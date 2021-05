Đã qua rồi cái thời "gặp đàn ông nói công việc, gặp phụ nữ bàn ngoại hình"

Dân trí Gặp đàn ông, chúng ta hỏi han công việc. Gặp phụ nữ, chúng ta nhận xét ngay diện mạo, phục trang, mái tóc... Đối thoại ngoài đời đã vậy, đến chương trình phát trên tivi, có khi... cũng vẫn vậy.

Một nữ minh tinh từ chối phỏng vấn về... váy áo

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2017, nữ diễn viên Emma Stone từng gây ấn tượng mạnh...

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2017, nữ diễn viên Emma Stone từng gây ấn tượng mạnh khi nam MC truyền hình phỏng vấn cô trên thảm đỏ sự kiện hỏi về... váy áo.

Sau khi chào hỏi và khen ngợi diện mạo của Emma Stone, nam MC đã hỏi cô về bộ váy mà cô đang mặc, với hàm ý muốn cô chia sẻ thông tin về thương hiệu nhà mốt, danh tính nhà thiết kế, nhưng Emma Stone đã có một câu trả lời hài hước: "Đây là một chiếc váy màu hồng có đính những ngôi sao".

Một câu trả lời rất ngắn gọn và có phần hài hước của Emma Stone sau đó đã mở ra hàng loạt tin bài bình luận chuyên sâu sau sự kiện. Công chúng theo dõi cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp, đặc biệt là các khán giả nữ, "nức lòng" vì cách trả lời của Emma Stone.

Tại sao tại các sự kiện của giới làm phim nói riêng, của giới giải trí nói chung, các ngôi sao nữ đã xuất hiện là phải "váy áo ngút trời", còn ngôi sao nam thì chỉ cần tìm cho mình một bộ "suit" lịch lãm là đủ?

Tại sao các ngôi sao nữ phải cầu kỳ, thậm chí chịu áp lực mệt mỏi, phải tốn thời gian, tiền bạc, công sức để trau chuốt cho ngoại hình trước khi bước lên thảm đỏ, còn các ngôi sao nam lại có tâm thế thoải mái hơn nhiều khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện?

Tại sao khi phỏng vấn sao nam bên lề sự kiện, phóng viên hay hỏi về vai diễn được đề cử, về dự án phim đang ấp ủ, về nhận định đối với các bộ phim, còn khi phỏng vấn sao nữ, câu chuyện sẽ bắt đầu bằng một lời khen ngợi ngoại hình và sau đó mở rộng sang... váy áo?

Emma Stone bằng một câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng, hài hước đã khiến nhiều người bỗng cảm thấy cần suy nghĩ sâu sắc hơn xung quanh những giao tế thường ngày.

Rõ ràng, ở đây có sự phân biệt ngầm về giới, về chuẩn mực ngoại hình, rằng nói với nam giới thì nên đề cập công việc, nói với nữ giới thì hãy khen ngợi diện mạo, bình luận ngoại hình, phong cách.

Emma Stone bằng một câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng, hài hước đã khiến nhiều người bỗng cảm thấy cần suy nghĩ sâu sắc hơn xung quanh những giao tế thường ngày. Phụ nữ xứng đáng được nhìn nhận sâu sắc và đánh giá cao hơn vẻ đẹp diện mạo bên ngoài. Họ có thể vừa đẹp vừa tài, tại sao chỉ nói về đẹp, tại sao chỉ muốn bàn luận dừng lại ở vẻ ngoài?

Thực tế, bên lề các sự kiện lễ trao giải, đã từng có những phong trào được lan truyền trên mạng, chẳng hạn như phong trào "Ask Her More" (Hãy hỏi cô ấy nhiều hơn), với mục đích yêu cầu những phóng viên - nhà báo truyền hình thôi không hỏi các nữ diễn viên về ngoại hình, váy áo nữa, mà hãy đặt ra những câu hỏi có chiều sâu, có sức nặng hơn cho họ.

Khi bình đẳng giới là vấn đề ngày càng được các xã hội phát triển quan tâm, phụ nữ cũng muốn được nhìn nhận sâu sắc và trân trọng hơn, không muốn chỉ được "xuýt xoa" bởi vẻ đẹp bên ngoài, họ cũng muốn nói về công việc của mình một cách nghiêm túc, không phải người phụ nữ nào cũng thích vài câu bông lơn vui đùa xung quanh vẻ ngoài...

Một nữ đạo diễn để mặt "mộc" lên nhận giải Oscar

Rất nhiều phụ nữ Trung Quốc đã cảm thấy được truyền cảm hứng từ Chlóe Zhao, nhiều người chia sẻ rằng họ cảm thấy tự tin vào mình hơn sau khi thấy Chlóe Zhao xuất hiện giản dị đến như vậy.

Chlóe Zhao - nữ đạo diễn Châu Á đầu tiên giành được giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc - đã xuất hiện tại lễ trao giải với phong cách giản dị, tóc tết gọn, gương mặt không trang điểm, cô mặc một chiếc váy dài, phong cách kín đáo, chân đi giày thể thao. Sự xuất hiện của cô đã khiến công chúng ở quê nhà Trung Quốc ngỡ ngàng và sau đó rất quan tâm bình luận.

Rất nhiều phụ nữ Trung Quốc đã cảm thấy được truyền cảm hứng từ Chlóe Zhao, nhiều người chia sẻ rằng họ cảm thấy tự tin vào mình hơn sau khi thấy Chlóe Zhao xuất hiện giản dị đến như vậy tại một sự kiện đẳng cấp quốc tế. Họ khẳng định rằng từ giờ sẽ không đặt nặng áp lực phải trang điểm và ăn vận đẹp đẽ mỗi khi ra ngoài nữa.

Cô Lydia Lin, một phụ nữ sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ: "Những sự lo lắng thái quá về vấn đề diện mạo là rất thường gặp và đã ăn sâu vào suy nghĩ, cách sống của nhiều người Trung Quốc.

Đối với những phụ nữ không đạt tới chuẩn đẹp thường thấy, họ không chỉ cảm thấy khổ sở trong nội tâm mà còn cảm thấy mệt mỏi khi thường xuyên phải đối diện với những ý kiến nhận xét, những lời khuyên bảo dành cho mình.

Việc đạo diễn Chlóe Zhao không trang điểm khi lên nhận giải cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể cho phép mình "thư giãn", họ có thể cũng giống như nam giới, nghĩa là không cần quá quan tâm, áp lực về diện mạo mỗi khi xuất hiện tại nơi đông người".

Trên mạng xã hội của Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Chlóe Zhao.

Trên mạng xã hội của Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Chlóe Zhao, chẳng hạn có bình luận viết: "Chlóe Zhao không trang điểm tại một sự kiện quan trọng, tại một thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời của cô ấy.

Điều này sẽ khiến nhiều người, đặc biệt là nhiều cô gái trẻ nhìn thấy một khía cạnh khác, rằng tại sao họ luôn phải trang điểm thật đẹp và mặc thật ấn tượng, rồi coi đó như một cách để biểu đạt những điều đẹp đẽ và giá trị của bản thân mình? Giá trị của một cô gái không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài như vậy".

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Quartz