Hơn 40 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu vì... phẫu thuật thẩm mỹ

Hơn 40 con lạc đà đã bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu lạc đà tổ chức ở Ả Rập Saudi vì có can thiệp thẩm mỹ. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi này lên tới... 66 triệu USD (Ảnh: New York Post).

Hơn 40 con lạc đà đã bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu lạc đà tổ chức thường niên tại Ả Rập Saudi vì có can thiệp thẩm mỹ. Những can thiệp này bao gồm tiêm Botox, tiêm hormone và thực hiện các can thiệp nâng cấp diện mạo khác.

Việc loại bỏ số lượng lớn thí sinh lạc đà tại cuộc thi năm nay đã trở thành thông tin gây chú ý trên các tờ tin tức quốc tế, bởi đây là động thái mạnh tay nhất của ban tổ chức tại cuộc thi lạ lùng này.

Hãng tin Saudi Press Agency cho hay: "Ban tổ chức quyết tâm chấm dứt mọi hành động gian dối trong việc can thiệp vào vẻ đẹp tự nhiên của lạc đà".

Lễ hội Lạc đà Abdulaziz được tổ chức thường niên ở ngoại ô thành phố Riyadh của Ả Rập Saudi. Tại đây, một cuộc thi hoa hậu dành cho lạc đà được tổ chức với quy mô lớn, những người chuyên nuôi lạc đà sẽ cùng cạnh tranh để giành về các phần thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 66 triệu USD.

Trong cuộc thi hoa hậu lạc đà này, những chú lạc đà sẽ được đánh giá dựa trên diện mạo đầu, cổ, bướu, trang phục và dáng điệu.

Để nâng cao cơ hội dành chiến thắng của con lạc đà mà mình sở hữu, nhiều người đã đưa lạc đà đi thẩm mỹ (Ảnh: New York Post).

Để nâng cao cơ hội dành chiến thắng của con lạc đà mà mình sở hữu, nhiều người đã đưa lạc đà đi thẩm mỹ để các đường nét ở môi và mũi thêm duyên dáng, tiêm hormone để kích thích sự phát triển của các bó cơ, ngoài ra, đầu của một số con lạc đà cũng bị tiêm Botox cho thêm lớn.

Qua thời gian, càng lúc người ta càng phát hiện ra nhiều phương thức thẩm mỹ tinh vi mà các chủ nhân lạc đà đã cho thực hiện với con lạc đà mà họ đưa đi dự thi hoa hậu.

Việc can thiệp thẩm mỹ này không những bị xem là một hành vi gian lận, mà còn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe lạc đà. Trên mạng xã hội Ả Rập Saudi đã từng xuất hiện những clip ghi lại hình ảnh những con lạc đà rất đáng thương khi bị vỡ môi, vỡ mũi vì tiêm Botox.

Ban tổ chức cuộc thi hiện tại đã sử dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất để phát hiện lạc đà có can thiệp thẩm mỹ nhằm loại bỏ sự gian lận.

Lễ hội Lạc đà Abdulaziz thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách (Ảnh: New York Post).

Cuộc thi hoa hậu lạc đà này nằm trong sự kiện Lễ hội Lạc đà Abdulaziz kéo dài suốt một tháng với nhiều hoạt động đa dạng như đua lạc đà, tham quan vườn thú lạc đà (nơi có những con lạc đà cao nhất, thấp nhất...), trưng bày xung quanh chủ đề lạc đà, và đặc biệt là những phiên chợ mua bán lạc đà với hàng ngàn con được đem ra mua bán, trao đổi.

Lễ hội này thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách. Lễ hội Lạc đà Abdulaziz là một sự kiện được tổ chức thường niên nhằm mục đích bảo tồn truyền thống nuôi lạc đà tại Ả Rập Saudi.

Bích Ngọc

Theo New York Post