Diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới thu về 73 triệu USD trong năm 2023

Tài tử Adam Sandler (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Adam Sandler đứng đầu danh sách, thu về 73 triệu USD trong năm qua. Điều này có thể gây bất ngờ đối với nhiều người, nhưng Adam Sandler (57 tuổi) chính là diễn viên kiếm bộn tiền nhất trong năm 2023.

Dù không phải tài tử gây chú ý lớn đối với giới chuyên môn, hay tạo nên các bom tấn ngoài phòng vé, nhưng tần suất đóng phim và sản xuất phim của Sandler giúp anh thu về một khoản thù lao kếch xù.

Trong năm qua, Sandler xuất hiện trong các phim như Murder Mystery 2, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah và Spaceman. Ngoài ra, anh tham gia sản xuất phim The Out-Laws. Với vai trò một diễn viên hài, Sandler còn tích cực thực hiện các buổi diễn hài trên sân khấu. Anh hào hứng với các dự án phim hài hợp tác thực hiện với các nền tảng giải trí trực tuyến.

Dù các bộ phim của Sandler không tạo được nhiều thiện cảm với các nhà phê bình, nhưng anh lại luôn được công chúng mến mộ và ủng hộ. Đầu năm nay, Sandler được trao giải Biểu tượng của công chúng tại giải thưởng People's Choice Awards.

Đây là một giải thưởng có uy tín trong nền công nghiệp giải trí Mỹ nhằm ghi nhận cống hiến của những nhân vật được công chúng yêu thích trong giới showbiz Mỹ. Các giải của People's Choice Awards được bình chọn online bởi chính công chúng.

Minh tinh Margot Robbie (Ảnh: Daily Mail).

Minh tinh Margot Robbie đứng thứ 2, cô kiếm được 59 triệu USD trong năm qua. Nữ diễn viên 33 tuổi xuất hiện trong một số dự án phim điện ảnh với vai trò diễn viên và còn tham gia hoạt động sản xuất phim. Bộ phim điện ảnh Saltburn do Robbie sản xuất thu hút sự quan tâm lớn của giới phê bình và công chúng.

Saltburn ra rạp một thời gian ngắn rồi nhanh chóng được chiếu trên nền tảng giải trí trực tuyến. Những thỏa thuận như thế này luôn giúp dự án phim chắc chắn đưa về lợi nhuận. Robbie đã thành lập công ty sản xuất phim LuckyChap Entertainment trong năm 2014. Cô đã tham gia sản xuất một số bộ phim nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và công chúng.

Đầu năm nay, Robbie cho biết cô dự định sẽ giảm dần số lượng các vai diễn. Tính đến thời điểm hiện tại, Robbie đã nhận được 3 đề cử tại giải Oscar, nhưng cô chưa từng được bước lên nhận tượng vàng. Robbie dự định trong tương lai sẽ dành nhiều thời gian và công sức cho vai trò nhà sản xuất phim.

Chia sẻ vừa hài hước vừa thẳng thắn, Robbie cho hay: "Tôi nghĩ mọi người có thể đã chán nhìn thấy tôi xuất hiện trên màn ảnh rồi. Tôi nghĩ mình nên biến mất một thời gian".

Tài tử Tom Cruise (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Tom Cruise thu về 45 triệu USD trong năm qua, đứng thứ 3. Ở tuổi 61, Cruise chưa cho thấy dấu hiệu giảm tốc trong sự nghiệp. Anh vẫn tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Cruise được đánh giá là một trong những tài tử lớn đích thực của màn ảnh hiện tại.

Cruise có vị thế để đưa ra những thương lượng có lợi nhất cho mình. Nam tài tử thường được hưởng thù lao tỷ lệ với doanh số phim thu về từ phòng vé. Trong năm 2023, Cruise xuất hiện trong phim điện ảnh Mission: Impossible - Dead Reckoning.

Dù đây không phải một phim thành công về mặt doanh thu, nếu đem so sánh với các phim khác trong cùng loạt phim Mission: Impossible, nhưng với cách thức thỏa thuận thù lao tỷ lệ với doanh thu phòng vé, Cruise luôn thu lợi lớn trong hầu hết các dự án phim.

Ngoài ra, bộ phim Top Gun: Maverick (2022) tiếp tục được chiếu trên các nền tảng giải trí trực tuyến và đưa thêm nguồn lợi về cho nam tài tử.

Tài tử Ryan Gosling (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Ryan Gosling kiếm được 43 triệu USD trong năm qua. Ở tuổi 43, tài tử Gosling duy trì phong độ ổn định. Anh tiếp tục tham gia các dự án phim lớn nhận được sự quan tâm của cả giới phê bình và công chúng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Gosling đã nhận được 3 đề cử tại giải Oscar, nhưng anh chưa từng sở hữu tượng vàng danh giá. Gosling đã xuất hiện trong nhiều phim nghệ thuật độc lập kinh phí thấp và những phim bom tấn kinh phí lớn. Các phim mà anh tham gia hiện đã thu về doanh số 1,9 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu.

Tài tử Matt Damon (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Matt Damon kiếm được 43 triệu USD trong năm qua. Năm 2022, Matt Damon hợp tác với người bạn thân thiết lâu năm ở Hollywood - tài tử Ben Affleck - thành lập nên công ty làm phim Artists Equity. Dự án đầu tiên mà công ty này thực hiện là phim điện ảnh Air (2023).

Đây là dự án hợp tác thành công của hai nam tài tử, bởi phim dù không đưa lại nguồn doanh thu lớn trong quá trình ra rạp, nhưng đã nhanh chóng được một nền tảng giải trí trực tuyến mua lại. Những hợp đồng như vậy luôn đem về khoản lợi nhuận chắc chắn cho một dự án phim.

Ngoài ra, trong năm qua, Matt Damon còn xuất hiện trong bộ phim bom tấn rất được quan tâm tại các giải thưởng điện ảnh - bộ phim Oppenheimer.

Minh tinh Jennifer Aniston (Ảnh: Daily Mail).

Minh tinh Jennifer Aniston đứng thứ 6, cô kiếm được 42 triệu USD trong năm 2023. Nữ diễn viên 54 tuổi tích cực tham gia diễn xuất cả trong phim truyền hình và điện ảnh. Trong năm qua, Aniston xuất hiện trong phim điện ảnh Murder Mystery 2 và phim truyền hình The Morning Show.

Những dự án phim mà Aniston tham gia đều được đầu tư kinh phí lớn hoặc hấp dẫn nhiều hợp đồng quảng cáo, nhờ vậy, các vai diễn đều đem về cho Aniston khoản thù lao kếch xù.

Tài tử Leonardo DiCaprio (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Leonardo DiCaprio kiếm được 41 triệu USD từ hoạt động diễn xuất trong năm 2023. Năm qua, nam tài tử 49 tuổi xuất hiện trong phim Killers of the Flower Moon. Bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm tại các giải thưởng điện ảnh, nhưng lại không đưa về cho DiCaprio đề cử tại giải Oscar.

Tài tử Jason Statham (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Jason Statham thu về 41 triệu USD trong năm 2023. Ở tuổi 56, Statham vẫn được biết tới như một nam diễn viên phim hành động đáng nể ở Hollywood. Trong năm 2023, Statham xuất hiện trong 4 bộ phim, gồm Operation Fortune: Ruse de Guerre, Fast X, Meg 2: The Trench và Expend4bles.

Các dự án phim này đều có mức đầu tư sản xuất tương đối lớn. Trong năm nay, nam tài tử xuất hiện trong phim The Beekeeper. Hiện tại, đây là phim có doanh thu cao nhất năm nay tính tới thời điểm này. The Beekeeper thu về hơn 150 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Tài tử Ben Affleck (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Ben Affleck đứng thứ 9, anh kiếm được 38 triệu USD trong năm ngoái. Trong năm 2023, Ben Affleck xuất hiện trong một số phim như Air, Hypnotic, The Flash... Với phim Air, Affleck vừa đạo diễn, vừa sản xuất, vừa diễn xuất trong phim cùng với bạn thân - tài tử Matt Damon.

Tài tử Denzel Washington (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Denzel Washington đứng thứ 10 với 24 triệu USD thu nhập. Trong năm 2023, tài tử 69 tuổi tiếp tục chứng minh tuổi tác chỉ là con số, ông xuất hiện trong phim hành động The Equalizer 3. Phim được đánh giá là thành công cả về mặt nghệ thuật và doanh thu.