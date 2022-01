Leonardo DiCaprio "lỡ duyên" với "Nàng Mona Lisa võ sĩ đấu bò"

Dân trí Tài tử Leonardo DiCaprio mới đây đã tham gia vào một cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Nam tài tử muốn sở hữu bức "Mona Lisa võ sĩ đấu bò".

Leonardo DiCaprio bị loại ra khỏi cuộc đua về giá sau lần ra giá ở mức 500.000 USD (Ảnh: New York Post).

Dù vậy, Leonardo DiCaprio đã bị loại ra khỏi cuộc đua về giá sau lần ra giá ở mức 500.000 USD. Những người quan tâm tới tác phẩm vẫn tiếp tục đẩy giá tranh lên cao hơn nữa và sau cùng tác phẩm của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Domingo Zapata đã được bán cho một người mua ẩn danh đến từ Mỹ với giá hơn một triệu USD.

Bức họa "Mona Lisa Bull Fighter" (Nàng Mona Lisa võ sĩ đấu bò) đã đạt được mức giá 1.027.000 USD tại một sự kiện gây quỹ từ thiện dành cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Sự kiện tổ chức tại hòn đảo St. Barts nằm ở vùng biển Caribe. Sự kiện đấu giá từ thiện đã thu hút sự tham gia của một số ngôi sao và những nhân vật quyền lực, giàu có.

Nghệ sĩ người Tây Ban Nha - Zapata đã viết trên mạng xã hội: "Đây là một kỷ lục mới trong sự nghiệp của tôi, chứng kiến một mức giá mới trả cho tác phẩm của tôi tại một cuộc đấu giá, toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp để giúp đỡ những trẻ em đang cần giúp đỡ. Cảm ơn Chúa vì đã trao cho tôi cơ hội giúp đỡ người khác bằng tác phẩm của mình".

Bức họa "Mona Lisa Bull Fighter" (Nàng Mona Lisa võ sĩ đấu bò) đã đạt được mức giá 1.027.000 USD tại một sự kiện gây quỹ từ thiện dành cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF (Ảnh: New York Post).

DiCaprio vốn được biết tới là một ngôi sao rất tích cực trong việc sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm "Mona Lisa võ sĩ đấu bò" lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng "Mona Lisa" của danh họa Leonardo da Vinci. Giữa thiên tài hội họa Leonardo da Vinci và tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio lại có những mối liên hệ thú vị ít biết...

Mối duyên giữa Leonardo DiCaprio và Leonardo da Vinci

Bên cạnh sự nghiệp hội họa, Da Vinci (1452 - 1519) có nhiều ý tưởng phát minh được đánh giá là vượt tầm thời đại mà ông sống (Ảnh: New York Post).

Ngay từ thuở còn "nằm trong bụng mẹ", Leonardo DiCaprio đã có duyên với Leonardo da Vinci. Mẹ của Leonardo DiCaprio là một người phụ nữ Đức. Bà có niềm đam mê lớn với hội họa.

Bà từng tiết lộ rằng bà đặt tên con trai theo tên vị danh họa nổi tiếng thế giới là bởi một lần ghé thăm viện bảo tàng nghệ thuật ở Ý, trong lúc đứng ngắm tranh của Da Vinci, bà bỗng cảm nhận thấy đứa con trong bụng đạp rất mạnh, vì thế, bà quyết định đặt tên con là Leonardo.

Vậy là, ngay từ cái tên của mình, Leonardo DiCaprio đã có "định mệnh" liên quan tới vị danh họa kiêm thiên tài đa lĩnh vực. Bên cạnh sự nghiệp hội họa, Da Vinci (1452 - 1519) có nhiều ý tưởng phát minh được đánh giá là vượt tầm thời đại mà ông sống.

Hồi năm 2017, cuốn tiểu sử "Leonardo da Vinci" được thực hiện bởi cây bút nổi tiếng người Mỹ - tác giả Walter Isaacson vừa ra mắt đã ngay lập tức thu hút các hãng phim.

DiCaprio vốn không xa lạ với các bộ phim tiểu sử (Ảnh: New York Post).

Các hãng phim đều muốn giành được quyền chuyển thể cuốn tiểu sử lên màn ảnh. Sau cùng, hãng Paramount đã giành chiến thắng và dự định mời Leonardo DiCaprio đảm nhận vai Leonardo da Vinci. Thông tin ấy đã từng gây phấn khích cho người yêu điện ảnh.

DiCaprio vốn không xa lạ với các bộ phim tiểu sử, anh đã từng giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp - giải Nam chính xuất sắc hồi năm 2015, với vai nhà thám hiểm Hugh Glass (1783 - 1833) trong phim "The Revenant" (Bóng ma hiện về - 2015).

DiCaprio cũng từng nhận được đề cử Oscar cho những vai diễn về các nhân vật có thật, như doanh nhân kiêm kỹ sư hàng không người Mỹ Howard Hughes trong phim "The Aviator" (Phi công tỷ phú - 2005) và nhà biên kịch Jordan Belfort trong "The Wolf of Wall Street" (Sói già phố Wall - 2013).

Cuốn tiểu sử "Steve Jobs" do tác giả Walter Isaacson thực hiện, viết về cuộc đời cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple - ông Steve Jobs (1955 - 2011), cũng từng được chuyển thể thành bộ phim tiểu sử ra mắt hồi năm 2015.

Phim "Steve Jobs" do đạo diễn Danny Boyle dàn dựng, từng nhận về hai đề cử tại giải Oscar dành cho Nam chính (Michael Fassbender) và Nữ phụ (Kate Winslet) xuất sắc nhất. Cuốn tiểu sử "Leonardo da Vinci" được tin rằng sẽ chuyển thể lên màn ảnh trong nay mai.

