Fan phát sốt trước diện mạo bảnh bao của Brad Pitt

Sự xuất hiện của tài tử Brad Pitt trên phim trường mới đây đã khiến fan phát sốt. Nhiều người đã xuýt xoa vì Brad Pitt thậm chí còn đang trở nên phong độ và hấp dẫn hơn qua thời gian.

Những bức ảnh được thợ săn ảnh chụp khi Brad Pitt kết thúc một ngày quay trên phim trường "Babylon" đã khiến các fan của nam tài tử nức lòng. Hiện tại, dù đã ở tuổi 57, nhưng Brad Pitt trông vẫn rất khỏe mạnh, phong độ. Nhiều fan đã phải thốt lên rằng: "Brad Pitt giống như rượu ngon, càng lâu năm, càng quý giá".

Hiện tại, Brad Pitt đang tham gia vào dự án phim "Babylon", có rất ít thông tin về dự án phim này được hé lộ tính tới thời điểm hiện tại. "Babylon" có nội dung nói về thời đại vàng của Hollywood. Một số nguồn tin tiết lộ rằng Brad Pitt sẽ vào vai một ngôi sao phim câm không theo kịp xu thế và thất bại trong cuộc chuyển dịch từ phim câm sang "phim nói".

Trong phim, Brad Pitt sẽ diễn xuất bên nữ diễn viên Margot Robbie (31 tuổi), cô sẽ vào vai biểu tượng gợi cảm của Hollywood một thời - minh tinh Clara Bow. Ngoài ra, các nhân vật khác trong phim vẫn chưa được hé lộ.

"Babylon" được biên kịch và đạo diễn bởi Damien Chazelle, người từng lập kỷ lục là đạo diễn trẻ tuổi nhất giành giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc, với phim "La La Land" (Những kẻ khờ mộng mơ - 2016). Khi nhận giải, đạo diễn Damien Chazelle mới 32 tuổi. Phim "Babylon" dự kiến ra mắt vào cuối năm 2022.

Trong sự nghiệp trải dài hơn 3 thập kỷ, tài tử Brad Pitt đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 7 đề cử tại giải Oscar ở các hạng mục diễn xuất và sản xuất phim.

Nam diễn viên từng giành về tượng vàng Oscar cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) và tượng vàng dành cho nhà sản xuất phim khi "12 Years a Slave" (2013) đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất.

Brad Pitt bắt đầu thu hút sự chú ý kể từ vai diễn trong "Thelma & Louise" (1991). Tài tử bắt đầu đảm nhận vai diễn chính trong các phim kinh phí lớn kể từ "A River Runs Through It" (1992), "Legends of the Fall" (1994) và "Interview with the Vampire" (1994).

Những phim thành công về mặt doanh thu trong sự nghiệp của nam diễn viên có thể kể tới "Ocean's Eleven" (2001), "Troy" (2004), "Mr. & Mrs. Smith" (2005), "World War Z" (2013), và "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Brad Pitt luôn được đánh giá là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Trong nhiều năm, nam diễn viên cũng được xem là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới theo đánh giá của nhiều tờ tin tức và tạp chí. Cuộc sống cá nhân của anh cũng luôn là đề tài quan tâm của truyền thông - công chúng.

Trong cuộc đời mình, Brad Pitt từng đi qua hai cuộc hôn nhân với hai nữ diễn viên nổi tiếng là Jennifer Aniston và Angelina Jolie. Brad Pitt có 6 người con với nữ diễn viên Angelina Jolie, trong đó có 3 người con nuôi.

Brad Pitt nhận giải Oscar cho Nam phụ xuất sắc

Brad Pitt trong buổi chụp hình với tạp chí GQ

Bích Ngọc

Theo Daily Mail