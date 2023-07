Hé lộ vai diễn và tạo hình khác lạ của Ngô Thanh Vân trong phim Hollywood

Đoạn video giới thiệu hé lộ về vai diễn của Ngô Thanh Vân. Trong phim, cô vào vai Kami, một trong những lính đánh thuê có nhiệm vụ truy bắt Alfie (Madeleine Yuna Voyles) - cô bé được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.

Trong video giới thiệu, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi xuất hiện với tạo hình khác lạ, đôi mắt xanh cùng gương mặt sắc lạnh. Đoạn video còn hé lộ phân cảnh Ngô Thanh Vân đối thoại trực tiếp với cô bé Alfie cùng những câu hỏi: "Cưng muốn ăn gì nào?", "Con muốn ăn kem không?"...

Hình ảnh Ngô Thanh Vân trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Phân cảnh Ngô Thanh Vân đối thoại với Alfie (Ảnh: Chụp màn hình).

Phim The creator (của đạo diễn Gareth Edwards) lấy bối cảnh thế giới tương lai, khi trí tuệ nhân tạo thống lĩnh nhân loại. Cô bé Alfie được tạo ra với nhiệm vụ bảo vệ con người nhưng lại có khả năng kích hoạt một quả bom nguyên tử ở Mỹ. Sự tồn tại của Alfie dẫn đến cuộc chiến giữa nhân loại và máy móc.

Phim hé lộ nhiều cảnh chiến đấu ác liệt với sự xuất hiện của hàng loạt vũ khí hiện đại cả trên không lẫn dưới đất. Ngô Thanh Vân được tiết lộ sẽ có những cảnh đối đầu căng thẳng với nam chính Joshua (John David Washington thủ vai).

Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như John David Washington - người từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia dự án Tenet (2020) hay Ken Watanabe, người góp mặt trong rất nhiều dự án phim đình đám như Memoirs Of A Geisha (2005), Inception (2010), Godzilla (2014)...

Hình ảnh trong phim được hé lộ (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước khi tham gia dự án điện ảnh của đạo diễn Gareth Edwards, Ngô Thanh Vân từng góp mặt trong các phim Hollywood như: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi...

Cho đến thời điểm hiện tại, cô được xem là nữ diễn viên Việt Nam góp mặt trong nhiều phim do Hollywood sản xuất nhất.