Hoa hậu H'Hen Niê làm Đại sứ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An

Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - trao cúp Đại sứ truyền thông cho Hoa hậu H'Hen Niê (Ảnh: Đ.D).

Ngày 12/9, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo giới thiệu Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022. Sự kiện diễn ra từ ngày 17/9 đến 21/9 với 13 hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, cũng như giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng của Long An.

Trở thành Đại sứ truyền thông cho sự kiện này, Hoa hậu H'Hen Niê cho biết sẽ đăng tải các hoạt động của mình tại sự kiện lên các kênh cá nhân để quảng bá thông điệp: "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận định, những món ăn ở Long An rất dân dã, đậm hương vị quê hương. "Có dịp vui chơi trên sông nước, được nghe các loại hình đờn ca tài tử thật sự là trải nghiệm tuyệt vời đối với một người sinh ra và lớn lên trong văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên như tôi. Những điều này tạo cho tôi mong muốn được trở lại Long An nhiều hơn nữa", H'Hen Niê chia sẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê nhận định Long An có nhiều món ngon, điểm du lịch sông nước khá thu hút (Ảnh: X.H).

Theo Ban Tổ chức, đến nay, một số hoạt động nổi bật như: Giải Long An Marathon 2022 - Về Đồng Tháp Mười; Không gian trò chơi dân gian và trò chơi tuổi thơ miền quê... đã có hàng nghìn người đăng ký tham gia.

Đặc biệt, với cuộc thi Hoa khôi sông Vàm năm 2022, Ban giám khảo đã chọn ra 25 thí sinh vào vòng chung kết, diễn ra vào ngày 18/9.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An cho biết, sự kiện lần này được tổ chức gắn với lễ kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 - 17/9/2022).

Các thí sinh cuộc thi Hoa khôi sông Vàm giới thiệu về những món ăn nổi tiếng ở Long An (Ảnh: A.X).

Tuần Văn hóa - Du lịch Long An năm 2022 sẽ tập trung quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của Long An để vừa đưa du lịch tỉnh này ngày càng phát triển, vừa tạo điểm nhấn để phát triển du lịch gắn với việc gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức sẽ tổ chức tour tham quan sông nước và các điểm di sản văn hóa, vùng nguyên liệu sản xuất của một số sản phẩm trong chương trình OCOP Long An. Đây là tour du lịch độc đáo kết hợp nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng nhất của vùng đất Long An.