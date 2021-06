Keira Knightley: "Bất cứ người phụ nữ nào cũng từng bị quấy rối tình dục"

Dân trí Nữ diễn viên người Anh Keira Knightley mới đây đã có một chia sẻ gây sốc rằng theo những gì cô tìm hiểu được, mọi người phụ nữ mà cô quen biết đều từng bị quấy rối tình dục.

Keira Knightley nhận định rằng quấy rối tình dục là một vấn nạn trong đời sống bởi tất cả những phụ nữ mà cô quen biết khi được hỏi, đều chia sẻ rằng họ từng bị quấy rối ở các mức độ khác nhau, có thể là lời nói khiếm nhã, có thể là hành động sàm sỡ, hoặc thậm chí bị đối phương đưa vào thế bị động và phải chứng kiến cảnh "khoe hàng".

Bản thân cô cũng từng có những trải nghiệm tiêu cực khi rơi vào tình thế của một nạn nhân. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, Keira Knightley (36 tuổi) cho biết những sự quấy rối đối với phụ nữ khiến nhiều nữ giới cảm thấy "suy sụp": "Người phụ nữ nào cũng từng có trải nghiệm bị quấy rối, thực sự là vậy, tôi không biết người phụ nữ nào hoàn toàn chưa từng phải trải qua điều này.

Họ có thể bị buộc phải chứng kiến cảnh "khoe hàng", bị sàm sỡ hoặc phải nghe những lời nói tục tĩu hướng vào mình. Đó là lý do tại sao phụ nữ đôi khi cẩn thận thái quá trong các biện pháp để bảo vệ an toàn cho chính họ, bởi họ dễ cảm thấy bất an.

Bản thân tôi cũng thế thôi, tôi luôn thực hiện mọi biện pháp có thể để giữ an toàn cho chính mình và việc đấy dần trở thành... vô thức, tôi thực hiện mà thậm chí còn không cần phải suy nghĩ tư duy gì nhiều nữa".

Keira Knightley trước đây từng nói rằng cô không cảm thấy thoải mái khi quay những cảnh nhạy cảm như cảnh khỏa thân hay cảnh "nóng" mà đạo diễn của phim là nam giới: "Nếu tôi đang tham gia vào một bộ phim nói về hành trình làm mẹ, hành trình một người phụ nữ học cách yêu thương, chấp nhận chính mình với những gì mình có, tôi muốn được hợp tác với nữ đạo diễn. Tôi không hoàn toàn từ chối nhưng tôi tránh việc thực hiện cảnh nhạy cảm khi đạo diễn là nam giới".

Hiện tại, Keira Knightley đã gắn bó trong hôn nhân với nhạc công người Anh James Righton được 8 năm, họ đã có hai người con chung.

Thời gian gần đây, Keira Knightley từ chối nhiều lời mời đóng phim để dành thời gian chăm sóc cho các con trong giai đoạn dịch bệnh vẫn chưa được khống chế triệt để. Keira Knightley chia sẻ về cách cô giúp cho tinh thần của cả gia đình được duy trì ở trạng thái tích cực trong quãng thời gian cách ly xã hội rằng: "Tôi mua nhiều món đồ chơi đặt ở trong vườn, tôi và hai con gái thống nhất là sẽ mặc váy mỗi ngày.

Tôi cũng tô son mỗi ngày. Tôi không ngại lấy đồ hiệu ra mặc dù chỉ để quanh quẩn trong nhà, các con gái lấy ruy-băng ra tết tóc và đeo cánh thiên thần. Tôi nghĩ những món đồ dễ thương cất giữ mãi để làm gì, chúng sẽ vô nghĩa nếu chỉ được giữ gìn cẩn thận ở trong tủ, trong khi chúng ta đang cảm thấy mọi thứ biến đổi quá nhanh, cuộc sống có quá nhiều biến động. Điều quan trọng là những đứa trẻ phải cảm thấy vui tươi, đúng với lứa tuổi hồn nhiên của mình".

Bích Ngọc

Theo The Guardian