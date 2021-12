Diễn viên Alicia Witt phát hiện cha mẹ qua đời sau khi nhờ người qua thăm

Dân trí Nữ diễn viên Hollywood - Alicia Witt cho biết cha mẹ của cô vừa qua đời một cách đột ngột tại nhà riêng. Trước đó, sau nhiều ngày không liên lạc được với cha mẹ, cô đã nhờ người thân ghé qua thăm.

Hiện tại, bi kịch vừa xảy tới với nữ diễn viên Alicia Witt khiến truyền thông - công chúng dành nhiều sự quan tâm, thương cảm cho cô. Khi Giáng sinh đã đến rất gần, một bi kịch bất ngờ xảy ra đối với gia đình cô. Cha mẹ của cô được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời tại nhà riêng của họ ở bang Massachusetts, Mỹ vào hôm thứ 2 tuần này. Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra.

Thi thể của ông Robert Witt (87 tuổi) và bà Diane Witt (75 tuổi) đã được tìm thấy tại nhà riêng của họ ở thành phố Worcester. Trước đó, nữ diễn viên Alicia Witt đã không liên lạc được với cha mẹ cô trong vài ngày, nên cô đã nhờ một người họ hàng ghé qua để kiểm tra tình hình.

"Tôi đã liên hệ với một người họ hàng sống gần cha mẹ tôi để nhờ người đó đến kiểm tra giúp. Tôi không thể hình dung nổi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi hy vọng mình sẽ nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư vào lúc này để có thể đương đầu với sự việc vừa xảy ra cũng như đối diện với mất mát quá to lớn này", cô Alicia Witt (46 tuổi) chia sẻ với truyền thông Mỹ vào tối thứ 3 tuần này.

Đại diện cảnh sát địa phương trả lời truyền thông rằng họ đã tới hiện trường ngay sau khi được thông báo về sự việc. Theo quan sát ban đầu, họ đánh giá không có khả năng ông bà Witt bị hại, dù vậy, hoạt động điều tra vẫn sẽ được tiến hành.

Theo chia sẻ của một số người hàng xóm, ông bà Witt đang gặp phải một số vấn đề với hệ thống sưởi trong nhà, sức khỏe của hai ông bà cũng không tốt và ngôi nhà của họ cũng đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa.

Gia đình nhà Witt đã sống tại thành phố Worcester trong vài thập kỷ, hai ông bà vốn là giáo viên trung học. Bên cạnh nữ diễn viên Alicia Witt, ông bà còn có một người con trai. Hoạt động khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của hai ông bà.

Nữ diễn viên Alicia Witt bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thập niên 1980 khi vẫn còn nhỏ tuổi. Sau này, Alicia Witt còn xuất hiện trong những bộ phim truyền hình như "The Walking Dead", "The Sopranos", "Two and a Half Men" và "Orange Is The New Black". Những phim điện ảnh mà Alicia Witt từng tham gia có thể kể tới "Urban Legend", "Vanilla Sky" và "Two and a Half Weeks Notice".

Bích Ngọc

Theo New York Post