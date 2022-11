Gia đình Michael Jackson đâm đơn kiện, đòi lại tài sản trị giá 1 triệu USD

Trong đơn, họ cho rằng nhà sản xuất phim Jeffre Phillips, chồng cũ của chị gái Michael Jackson (Toya Jackson), đã ở lại biệt thự trong 9 ngày để tham dự tang lễ năm 2009 của vua nhạc Pop. Ông này lợi dụng tình trạng hỗn loạn ở thời điểm đó để lấy trộm nhiều đồ vật cá nhân có giá trị của cố nghệ sĩ.

Toya Jackson (phải) và chồng cũ - nhà sản xuất phim Jeffre Phillips (Ảnh: News).

Những món đồ bị mất cắp bao gồm máy tính xách tay, bằng lái xe, quần áo, iPod, CD và DVD được cho là ghi hình các buổi biểu diễn, hòa nhạc chưa được phát hành.

Họ cũng cáo buộc nhà sản xuất phim Jeffre Phillips đã kiếm được rất nhiều tiền thông qua việc buôn bán một loạt các ghi chú viết tay của Michael Jackson, album ảnh, một chiếc túi, các cúp giải thưởng và một con búp bê Michael Jackson.

Các luật sư đại diện cho gia đình Michael Jackson tuyên bố: "Hành động này thật khủng khiếp và vô nhân đạo. Jeffre Phillips thậm chí lấy bộ đồ ngủ mà Jackson mặc trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời". Các cáo buộc này được đưa ra một hôm trước dịp tưởng niệm 13 năm ngày mất của huyền thoại Michael Jackson.

Tháng 11/2021, một nguồn tin tiết lộ, nhà sản xuất phim Jeffre Phillips đã tổ chức đấu giá các món đồ thuộc về cố nghệ sĩ. Jeffre Phillips còn tự thừa nhận đã đánh cắp những vật dụng trên để tạo niềm tin với khách hàng.

Ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson đột ngột qua đời vào năm 2009 (Ảnh: News).

Các luật sư đã lấy lại được một số đồ vật nhưng họ tin rằng, Jeffre Phillips vẫn nắm giữ nhiều tác phẩm Michael Jackson đã sáng tác và ghi âm trước khi qua đời. Vụ kiện được đưa ra nhằm thu hồi toàn bộ số tài sản của cố nghệ sĩ và ngăn chặn những hành động bất hợp pháp trong tương lai.

Các thành viên của gia tộc Jackson đều sở hữu khối tài sản khủng

Theo nguồn tin của Marca, ngôi sao nhạc Pop quá cố sở hữu khối tài sản 500 triệu USD trước khi mất. Tuy nhiên, cố nghệ sĩ phải tuyên bố phá sản sau khi nhận được yêu cầu trả nợ 380 triệu USD từ Ngân hàng Mỹ vì lối tiêu xài xa hoa.

Trước khi mất, ông gánh khoản nợ 500 triệu USD đến từ khoản nợ ngân hàng 380 triệu USD và lãi suất. Michael Jackson qua đời tại nhà riêng vào tháng 6/2009.

Tờ Forbes nhận định, Michael Jackson là ngôi sao vẫn tạo ra khối tài sản khổng lồ sau khi mất. Trong vòng 13 năm qua, bất động sản ông để lại tiếp tục tăng giá.

Tháng 5/2021, một thẩm phán Mỹ ra phán quyết khối tài sản ròng (đến từ bất động sản) của ngôi sao nhạc Pop ở mức 111 triệu USD. Tờ Forbes cho hay, từ năm 2009, ngôi sao quá cố đã tạo thêm 2,27 tỷ USD.

Theo di chúc, Michael Jackson để lại 40% tài sản cho ba người con, 20% cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em và 40% còn lại để cho mẹ - bà Katherine. Phần lớn thành viên gia tộc Jackson đều sở hữu khối tài sản hàng chục, hàng trăm triệu USD.

Paris Jackson (trái) và Prince Jackson là hai con của Michael Jackson (Ảnh: Getty Images).

Theo SCMP, con gái Michael Jackson - Paris Jackson đã tạo dựng được tên tuổi trong giới giải trí. Năm 2018, cô cùng người bạn Gabriel Glenn thành lập ban nhạc The Sound Flowers, phát hành đĩa đơn cùng tên vào tháng 6/2020. Cô còn tham gia diễn xuất, đóng phim Gringo (2018) và phần 10 của American Horror Story. Cô hiện có khối tài sản ròng khoảng 100 triệu USD, chủ yếu là tiền thừa kế của người cha giàu có.

Prince Jackson - con trai cả của Michael Jackson chọn đi theo con đường kinh doanh sau thời gian làm việc trong lĩnh vực giải trí. Năm 2013, Prince làm phóng viên của tờ Entertainment Tonight. Con trai của "vua nhạc Pop" sau đó làm khách mời trong một số phim.

Một thời gian sau, Prince tập trung cho việc học và tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Loyola Marymount, Mỹ. Prince Jackson hiện đứng sau hỗ trợ hai em hoạt động nghệ thuật. Khối tài sản ròng 100 triệu USD của Prince cũng đến từ người cha nổi tiếng.

Bigi (Blanket) Jackson là con trai út của Michael Jackson và thừa kế 100 triệu USD từ người cha nổi tiếng (Ảnh: Backgrid).

Bigi (Blanket) Jackson là con trai út của ông hoàng nhạc Pop. Giống với anh trai, sự nghiệp âm nhạc của Bigi không quá nổi bật. Trang SCMP đưa tin Bigi mua biệt thự đầu tiên ở Calabasas, California, Mỹ với giá 2 triệu USD vào năm 2020, khi anh vừa đủ 18 tuổi. Bigi Jackson cũng sở hữu 100 triệu USD từ tiền thừa kế của Michael Jackson.

Theo SCMP, nữ ca sĩ Janet Jackson - em gái của Michael Jackson là người có khối tài sản lớn trong gia tộc Jackson. Trang Celebrity Net Worth thống kê nữ ca sĩ bán hơn 186 triệu bản thu âm trong bốn thập kỷ hoạt động âm nhạc và có khối tài sản ròng lên đến 180 triệu USD, tính tới tháng 11/2022.

Janet Jackson - em gái của Michael Jackson sở hữu 180 triệu USD (Ảnh: Getty Images).

Jermaine Jackson là anh trai của Michael Jackson và là thành viên nổi tiếng của nhóm Jackson 5. Tính đến năm 2012, ông phát hành tổng cộng 14 album solo. Năm 1972, ông có ca khúc đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Ngày nay, ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, trong đó có Wife Swap và Big Brother. Trang SCMP đưa tin, anh trai Michael Jackson có khối tài sản khoảng 1,5 triệu USD.

Toya Jackson là chị gái của "vua nhạc Pop". Cô cũng sớm đi theo con đường nghệ thuật. Cô nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên. Trong những năm qua, cô xuất hiện nhiều với tư cách giám khảo show truyền hình thực tế ở RuPaul's Drag Race, America's Next Top Model... Năm 2018, Toya đóng chính trong The Last Sharknado: It is About Time. Tính tới tháng 11/2022, tài sản ròng của Toya Jackson ở mức 1 triệu USD.