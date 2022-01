Gal Gadot sẽ khắc họa một Cleopatra sexy và thông minh

Bộ phim tiểu sử xoay quanh cuộc đời của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra sắp được thực hiện. Nữ diễn viên người Israel - Gal Gadot (36 tuổi) chính là nhan sắc sẽ hóa thân thành nữ hoàng quyền lực (Ảnh: New York Post).

"Cho tới lúc này tôi chưa thể tiết lộ gì nhiều, nhưng tôi có thể nói cho các bạn biết rằng chúng ta sẽ được thấy lại câu chuyện về Cleopatra theo cách ấn tượng nhất. Chuyện phim sẽ không chỉ cho thấy Cleopatra quyến rũ và hấp dẫn như thế nào, mà còn cho thấy bà thông minh và giỏi chiến lược ra sao. Phim sẽ cho thấy tầm ảnh hưởng của bà", nữ diễn viên "Wonder Woman" Gal Gadot tiết lộ.

Hiện tại, những thông tin về dự án phim này vẫn còn rất hạn chế. Trong khi tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo về dự án phim này, hãy cùng điểm lại 10 bí mật của Gal Gadot, người đẹp được giao trọng trách hóa thân thành nữ hoàng Cleopatra:

Gal Gadot (36 tuổi) là nữ diễn viên người Israel vốn được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim "Wonder Woman" (Nữ thần chiến binh - 2017). Người đẹp từng đoạt ngôi vị Hoa hậu Israel hồi năm 2004, sau đó, cô có tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Gal Gadot từng có hai năm phục vụ trong quân ngũ, chính những trải nghiệm từng có trong quân đội đã giúp cô về sau có những kỹ năng cần thiết để đảm nhận một số vai diễn.

Trước khi được công chúng thế giới biết đến với bộ phim "Wonder Woman", Gal Gadot đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, bộ phim điện ảnh. Cô còn là người mẫu và có nhiều hiểu biết về võ thuật.

Gadot là một người khá kín đáo, nên cuộc sống riêng của cô không mấy khi xuất hiện trên mặt báo. Dù vậy, ở người đẹp có rất nhiều điều thú vị bất ngờ.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực người mẫu và đi thi nhan sắc một cách "thờ ơ"

Hồi năm 2004, Gadot mới 18 tuổi và cô được trao vương miện Hoa hậu Israel (Ảnh: New York Post).

Hồi năm 2004, Gadot mới 18 tuổi và cô được trao vương miện Hoa hậu Israel. Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí W, Gadot khẳng định rằng quyết định đi thi Hoa hậu khi ấy đến với cô một cách rất đơn giản và cô không hề có quyết tâm phải giành được giải thưởng nào.

"Tôi 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học và còn một khoảng thời gian nữa mới đến thời điểm nhập ngũ. Mẹ của tôi gợi ý tại sao không thử gửi ảnh dự thi bởi cuộc thi Hoa hậu Israel là một cuộc thi nhan sắc được tổ chức rất nghiêm túc".

Cô làm theo lời mẹ dù không hề kỳ vọng sẽ đoạt giải: "Tôi tham gia và không bao giờ nghĩ mình sẽ giành chiến thắng, thế rồi tôi chiến thắng và bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi không tin nổi mình lại là Hoa hậu Israel với những trách nhiệm cần thực hiện".

Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ với nỗi sợ hãi

Khi đại diện nhan sắc Israel tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Gadot đã có những hành động gây "mất điểm" (Ảnh: New York Post).

Khi đại diện nhan sắc Israel tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Gadot đã có những hành động gây "mất điểm" để đảm bảo rằng mình sẽ không có cơ hội giành chiến thắng.

Cô chia sẻ với tạp chí Glamour: "Khi tôi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, tôi đã tỏ ra thiếu tính kỷ luật, bởi tôi sợ mình có thể sẽ lại đoạt giải lần nữa. Tôi đến muộn so với giờ quy định, xuất hiện mà không mặc đầm như thông báo. Họ yêu cầu đến ăn sáng và phải mặc đầm, tôi đã không làm theo".

Trước khi trở thành diễn viên, Gadot từng theo học ngành luật

Trước khi trở thành diễn viên, Gadot từng theo học ngành luật (Ảnh: New York Post).

"Nếu không có những điều bất ngờ làm thay đổi kế hoạch cuộc đời tôi, có thể tôi đã trở thành một luật sư. Tôi chưa từng mơ ước trở thành một diễn viên", Gadot tiết lộ với tạp chí Glamour.

Gadot từng thất bại khi thử vai cho phim "Điệp viên 007"

Vai diễn điện ảnh đầu tiên mà Gadot đi thử vai nằm trong phim "Quantum of Solace" (Định mức khuây khỏa - 2008) (Ảnh: New York Post).

Vai diễn điện ảnh đầu tiên mà Gadot đi thử vai nằm trong phim "Quantum of Solace" (Định mức khuây khỏa - 2008), một tập phim trong seri phim về Điệp viên 007. Dù vậy, cô đã bị trượt vai, nhưng cũng chính nhờ trải nghiệm đó mà về sau, cô có được vai diễn trong seri phim "The Fast and the Furious" (Quá nhanh quá nguy hiểm). Người đạo diễn tuyển vai cho phim "Quantum of Solace" về sau đã dành cho cô vai diễn Gisele Yashar trong seri phim "The Fast and the Furious".

Gadot đã từng phục vụ hai năm trong quân đội

Gadot đã từng phục vụ hai năm trong quân đội (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Maxim, Gadot tiết lộ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Israel, cô được yêu cầu đứng lớp dạy cho các nữ quân nhân những bài thể dục nghệ thuật. Gadot cũng khẳng định rằng chính những trải nghiệm trong quân ngũ đã giúp cô có được vai diễn mang tính bước ngoặt trong seri phim "The Fast and the Furious".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Forward, Gadot tiết lộ rằng đạo diễn Justin Lin đã rất ấn tượng khi được biết cô từng có hai năm phục vụ trong quân ngũ, nên anh đã dành cho cô những thiện cảm lớn và quyết định giao vai sau khi cân nhắc những lợi ích mà cô có thể mang lại cho vai diễn và bộ phim.

Gal Gadot từng thử sức với diễn xuất ở quê nhà

Gal Gadot đã từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim ở quê nhà Israel nhưng không gây được dấu ấn đáng kể (Ảnh: New York Post).

Gal Gadot đã từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim ở quê nhà Israel nhưng không gây được dấu ấn đáng kể.

Trước khi có vai diễn bước ngoặt trong "Wonder Woman", Gadot đảm nhận vai "bình hoa"

Trước khi có vai diễn bước ngoặt trong "Wonder Woman", Gadot đảm nhận vai "bình hoa" (Ảnh: New York Post).

Gal Gadot sở hữu nhan sắc ấn tượng, vì vậy, không khó để cô nhận được những vai diễn phụ, có tính chất "bình hoa" làm đẹp cho phim, cô đã từng diễn xuất bên các diễn viên nổi tiếng như Mark Wahlberg, Tom Cruise, Cameron Diaz...

Trước khi sự nghiệp có bước ngoặt, Gal Gadot suýt nữa đã từ bỏ diễn xuất

Trước khi sự nghiệp có bước ngoặt, Gal Gadot suýt nữa đã từ bỏ diễn xuất (Ảnh: New York Post).

Trước khi xuất hiện trong bộ phim siêu anh hùng "Batman v. Superman: Dawn of Justice" (2016), chia sẻ với tạp chí People, Gadot từng tiết lộ rằng cô đã suýt nữa từ bỏ diễn xuất để quay lại trường luật với ý định theo đuổi nghề luật trở lại. Nhưng rồi đúng ở thời điểm ấy, cô nhận được cuộc gọi mời đi thử vai Wonder Woman.

"Đã có quá nhiều cánh cửa đóng sập đối với tôi trong nghề diễn. Có quá nhiều sự từ chối dành cho tôi đến mức tôi nghĩ có thể nghề này không phải dành cho mình, có thể mình nên quay lại trường luật thay vì khiến cả gia đình luôn phải chứng kiến mình lê bước như thế này", Gadot nhớ lại.

Gadot từng tăng gần 8kg cơ bắp để vào vai Wonder Woman

Gadot từng tăng gần 8kg cơ bắp để vào vai Wonder Woman (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc phỏng vấn với Glamour, Gadot khẳng định rằng cô cảm thấy mình khỏe khoắn hơn rất nhiều trong thời kỳ đóng phim "Wonder Woman". Gadot tiết lộ thêm rằng ngay cả những hoạt động tập luyện trong quân đội cũng không khắc nghiệt bằng hoạt động luyện tập thể chất để vào vai Wonder Woman.

"Tôi luyện tập trong 6 tháng trước khi phim bấm máy, luyện tập 6 tiếng mỗi ngày, bao gồm hai tiếng trong phòng gym, hai tiếng tập các pha chiến đấu, hai tiếng học cưỡi ngựa... Quả thực rất khắc nghiệt", Gadot cho hay.

Gadot từng rất thích xe mô-tô phân khối lớn nhưng đã từ bỏ sở thích này sau khi làm mẹ

Gadot từng rất thích xe mô-tô phân khối lớn nhưng đã từ bỏ sở thích này sau khi làm mẹ (Ảnh: New York Post).

Gadot đã kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Yaron Varsano (44 tuổi) hồi năm 2008, cô hiện đã có ba cô con gái. Gadot cho hay: "Tôi thích tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Tôi muốn mình năng động và khỏe mạnh. Tôi thích nhảy múa và thích cả việc chạy xe phân khối lớn, dù vậy, tôi đã từ bỏ những thú vui này khi trở thành một người mẹ", Gadot tâm sự với tạp chí Elle.