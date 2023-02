Diện mạo thay đổi và sóng gió cuộc đời của hoa hậu nhí đẹp nhất thế giới

Trở thành "bảo bối truyền hình" năm 6 tuổi

Với mái tóc vàng được uốn xoăn, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười dễ thương, cô bé Alana từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Danh hiệu tại một cuộc thi nhan sắc tạo cơ hội cho Alana xuất hiện dày đặc trên các show truyền hình của Mỹ như Here Comes Honey Boo Boo, Mama June: From Not To Hot, Toddlers and Tiaras…

Alana Thompson từng được xem là "hoa hậu nhí đẹp nhất thế giới" hay "bảo bối truyền hình Mỹ" khi mới 6 tuổi (Ảnh: News).

Mới nhỏ tuổi, Alana đã kiếm được nhiều hợp đồng có giá trị. Trong đó, Here comes Honey Boo Boo là chương trình hái ra tiền và kéo dài trong nhiều năm. Mức cát-xê mà Alana Thompson nhận được cho một tập Here comes Honey Boo Boo có thể lên đến 50.000 USD (1,1 tỷ đồng). Nhờ đó, dù còn ít tuổi, Alana đã sở hữu khối tài sản khủng lên đến 500.000 USD (gần 12 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo tờ The Sun, việc sớm trở thành ngôi sao khiến Alana chẳng thể sống đúng với tuổi của mình. Thay vì vui chơi, tới trường học như phần lớn bạn bè cùng lứa, Alana phải thực hiện lịch trình làm việc như người trưởng thành. Cha mẹ Alana là người quản lý của con và hướng con vào việc kiếm tiền thật nhiều, thật sớm. Hành động đánh mất tuổi thơ của con gái từng khiến cha mẹ Alana nhận phản ứng trái chiều từ dư luận.

Sự thay đổi và những sóng gió khi bước vào tuổi dậy thì

Năm 2019, biến cố gia đình xảy đến với Alana. Mẹ ruột của Alana bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Uy tín gia đình đi xuống, kéo theo việc các nhà làm phim, nhãn hàng bắt đầu trở nên e dè và không còn mặn mà với Alana Thompson.

Sự thay đổi ngoại hình của Alana Thompson khi bước vào tuổi dậy thì (Ảnh: Getty Images).

Bố của hoa hậu nhí sau đó phải bán nhà để có tiền trang trải sinh hoạt. Cô bé tuổi teen phải dọn đến sống nhờ chị gái. Đây cũng là thời điểm mà ngoại hình của Alana Thompson thay đổi chóng mặt.

Bất ngờ bị thất sủng, không có việc làm khiến Alana từng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cô gần như không còn quan tâm đến ngoại hình của bản thân mà liên tục ăn, khiến bản thân trở nên mũm mĩm, tăng cân mất kiểm soát. Chưa kể cô bắt đầu tập học cách trang điểm, thường xuyên làm những bộ móng dài và gắn mi giả nặng từng chùm.

Alana Thompson nói với tờ People, cân nặng đỉnh điểm của cô từng lên tới 208kg. Cô thường xuyên xuất hiện đơn giản trong những bộ thể thao xuề xòa. Đó cũng là giai đoạn Alana trải qua những biến đổi về tâm sinh lý.

Alana Thompson tăng cân mất kiểm soát và từng đạt cân nặng 280kg (Ảnh: Instagram).

Cựu hoa hậu nhí không quan tâm người khác nói gì về mình mà chỉ muốn được làm những thứ mình muốn. "Tôi chẳng bao giờ nhìn vào người khác rồi nghĩ "Ồ, ước gì mình được như cô ấy". Bởi vì tôi chỉ muốn được là chính bản thân chứ không phải bản sao của ai khác", Alana chia sẻ với tờ Teen Vogue.

Alana Thompson thừa nhận việc trưởng thành với tư cách một ngôi sao nhí không dễ dàng. Cô đã phải trải qua nhiều thăng trầm và không ít lần cảm thấy mất phương hướng, hoài nghi về giá trị của bản thân.

Ở trường học, Alana Thompson cũng không có nhiều bạn bè. Trong nhiều năm, cô luôn cảm thấy mình phải sống dưới nhân dạng của nhân vật Honey Boo Boo và cố gắng làm hài lòng công chúng.

Hiện tại, Alana sắp bước vào tuổi 18. Cô giữ quan điểm yêu vẻ đẹp riêng của bản thân và theo đuổi những gì mình thích.

Sở hữu ngoại hình ngoại cỡ, Alana Thompson không bận tâm và luôn tự tin là chính mình (Ảnh: Getty Images).

Quyết tâm không gục ngã và theo đuổi những ước mơ của chính mình

"Nhiều người vẫn xem tôi là cô bé Honey Boo Boo năm nào. Khi ra ngoài, họ vẫn gọi tôi là Honey Boo Boo. Họ nên chấp nhận một điều là tôi đã lớn lên và tôi là một con người thật. Không ít người trên mạng xã hội thường xuyên bình luận về cách tôi ăn mặc, trang điểm. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Miễn tôi được làm chính mình là tôi đã hạnh phúc", hoa hậu nhí một thời nói.

Hiện, gia đình cô cũng đã vượt qua sóng gió năm nào và Alana Thompson bắt đầu nhận được những lời mời làm việc. Cựu hoa hậu nhí được mời làm người mẫu và tham gia các show truyền hình nhỏ.

Chia sẻ về dự định tương lai, Alana cho biết, cô muốn học thật tốt, dự định thi đỗ đại học, trở thành y tá trong tương lai. Cô muốn kiếm được một khoản tiền để mua nhà riêng, tách rời khỏi chị gái.

Alana Thompson thừa nhận, sóng gió gia đình và áp lực là một người nổi tiếng khiến cuộc sống của cô không "dễ thở" (Ảnh: The Things).

"Tôi chỉ muốn làm hết sức mình và muốn tự kiếm tiền. Tôi muốn có kết quả học tập thật tốt và luôn cố gắng không ngừng", cô tâm sự với tờ Teen Vogue.

Cựu hoa hậu thú nhận, cuộc sống của cô không dễ dàng sau biến cố mẹ ruột bị bắt. "Mọi chuyện rất khó khăn. Đó là điều tôi không bao giờ mong muốn. Tôi tự hào với những gì mình làm được tới ngày hôm nay", cô nghẹn ngào chia sẻ.

Sóng gió gia đình cũng làm thay đổi mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột. Alana Thompson chuyển đến sống với chị gái và luôn biết ơn sự yêu thương của chị ruột trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Theo tờ People, những năm qua, mẹ ruột của Alana vẫn liên lạc với con gái qua điện thoại và được phép thăm nom con. Mẹ cô phải trợ cấp 800 USD mỗi tháng để nuôi con. Bà bất ngờ tái hôn vào năm 2022 nhưng không thông báo với các con.

Alana Thompson hiện tại đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống, ấp ủ ước mơ học đại học và trở thành một y tá trong tương lai (Ảnh: Teen Vogue).

Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, Alana luôn nỗ lực sống với chính mình và không bao giờ gục ngã. Hiện, Alana cũng ý thức được sự nguy hiểm của căn bệnh béo phì và áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học để giảm cân. Theo New York Post, Alana Thompson dự định chi 13.000 USD để giảm từ 124kg xuống còn 68kg bằng phương pháp thu nhỏ dạ dày.

Theo một số nguồn tin, cựu hoa hậu nhí bắt đầu hẹn hò. Cô đang tìm hiểu một chàng trai học đại học tên là Dralin Carswell. Nhờ mối quan hệ này, Alana trở nên tự tin hơn. Cô nói với tờ E! News: "Anh ấy rất đáng yêu. Anh ấy là người sống nội tâm. Có nhiều điều ở anh ấy khiến tôi rung động. Tôi hiện rất hạnh phúc".

Cuộc sống của Alana đang dần tốt hơn và cựu hoa hậu nhí thổ lộ trên mạng xã hội: "Tôi đã trải qua nhiều khó khăn, bất lợi nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Có rất nhiều người mà tôi biết ơn ở bên cạnh. Họ luôn thúc đẩy tôi, khiến tôi ngẩng cao đầu tiến về phía trước".