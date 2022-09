Công chiếu bộ phim "Vàng xanh" của Sergio Ghizzardi

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Phim Thiên nhiên tại Việt Nam (It's time to Act-A Nature Film Festival in Vietnam), mới đây, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã công chiếu bộ phim tài liệu "Vàng xanh" tại phòng chiếu của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, số 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Cảnh trong phim "Vàng xanh" (Ảnh: Phái đoàn phim cung cấp).

Phim có thời lượng 85 phút, do đạo diễn nổi tiếng người Bỉ nói tiếng Pháp Sergio Ghizzardi thực hiện, phát hành vào năm 2017. Lấy bối cảnh giai đoạn giá dầu thô đạt mức thấp kỷ lục (2016, 2017) và hi vọng về một giải pháp nhằm giảm thiểu lượng phát thải carbon cho việc dịch chuyển tan thành mây khói, bộ phim "Vàng xanh" kể câu chuyện về một dự án chính trị, về một cá mập trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và về một thảm họa môi trường liên quan tới nhiên liệu sinh học.

Liên hoan Quốc tế Phim Thiên nhiên tại Việt Nam "#It's time to Act-A Nature Film Festival in Vietnam" diễn ra từ ngày 23/9 đến 7/10, do Đại sứ quán Tây Ban Nha điều phối, với sự hỗ trợ của tổ chức Europe&Latino America for Culture - EUNIC Global. Liên hoan phim quy tụ 15 nền điện ảnh, diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.