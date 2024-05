Họa sĩ CAT vừa ra mắt bức tranh sơn mài nặng gần 250kg

Ngày 22/5 tại Hà Nội, họa sĩ CAT - Đào Anh Thơ , giới thiệu tác phẩm đầu tiên Who got louder speaker? (tạm dịch Loa của ai to hơn?) trong series America Now.

Series America Now với 22 bức phác thảo, được CAT sáng tác từ tháng 5/ 2023, trong lần cô trở lại nước Mỹ sau 11 năm.

CAT từng du học ở Mỹ gần 5 năm. Nước Mỹ bây giờ với nhiều đổi thay, tác động rất lớn tới CAT, truyền cho cô nguồn năng lượng lớn để sáng tạo những tác phẩm mang đầy tinh thần tự do, phóng khoáng, sôi động, rực rỡ sắc màu.

"15 tuổi tôi tới Mỹ với một khát vọng cháy bỏng sẽ tạo dựng tương lai tại đây. Chỉ trong chưa đầy hai năm, tôi đã giành được học bổng toàn phần vào một trong những trường danh tiếng nhất ở Mỹ. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực.

Rồi cuộc đời đưa tôi vào hành trình mười hai năm qua ba châu lục. Hai thập kỷ đón nhận sóng gió của số phận đã đưa tôi đến Nhật Bản, Trung Quốc và Úc. Với tôi, giấc mơ Mỹ cũng trở thành quá khứ xa vời, một điều chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Trong một thời gian dài, tôi đã ngừng mơ mộng. Cuộc sống trở nên khó khăn và bận rộn. Bị cuốn vào những con sóng cuộc đời không thể kiểm soát, tôi sống trong trạng thái ngụp lặn liên miên. Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta, nhất là những người trong độ tuổi của tôi, đã trải qua những giai đoạn tương tự. Chúng ta có lẽ đã mất khả năng mơ mộng như khi còn bé, khi không gì có thể ngăn cản trí tưởng tượng, hy vọng và khát vọng của chúng ta", CAT nhớ lại.

Họa sĩ CAT bên bức tranh sơn mài khổ lớn 360cmx480cm, nặng gần 250kg (Ảnh: Lê Lai).

CAT luôn ấp ủ thực hiện những tác phẩm sơn mài khổ lớn, để cô được thỏa sức sáng tạo, bay bổng với cuộc chơi nghệ thuật, màu sắc. Who got louder speaker? (tạm dịch Loa của ai to hơn?) - bức tranh sơn mài khổ lớn 360cmx480cm, nặng gần 250kg - là tác phẩm đầu tiên, hiện thực hóa giấc mơ của CAT.

Bức tranh được sáng tác ở khu dân nhập cư Bushwick ở New York, Mỹ, khi xung quanh cô là một lễ hội âm nhạc, loa đài từ 4 phía tranh nhau phát cả ngày lẫn đêm, trong khi CAT lại rất nhạy cảm với âm nhạc. CAT thấy mình dồn nén đến mức như vẽ trong vô thức, nước mắt cứ tự tuôn ra rơi vào trang giấy. "Nhiều khi năng lượng truyền qua cơ thể quá lớn và cảm xúc quá mạnh khiến tôi bất giác không thể kìm nén cảm xúc của mình", CAT chia sẻ.

Nữ họa sĩ phải thừa nhận rằng, cuộc chơi đó không hề dễ dàng, bởi từ ý tưởng, từ bản vẽ phác thảo tới hiện thực đó là một chặng đường nhiều gian khó.

"Khó khăn ngay từ lúc khởi đầu, bởi theo tôi được biết là ở Việt Nam, gần như chưa có ai làm tranh sơn mài khổ lớn như vậy. Với kích thước 360cmx480cm, việc đặt vóc rất khó khăn. Tôi thuyết phục, đặt hàng và chờ đợi 3 tháng mới có vóc như ý mình muốn. Có vóc rồi nhìn bức tranh khổ lớn như vậy, chính tôi còn hoang mang chưa biết bắt đầu từ đâu".

CAT cho biết, với tác phẩm cỡ lớn này, cô chịu ảnh hưởng của danh họa Jackson Pollock (Mỹ) - người phát minh ra một cách làm việc mới, bằng cách ném và nhỏ trực tiếp sơn men đã pha loãng lên một tấm vải trên sàn nhà. "Tôi cũng dùng kỹ thuật đổ màu để thể hiện sự tự do sáng tạo, phóng khoáng của series tranh, đúng như tinh thần của con người Mỹ là tự do và sáng tạo".

CAT thực hiện tác phẩm sơn mài "khủng" (Ảnh: Robert Cossak).

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Bích nhận xét: "Ấn tượng trong tranh của CAT là những đường nét thể hiện sự mềm mại, nữ tính. Màu sắc tranh của CAT biến ảo, rực rỡ, chạm tới cảm xúc của người xem.

Tuy nhiên, điều tôi ấn tượng hơn cả chính là hành trình đến với nghệ thuật của CAT cũng như cách cô ấy thể hiện rất chuyên nghiệp và có chiều sâu. Chỉ trong thời gian ngắn, CAT đã sáng tác khối lượng tác phẩm đồ sộ. Năng lượng, nhiệt huyết đó không phải ai cũng có được".

Giám tuyển Minh Liên thích nhịp điệu xuyên suốt trong các tác phẩm của CAT, từ bản phác thảo tới tác phẩm tranh sơn mài kích thước 168cm x 120cm, hay tác phẩm sơn mài lớn kích thước 360cmx480cm.

"Bản phác thảo ảnh hưởng mạnh tới tác phẩm. Họa sĩ CAT trưng bày những bản phác thảo khiến khán giả hình dung rõ chất của nghệ sĩ, chân thực và là bản ngã của nghệ sĩ. Đó là điều đặc biệt và mới mẻ của CAT.

Tính nhịp điệu xuyên suốt thể hiện CAT là nghệ sĩ tiềm năng, có tư duy sáng tạo. CAT đặc biệt thường dùng gam màu nóng trong các tác phẩm, đặc biệt là màu đỏ thể hiện sự nồng nhiệt.

Hành trình nghệ thuật của CAT mới bắt đầu, sự nhiệt huyết rất quan trọng. Cho dù phía sau tác phẩm là gì, họa pháp của người nghệ sĩ ra sao thì năng lượng, cảm xúc của nghệ sĩ là yếu tố quan trọng để chạm tới cảm xúc của khán giả", giám tuyển Minh Liên nói.

Triển lãm America Now - Nước Mỹ bây giờ của họa sĩ CAT sẽ kéo dài đến 21/6 tại Metareverse Art Gallery - D1-24 Phố Đào Hinh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.