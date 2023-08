Cuộc sống trái ngược của 3 nam tài tử màn bạc thập niên 90

Thập niên 90, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh và Thái San đều là những tài tử đình đám bậc nhất màn ảnh. Nếu Lý Hùng điển trai, mạnh mẽ, thường thể hiện những vai anh hùng xả thân vì nghĩa, thì Lê Tuấn Anh lại sở hữu vẻ ngoài lãng tử, bất cần đời, chuyên trị vai "đểu cáng", sở khanh nhưng vẫn khiến nhiều khán giả nữ say mê. Trong khi đó, Thái San lại gây ấn tượng với dáng vẻ thư sinh, nho nhã.

Sau 30 năm, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh đều không còn đóng phim và đã đi theo những ngã rẽ khác nhau, còn Thái San định cư bên Pháp và đã trở lại hoạt động nghệ thuật.

Lý Hùng: Thời trẻ đóng cặp với toàn mỹ nhân, U60 độc thân giàu có

Những năm 1990, Lý Hùng "làm mưa làm gió" làng phim Việt với nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình và điện ảnh. Anh liên tục đóng cặp với những mỹ nhân tên tuổi lúc bấy giờ như: Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân… Xuất hiện ở đâu, nam diễn viên cũng được khán giả săn đón nồng nhiệt.

Lý Hùng bắt đầu tỏa sáng năm 20 tuổi khi tham gia phim Phạm Công - Cúc Hoa, đóng cùng Diễm Hương. Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vai diễn đưa mình đến đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Hùng nói: "Khi đóng Phạm Công Cúc Hoa, tôi mới 17, 18 tuổi thôi. Được khán giả cả nước biết tới, tôi hạnh phúc lắm. Sự nổi tiếng của tôi lúc đó rất "khủng". Đi quảng bá phim ở miền Tây, miền Trung hay miền Bắc, khán giả muốn nhìn mặt tôi là phải ra sân vận động mới đủ chỗ.

Vẻ điển trai, nam tính của Lý Hùng thời trẻ (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

Có lần, chúng tôi đến Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, hát vài bài, kể chuyện đóng phim, mà khán giả cũng đến chật kín. Đến bây giờ đã qua 3 thập kỷ, đi đâu đó gặp khán giả, mọi người cũng tay bắt mặt mừng, nói với tôi rằng họ vẫn nhớ tôi, tôi là tuổi thơ của họ. Có cụ khán giả cao tuổi nói ngày xưa trong làng của cụ, cứ ai đẹp trai là dân làng khen "đẹp trai như Lý Hùng" (cười)", anh nói.

Nổi tiếng khắp ba miền, cát-xê của Lý Hùng thời điểm ấy là 30 triệu đồng, tương đương 60 cây vàng, so với hiện tại khoảng 2 tỷ đồng một tập phim, trong khi phim chiếu rạp ngày xưa thường có 2,3 tập. Lý Hùng được xem là "bảo chứng phòng vé" khi phim nào ra rạp cũng được khán giả ùn ùn đi xem, mỗi ngày có thể chiếu đến mười mấy suất.

Lý Hùng - Diễm Hương trong một lần hội ngộ nhân dịp Diễm Hương về nước. Họ từng là cặp đôi đẹp của dòng phim "mỳ ăn liền" những năm 1990 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Là cái tên "làm mưa làm gió" trong làng điện ảnh với mức cát-xê "khủng" của thập niên 90 nhưng Lý Hùng luôn sống giản dị. Anh cho biết mình được ba mẹ dạy về cái tôi của nghệ sĩ. Khi đứng trên bục vinh quang, kể cả là ngôi sao điện ảnh, anh cũng sống rất hòa đồng.

"Mọi người ngạc nhiên bảo vì sao Lý Hùng không có vệ sĩ đi cùng. Tôi sống giản dị lắm. Dù có nổi tiếng nhưng không hề chảnh chọe, không hào nhoáng, không cần đi đâu cũng có bảo vệ kè kè theo cùng. Chính vì cách sống như vậy, nên kể cả khi đã đi qua thời đỉnh cao, tôi vẫn dễ dàng chấp nhận và không hối tiếc quá khứ", nam diễn viên nói.

Khi dòng phim thị trường thoái trào, Lý Hùng dần vắng bóng khỏi những dự án phim ảnh. Nhưng đúng như tính cách giản dị vốn có, anh hài lòng với cuộc sống của mình. Ở tuổi ngoài 50, Lý Hùng vẫn sống độc thân, nhưng anh không vội vã mà quyết định chờ một nhân duyên phù hợp.

Lý Hùng không áp lực vì độc thân ở tuổi U60 (Ảnh: Trần Đạt).

Cuộc sống hiện tại của Lý Hùng rất vui vẻ, thoải mái. Mỗi ngày, anh thường dành thời gian để chạy bộ hoặc tập gym từ 1-2 tiếng, tuần duy trì 3-4 ngày, với mong muốn giữ vững phong độ để tiếp tục làm nghệ thuật. Ngoài ra, nam diễn viên cũng có những thú vui riêng như nghe nhạc, tập gym, tập võ, đọc sách báo, xem bóng đá. Nhờ vậy, anh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung nhiều so với tuổi thật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lý Hùng cho biết, bản thân vẫn rất đam mê nghệ thuật và thường xuyên nhận được những lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thời gian qua, anh vẫn chưa thấy kịch bản phù hợp nên chưa nhận vai.

"Tôi không muốn trở lại màn ảnh bằng một vai diễn nhàm chán, không ấn tượng, khiến khán giả thất vọng. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đóng phim nhưng phải là những vai diễn khiến tôi thật sự tâm đắc", nam diễn viên Tây Sơn hào kiệt nói.

Lê Tuấn Anh: Hôn nhân hạnh phúc với bà xã nổi tiếng

Lê Tuấn Anh là một trong 3 tài tử đắt giá nhất thập niên 1990. Vai diễn làm nên tên tuổi của Lê Tuấn Anh là Thái Salem trong phim Lệnh truy nã, đóng cùng Lý Hùng, Việt Trinh... Sự hóa thân xuất sắc của nam diễn viên trong phim này đã đóng khung anh vào những vai phản diện... trong hầu hết các phim sau đó.

Ngoại hình đẹp trai cùng nụ cười quyến rũ và mái tóc bồng bềnh của Lê Tuấn Anh từng "chao đảo" người hâm mộ, đặc biệt là phái nữ suốt một thời gian. Phim nào có mặt Lê Tuấn Anh đều thắng lớn. Anh cũng là một trong những "ông hoàng phòng vé" lúc bấy giờ.

Hình ảnh phong trần, lãng tử của Lê Tuấn Anh thời hoàng kim (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

Những bộ phim gắn liền tên tuổi Lê Tuấn Anh có thể kể đến Hải đường trắng, Công tử Bạc Liêu, Nửa đời phóng đãng... Nhiều người cùng thời cho biết, thời đó Lê Tuấn Anh từng được nhận 30 triệu đồng/phim - một mức cát-xê đáng mơ ước.

Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lê Tuấn Anh bất ngờ giã từ nghệ thuật dù chưa tròn 30 tuổi. Quang trong Gió qua miền tối sáng là vai diễn cuối cùng của anh.

Suốt 25 năm từ giã nghề diễn, nam nghệ sĩ đã nhận được không ít lời mời, từ diễn viên đến đạo diễn nhưng anh đều từ chối. Anh nói: "Tôi từng nổi tiếng rồi nên không có nhu cầu nổi tiếng nữa".

Về đời tư, Lê Tuấn Anh kết hôn với NSND Hồng Vân. Cả hai quen biết khi là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu. Nhưng trong một lần thấy Lê Tuấn Anh chở một cô gái khác, Hồng Vân đã hiểu lầm và quyết định chia tay.

Trong 10 năm bỏ lỡ nhau, họ đều có gia đình riêng. Tuy nhiên, hôn nhân của cả hai đều tan vỡ. Năm 2003, Lê Tuấn Anh và Hồng Vân tái hợp, trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của showbiz (giải trí) Việt cho đến hiện tại.

"Tài tử" một thời Lê Tuấn Anh hạnh phúc bên vợ - NSND Hồng Vân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi kết hôn, Lê Tuấn Anh quyết định lui về làm hậu phương, tập trung kinh doanh để bà xã yên tâm hoạt động nghệ thuật. Anh là một trong số ít những tài tử của những năm 1990 dám rời bỏ hào quang để lựa chọn một cuộc sống bình yên, không xô bồ.

Lê Tuấn Anh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Hồng Vân và các con. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu tài sản "kếch xù" nhờ công việc kinh doanh.

Ở tuổi ngoài 50, Lê Tuấn Anh vẫn giữ được vẻ phong độ dù không còn hình ảnh lãng tử như xưa. Chọn cho mình cuộc sống an nhiên, tự tại nhưng khán giả vẫn thấy Lê Tuấn Anh hết lòng xây dựng sân khấu kịch nhiều năm qua, đồng thời tất bật với việc kinh doanh nhà hàng. Hiện anh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Hồng Vân cùng các con. Đồng thời, anh cũng sở hữu tài sản "kếch xù" nhờ công việc kinh doanh.

Thái San: Sang Pháp định cư, độc thân tuổi 49

Thái San xuất thân là một ca sĩ, từng đi hát ở các vũ trường tại Đà Lạt khi còn rất trẻ. Anh bén duyên với nghệ thuật thứ 7 trong một lần được chị họ - ca sĩ kiêm diễn viên Thanh Lan dẫn đến đoàn phim chơi vào năm 1989. Tại đây, anh đã được gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Sau đó, đạo diễn đã mời anh tham gia phim Đằng sau một số phận.

Ngoại hình thư sinh "đốn tim" khán giả của Thái San thời trẻ (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

Sở hữu gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn nên Thái San thường xuyên đóng những vai sinh viên, công tử nhà giàu, ga lăng, tốt bụng. Một số bộ phim tiêu biểu có sự góp mặt của Thái San như: Tấm Cám, Đời có tên tụi mình, Chị em sinh đôi, Bến bờ khát vọng, Tóc gió thôi bay…

Thái San nói, bộ phim anh được trả cát-xê cao nhất thời điểm đó là Sao em vội lấy chồng, với khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, anh cũng có cát-xê mười mấy triệu đồng. Anh nói, dù nhận được cát-xê cao nhưng vẫn thấp hơn Lý Hùng. Thái San bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lý Hùng cũng như những người anh, chị đi trước.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Thái San cũng thường đóng cặp và chụp ảnh cùng rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như: Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương, Kim Khánh, Diệu Ái… Khi làm việc cùng họ, Thái San thừa nhận mình có rung động, nhưng là với cái đẹp.

Tham gia phim Tấm Cám năm 1991 cùng Diễm Hương, Thái San khen Diễm Hương đẹp như nàng công chúa, đồng thời ấn tượng với phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của chị. Anh từng nói vui rằng, thấy tiếc khi ngày đó không hỏi cưới Diễm Hương.

Thái San dành nhiều lời "có cánh" cho Diễm Hương (Ảnh: Đoàn Minh Tuấn).

Sau này, khi đóng một số phim cùng Việt Trinh, anh được truyền năng lượng rất nhiều bởi ngọn lửa mạnh mẽ của nữ diễn viên. Năm 1996, Thái San đã có cảnh hôn Việt Trinh trong phim Đừng nói xa nhau. Anh cho biết, từ bộ phim đầu tiên cả hai đóng chung vào năm 1994 cho đến năm 1996 mới có một cảnh hôn. Do vậy, anh hôn mãnh liệt và đó cũng là nụ hôn đầu đời của nam diễn viên.

Thế nhưng, khi đang ở thời đỉnh cao, Thái San bỏ lại tất cả để sang Pháp chăm sóc mẹ bị bệnh. Anh kể, mẹ mình sống một mình trong một căn nhà trọ ở Pháp, không có tiền. Ngày anh sang, bà vui khi được đoàn tụ với con, đến mức mẹ con ôm nhau khóc 3 tiếng đồng hồ. Nhưng cuộc sống của anh khá vất vả. Được chính phủ Pháp cho học bổng, Thái San học song song du lịch, múa và tốt nghiệp Thạc sĩ Du lịch. Tuy nhiên, mẹ anh mất khi anh vẫn còn là một sinh viên nghèo.

Để trang trải cuộc sống, anh đi thử vai, đóng phim, đóng quảng cáo, làm dịch thuật, dạy tiếng Việt, lồng tiếng cho một số nhân vật nhỏ trong phim của Walt Disney… Nhắc về quyết định từ bỏ sự nghiệp năm xưa, anh thừa nhận có nuối tiếc nhưng không hối hận. Bởi theo Thái San, làm trọn đạo hiếu với cha mẹ là điều quan trọng nhất.

Hiện tại, anh là hướng dẫn viên du lịch cho người Pháp tại Việt Nam và là hướng dẫn viên của người Việt tại châu Âu. Tuy nhiên, nam tài tử một thời cho biết, đam mê của anh vẫn là nghệ thuật, còn du lịch chỉ là nghề mưu sinh. 20 năm qua, Thái San vẫn diễn xuất, chỉ là không ở Việt Nam.

Tháng 6 vừa qua, Thái San trở về nước và thông báo kế hoạch tái xuất nghệ thuật. Cụ thể, anh giới thiệu đến khán giả Việt Nam ca khúc I wanna be in you, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phi Vũ, kết hợp cùng ca sĩ Phương Thanh.

Hình ảnh của Thái San hiện tại (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ về lý do mời Phương Thanh trong ca khúc đánh dấu sự trở lại sau 20 năm, Thái Sơn nói anh cần một nữ ca sĩ có chất rock mạnh mẽ, nhiều năng lượng. Cả hai có 10 ngày để làm quen, thu âm và quay MV trước khi Thái San quay lại Pháp.

Quay lại làng giải trí, Thái San hiểu được sự phát triển nhanh chóng của thế hệ trẻ hiện nay. Anh mong muốn được xuất hiện với một hình ảnh mới, với những sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Gần bước sang tuổi 50 nhưng Thái San vẫn sống độc thân. Nam diễn viên Sao em vội lấy chồng từng chia sẻ, lý do không kết hôn là ám ảnh việc mẹ bị cha phụ tình và cảnh anh chịu đòn roi của cha mỗi ngày. Sau khi cha mẹ ly hôn, anh em trong gia đình bất hòa khiến Thái San có nỗi sợ với hôn nhân. Anh nói, trong showbiz không còn ai cô đơn hơn mình.

Tuy nhiên, Thái San vẫn luôn mơ ước được lấy vợ, sinh con. Nam diễn viên mong đó là một cô gái Việt Nam,