Làn sóng phong sát "ngầm" với "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" khi trốn thuế

Viên Băng Nghiên, sinh năm 1992, là nữ diễn viên truyền hình thế hệ mới được yêu thích tại Trung Quốc. Cô nổi danh với các phim như Phi đao hựu kiến phi đao, Hồi minh chi Dương Lăng truyện, Lão Cửu Môn, Tương dạ, Thính tuyết lâu, Chúc khanh hảo.

Năm 2020, nhờ thành công của Lưu Ly mỹ nhân sát, người đẹp thế hệ 9X được xếp vào danh sách nghệ sĩ trẻ thực lực, được nhiều nhãn hàng tin tưởng. Sự nghiệp của Viên Băng Nghiên chỉ bắt đầu sau gần 10 năm lặng lẽ với những vai diễn phụ mờ nhạt. Nữ diễn viên sinh năm 1992 được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn gió mới cho làng giải trí Hoa ngữ.

Ngày 4/7, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đồng loạt đưa tin Cục thuế Trùng Khánh (Trung Quốc) thông báo xử phạt công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên của Viên Băng Nghiên số tiền 980 nghìn NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) vì trốn thuế.

Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên (Ảnh: Sina).

Một ngày trước khi thông tin này xuất hiện trên truyền thông, Viên Băng Nghiên đã từ bỏ chức vụ đang nắm giữ tại công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên.

Tuy nhiên, thông tin công ty truyền thông văn hóa Lệ Nghiên trốn thuế vẫn là tâm điểm bàn tán của truyền thông và dư luận Hoa ngữ những ngày qua. Việc nữ diễn viên trẻ từ bỏ chức vụ đang nắm giữ tại công ty cũng bị nhận xét là động thái "tháo chạy", né tránh trách nhiệm.

Hơn một tuần sau khi vụ việc được đăng tải, Viên Băng Nghiên vẫn bình an vô sự, không bị cấm sóng như những đồng nghiệp từng vướng bê bối trốn thuế như Đặng Luân, Trịnh Sảng hay Phạm Băng Băng. Bên cạnh đó, việc nữ diễn viên trẻ không trực tiếp lên tiếng xin lỗi người hâm mộ mà để cho công ty quản lý lên tiếng thay cũng bị khán giả chỉ trích.

Hiện, hai bộ phim có sự góp mặt của Viên Băng Nghiên đã không thể lên sóng (Ảnh: Sohu).

Viên Băng Nghiên được xem là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới của màn ảnh nhỏ Trung Quốc sau thành công của bộ phim Lưu Ly mỹ nhân sát, đóng cặp với Thành Nghị. Cô được so sánh với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh vì sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ và khả năng diễn xuất ấn tượng. Bê bối trốn thuế của công ty khiến danh tiếng của Viên Băng Nghiên bị ảnh hưởng. Cô trở thành tội đồ trong mắt người hâm mộ và hứng chịu sự chỉ trích.

Dù nữ diễn viên trẻ không bị cơ quan quản lý phong sát nhưng theo trang Zaker, nhà sản xuất của hai bộ phim Vai trái có cậu (do Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa đóng chính) và bộ Mùa hoa rơi gặp lại chàng (do Viên Băng Nghiên vào vai nữ chính, Lưu Học Nghĩa vào vai nam chính) cho biết, cả hai bộ phim này sẽ không thể lên sóng trong thời gian tới. Ước tính tổn thất từ việc này với nhà sản xuất lên tới 86 triệu NDT (300 tỷ đồng).

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia dự án Khuynh thành diệc thanh hoan cùng Chung Hán Lương và hiện, dự án này cũng có khả năng "đắp chiếu" vĩnh viễn do ảnh hưởng từ scandal trốn thuế.

Viên Băng Nghiên bị loại khỏi dự án "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt hồng" (Ảnh: Sina).

Ảnh hưởng tiêu cực từ scandal trốn thuế cũng khiến Viên Băng Nghiên bị loại khỏi dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt hồng. Nhà sản xuất đã xóa hình ảnh và tên của cô khỏi phần giới thiệu tác phẩm trên trang web Douban của Trung Quốc.

Theo một nguồn tin thân cận, người được chọn thế chỗ Viên Băng Nghiên là nữ diễn viên Chúc Tự Đan. Viên Băng Nghiên tập trung cùng ê-kíp và ghi hình cho bộ phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt hồng từ ngày 3/7, trước thời điểm bê bối trốn thuế của cô được truyền thông đăng tải.

Bên cạnh ảnh hưởng với sự nghiệp diễn xuất, Viên Băng Nghiên còn đối mặt với sự tẩy chay của các nhãn hàng. Hiện, một số nhãn hàng hợp tác với cô đã nhanh chóng xóa bài liên quan tới nữ diễn viên hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Giới chuyên môn nhận định, Viên Băng Nghiên sẽ không bị cấm sóng nhưng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ scandal trốn thuế (Ảnh: Sina).

Hình phạt với Viên Băng Nghiên được đánh giá là nhẹ nhàng so với các đồng nghiệp

Hiện, tài khoản cá nhân của Viên Băng Nghiên và công ty quản lý vẫn được giữ lại, chưa bị xóa sổ như một số đồng nghiệp dính bê bối pháp luật. Những ngôi sao bị phát hiện trốn thuế như Đặng Luân, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm đều bị cấm sóng, xóa sổ mạng xã hội, liệt vào danh sách nghệ sĩ ô danh, không có cơ hội trở lại làng giải trí.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, so với các ngôi sao bị phát hiện và xử phạt trốn thuế, hình phạt với Viên Băng Nghiên khá nhẹ nhàng. Theo Sina, việc Viên Băng Nghiên nhanh chóng rời khỏi vị trí quản lý của công ty giúp cô không trở thành người chịu trách nhiệm chính cho hành vi trốn thuế.

Bên cạnh đó, số tiền phạt vì tội trốn thuế của nữ diễn viên là 980 nghìn NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng), một con số khá nhỏ so với các đồng nghiệp khác. Ngay sau khi bị thông báo có hành vi trốn thuế, nữ diễn viên cũng khẳng định đã nộp phạt đầy đủ. Hành vi hối lỗi của Viên Băng Nghiên được coi là một biểu hiện tích cực giúp nữ diễn viên không đánh mất sự nghiệp.

Trong khi, người đồng nghiệp Đặng Luân của cô bị phát hiện trốn thuế và phạt số tiền 16,6 triệu USD (388 tỷ đồng). Theo Cục thuế Thượng Hải (Trung Quốc), Đặng Luân nộp phạt nhiều lần nhưng vẫn còn thiếu hơn 440.000 USD (10 tỷ đồng). Điều này khiến Đặng Luân mất điểm trong mắt công chúng và bị chỉ trích thiếu hợp tác với cơ quan thuế.

Viên Băng Nghiên (trái) được xem là bản sao của "đàn chị" Triệu Lệ Dĩnh (phải) (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, số tiền trốn thuế của Đặng Luân lớn hơn Viên Băng Nghiên nên việc xử phạt với Viên Băng Nghiên vì thế cũng nhẹ nhàng hơn so với Đặng Luân.

Một ngôi sao khác của Trung Quốc bị phát hiện trốn thuế và xử phạt là Phạm Băng Băng cũng chịu sự trừng phạt dài hạn. Cô bị phạt gần 130 triệu USD (3 nghìn tỷ đồng) vì trốn thuế năm 2018. Nữ diễn viên được giữ lại các trang mạng xã hội nhưng không thể hoạt động trong làng giải trí suốt 4 năm qua.

Cô chỉ có thể tham gia các sự kiện nhỏ, các tác phẩm có sự góp mặt của Phạm Băng Băng không được trình chiếu tại Trung Quốc nên không có nhà làm phim nào đề nghị làm việc chung với ngọc nữ họ Phạm suốt thời gian qua.

Năm 2021, Trịnh Sảng bị phạt 46 triệu USD (hơn một nghìn tỷ đồng) vì trốn thuế, bị cấm sóng vĩnh viễn, xóa sổ các tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc.