không được quy đổi thành tiền mặt, vật phẩm đồng giá. Mọi thắc mắc khác về chương trình xin vui lòng liên hệ với ban quản trị qua fanpage Butta.vn để được giải đáp.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của ban quản trị là quyết định cuối cùng.

Trường Thịnh