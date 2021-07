Điểm danh các loại hoa quả giúp tăng cường hệ miễn dịch

Dân trí Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là một cách hiệu quả để tăng cường sức khỏe trong những ngày dịch bệnh căng thẳng. Cùng điểm tên một số loại hoa quả bạn nên bổ sung ngay vào thực đơn cho gia đình nhé.

Xoài

Xoài là một nguồn chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch. 165 gram xoài cung cấp 10% nhu cầu vitamin A hàng ngày của bạn.

Vitamin A cần thiết cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, vì nó giúp chống lại nhiễm trùng. Trong khi đó, không bổ sung đủ vitamin A có liên quan đến nguy cơ nhiễm trùng lớn hơn.

Xoài cũng chứa folate, vitamin K, vitamin E và một số vitamin B, giúp hỗ trợ miễn dịch (Ảnh: Internet).

Ngoài ra, cùng một lượng xoài cung cấp gần 3/4 nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Loại vitamin này có thể giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu chống lại bệnh tật hơn, giúp các tế bào này hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện khả năng phòng vệ của làn da.

Dứa

Theo nghiên cứu trên tạp chí Biomedical Report, thì loại trái cây nhiệt đới có mùi thơm và vị ngọt hơi chua này chứa bromelain, một loại enzym chống viêm đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Mọi người có thể ăn dứa tươi, dứa đông lạnh, dứa khô hoặc thử vị dứa nướng.

Dứa là trái cây quen thuộc có nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Internet).

Kiwi

Bên dưới làn da sần sùi của Kiwi là một loại trái cây ngọt ngào chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp chống ung thư và tăng cường sức khỏe của mắt. Kiwi cũng ít calo và chứa chất xơ, khiến chúng trở nên lý tưởng để giảm cân. Bởi vì có thể bảo quản trong tủ lạnh trong tới 4 tuần, nên kiwi là một thứ đồ ăn vặt tuyệt vời để ăn quanh năm.

Bưởi, cam

Mặc dù cam là một nguồn vitamin C tuyệt vời, song bưởi chùm còn chứa nhiều hơn. Chỉ một nửa quả bưởi chùm đã chứa gần 50% khẩu phần vitamin C khuyến nghị hàng ngày, cùng với đó là hàm lượng chất xơ, kali và vitamin A. Vitamin B trong bưởi chùm có liên quan đến sản sinh collagen nên trái cây cũng có thể phục hồi da và tóc bị tổn thương hoặc bị nhờn.

Các loại cam, bưởi chứa nhiều vitamin C (Ảnh: Internet).

Đu đủ

Đu đủ cung cấp chất xơ, chất đạm, vitamin A, vitamin C, folate, kali, canxi, magie… Đu đủ cũng chứa chất chống oxy hóa lành mạnh được gọi là carotenoid - đặc biệt là một loại được gọi là lycopene. Hơn nữa, cơ thể bạn hấp thụ những chất chống oxy hóa có lợi này từ đu đủ tốt hơn so với các loại trái cây và rau quả khác.

Tráng miệng sau bữa ăn bằng đu đủ (Ảnh: Internet).

Thêm đu đủ vào chế độ ăn uống của bạn có thể tăng cường sức đề kháng của bạn. Các nghiên cứu cho thấy trái cây chứa nhiều vitamin C có thể giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ổi

Quả ổi rất giàu vitamin C, cao gấp 4 lần hàm lượng vitamin C có trong quả cam. Vitamin C giúp cải thiện khả năng miễn dịch và bảo vệ cơ thể, giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh thông thường. Đồng thời tăng cường sức khỏe cho đôi mắt.

Ổi có nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Ổi có hàm lượng vitamin C và sắt cao nhất trong số các loại trái cây, được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa nhiễm trùng do cảm lạnh và virus. Nước ép của ổi tươi hoặc nước sắc từ lá ổi giúp loại bỏ các chất nhầy, rất hữu ích trong việc giảm ho và cảm lạnh.

