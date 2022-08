Đã tìm được người nhận tạng, nữ diễn viên chết não được rút ống thở

Nữ diễn viên Anne Heche lúc sinh thời (Ảnh: Page Six).

Các thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống cho bà Anne Heche đã chính thức được rút ra vào tối chủ nhật vừa qua, sau khi các bác sĩ thống nhất được kế hoạch cụ thể về danh tính người nhận tạng từ nữ diễn viên. Việc hiến tạng được thực hiện theo đúng nguyện vọng mà bà Anne Heche đã đưa ra lúc sinh thời. Nữ diễn viên Hollywood ra đi ở tuổi 53.

Đại diện của nữ diễn viên chia sẻ ngắn gọn với giới truyền thông: "Bà Anne Heche đã ra đi nhẹ nhàng sau khi các thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống được rút ra".

Thực tế, các bác sĩ đã kết luận bà Anne Heche rơi vào tình trạng chết não từ ngày thứ 6 (12/8). Theo quy định về pháp luật tại bang California (Mỹ), một người được ghi nhận là đã qua đời sau khi các bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ cùng thống nhất đưa ra kết luận rằng cá nhân cụ thể đó đã rơi vào tình trạng chết não, cho dù cá nhân ấy vẫn còn nhịp tim.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bà Anne Heche không có nhiều vai diễn gây được ấn tượng mạnh, bà được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong hai bộ phim truyền hình "The Brave" và "Another World". Ngoài ra, bà Heche cũng được biết tới với một số vai diễn trong phim điện ảnh như trong "Donnie Brasco", "Wag The Dog" và "I Know What You Did Last Summer".

Chiếc xe của nữ diễn viên Anne Heche bị cháy rụi trong vụ tai nạn (Ảnh: Page Six).

Trước khi gặp phải tai nạn, bà Heche đã lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích. Bà để mất điều khiển đối với chiếc xe rồi đâm xe vào một ngôi nhà ven đường, khiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội, chiếc xe hơi mà bà Heche ngồi trên đó cũng cháy rụi, khiến bà bị bỏng nặng. Sự việc xảy ra vào ngày 5/8 vừa qua tại Los Angeles, Mỹ.

Sau vụ việc, bà Heche đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không hồi tỉnh ở bất cứ thời điểm nào, các bác sĩ đã sử dụng các thiết bị để duy trì sự sống cho cơ thể của bà, nhằm giúp các nội tạng tiếp tục được nuôi dưỡng, trước khi các quy trình về việc hiến tạng và nhận tạng được thực hiện xong xuôi.

Mọi việc được tiến hành dựa trên chính nguyện vọng của bà Heche lúc sinh thời và được người đại diện của bà xác nhận với giới truyền thông. Người đại diện cho hay: "Hiến tạng là một lựa chọn đã được bà Heche đưa ra từ lâu".

Cảnh sát tuyên bố dừng mọi hoạt động điều tra liên quan tới vụ tai nạn sau khi bà Heche được các bác sĩ tuyên bố là đã rơi vào tình trạng chết não. Bà Heche có một cậu con trai 13 tuổi với bạn trai cũ - nam diễn viên James Tupper và một cậu con trai 20 tuổi với chồng cũ - quay phim Coleman Laffoon.