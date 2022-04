Chuyện ít biết về những nghệ sĩ điêu đứng, còng lưng gánh nợ cho cha mẹ

Trương Thiều Hàm

Nữ ca sĩ nổi tiếng xứ Đài từng lâm cảnh phá sản, sự nghiệp lận đận vì mâu thuẫn tiền bạc với gia đình. Sau vụ việc, cô và mẹ không nhìn mặt nhau. Mới đây, Trương Thiều Hàm lần đầu tiên nhắc lại mâu thuẫn quá khứ của cô và mẹ ruột, gây chấn động dư luận vào năm 2008.

Trương Thiều Hàm, sinh năm 1982, tâm sự gia đình cô hoàn toàn chia rẽ và đổ vỡ vì mâu thuẫn tiền bạc. Cô bị chính người thân phản bội, ruồng bỏ trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Trương Thiều Hàm đau khổ khi bị người nhà chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Sina).

Năm 2008, Trương Thiều Hàm phát bệnh tim và phải đi phẫu thuật ở nước ngoài. Trong thời gian này, mẹ nữ ca sĩ âm thầm sang tên toàn bộ tài sản của con gái cho mình. Trước đó, tiền lương của Trương Thiều Hàm đều được các công ty chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ cô nên việc giữ toàn bộ tài sản của con gái là điều khá dễ dàng với bà.

Sau khi mất toàn bộ tài sản, bị người nhà tố bất hiếu để mẹ đi làm thuê ở Việt Nam, sử dụng ma túy và ăn chơi trác táng, Trương Thiều Hàm tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với bậc sinh thành. Cô mệt mỏi thú nhận phải trả nợ cho cha mẹ suốt những năm làm nghề. Sóng gió gia đình khiến danh tiếng Trương Thiều Hàm bị ảnh hưởng nặng nề.

Trương Thiều Hàm và mẹ ruột (Ảnh: News).

"Tôi thật sự rất hận và cũng ghét nghe mọi người bàn tán chuyện mẹ con tôi cắn xé nhau vì tiền. Đó là ồn ào tôi muốn quên nhất. Thời điểm đó, người mang bệnh, nhưng tiền bạc và cha mẹ đều không có, tôi lại phải đối phó với những tin đồn xấu được chính người thân tung ra để bôi nhọ. Tôi hoàn toàn sụp đổ", nữ ca sĩ thừa nhận.

Sau khi bị cha mẹ chiếm đoạt tài sản đến trắng tay, Trương Thiều Hàm nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp. Cô may mắn nhận được sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và chị em gái. Hiện, ngôi sao Chuyện tình biển xanh không còn hoạt động nghệ thuật mà đã trở thành một đại gia bất động sản.

Mai Diễm Phương

Mai Diễm Phương, sinh năm 1963, là một ca sĩ kiêm diễn viên tài năng của làng giải trí Hồng Kông. Cô được mệnh danh là "Madonna của châu Á" và là một nghệ sĩ luôn biết cách truyền tải đến những người yêu âm nhạc nhiều sắc thái tình cảm khác nhau qua giọng hát trời phú.

Ở Hồng Kông và đại lục, nữ diva luôn được mọi người quý trọng và tôn vinh là đàn chị của làng giải trí. Với tính cách hào phóng, rộng rãi, Mai Diễm Phương có rất nhiều người bạn tốt trong giới nhưng cuộc đời người đẹp họ Mai lại gặp nhiều trắc trở.

Mai Diễm Phương và mẹ ruột (Ảnh: HK01).

Mai Diễm Phương sinh ra trong một gia đình đơn thân, trong nhà có tổng cộng 4 anh chị em. Mẹ của cô, bà Đàm Mỹ Kim từng muốn bán cô đi để cải thiện cuộc sống gia đình. Từ khi mới hơn 4 tuổi, Mai Diễm Phương và chị gái đã phải lên sân khấu biểu diễn, kiếm tiền nuôi cả nhà và cho anh trai đi học.

Trong suốt tuổi thơ của mình, Mai Diễm Phương không được tới trường mà chỉ được xem là "cần câu cơm" của cả gia đình. Khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, cô tiếp tục bị mẹ ruột bóc lột, ép buộc cung phụng tiền bạc và lợi dụng danh tiếng của con gái để có thêm thu nhập cho bản thân.

Bà Đàm Mỹ Kim dựng lên Hiệp hội Thế giới tây y chống ung thư và để ủng hộ mẹ, Mai Diễm Phương quyên góp 10 triệu HKD (hơn 29 tỷ đồng). Nhưng sau đó, cô tuyên bố không liên quan đến hiệp hội này nữa vì phát hiện mẹ ruột dùng danh nghĩa của cô đi vay tiền khắp nơi.

Ngôi sao quá cố từng đau khổ tâm sự: "Bị bạn bè lừa, tôi không cảm thấy đau lòng mà chỉ trách bản thân không biết nhìn người. Nhưng đến người nhà cũng lừa dối mình, tôi vô cùng khổ tâm".

Mai Diễm Phương luôn khát khao tình yêu thương từ người thân nhưng không có (Ảnh: Tom).

Năm 40 tuổi, khi chưa kịp mặc váy cưới hay thực hiện giấc mơ làm mẹ, Mai Diễm Phương mãi mãi ra đi vì căn bệnh ung thư. Ngôi sao nổi tiếng đã để lại khối tài sản trị giá khoảng 30-35 triệu HKD (hơn 87-102 tỷ đồng) và ghi rõ trong di chúc, mỗi tháng bà Đàm Mỹ Kim có thể nhận được 70 nghìn HKD (204 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí. Số tiền còn lại được lập thành quỹ giáo dục cho các cháu, đem bất động sản tặng cho bạn tốt Lưu Bồi Cơ.

Sau đó, mẹ ruột của cô, lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản. Bà Đàm Mỹ Kim không hài lòng với bản di chúc và yêu cầu tòa án đem toàn bộ tài sản của con gái cho mình. Bà giải thích rằng, con gái lập di chúc trong tình trạng tâm trí không minh mẫn.

Cuối cùng, tòa án đã nâng mức sinh hoạt phí từ 70 nghìn HKD lên tới 140 HKD cho bà Đàm Mỹ Kim. Nhiều năm qua, bà vẫn chiến đấu để đòi lại tài sản và đem đấu giá những di vật, thậm chí là cả đồ lót của con gái khiến những khán giả yêu mến Mai Diễm Phương bất bình.

Thưởng thức giọng ca của Mai Diễm Phương (Video: Sina).

Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân, sinh năm 1973, là một ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, tuổi thơ của cô sống trong cảnh thiếu thốn vật chất và tình cảm. Cô lớn lên trong một gia đình tan vỡ từ nhỏ. Mẹ cô đưa Thái Thiếu Phân và anh trai ra sống riêng. Tuy nhiên, bà đối xử không tốt với con ruột của mình, thường xuyên mắng chửi anh em Thái Thiếu Phân.

Ngoài ra, bà còn là con bạc quen mặt ở các sòng bài ở Hồng Kông. Với mẹ, Thái Thiếu Phân, cô chỉ là món hàng có nhan sắc. Bà động viên con gái thi sắc đẹp và gia nhập làng giải trí khi còn trẻ. Năm 17 tuổi, Thái Thiếu Phân tham gia cuộc thi Hoa hậu TVB (Hồng Kông) và giành được ngôi vị Á hậu 2, từ đó bước chân vào làng giải trí.

Thái Thiếu Phân (trái) bị mẹ xem như công cụ kiếm tiền khi bắt cô gia nhập làng giải trí từ sớm (Ảnh: Sohu).

Nhờ danh tiếng từ cuộc thi nhan sắc cộng với nỗ lực bản thân, Thái Thiếu Phân nhanh chóng trở thành ngôi sao điện ảnh tại xứ hương cảng. Cô làm việc chăm chỉ nhưng số tiền đóng phim, chụp hình cũng không đủ để người mẹ nghiện bài bạc chi trả các khoản nợ. Khi còn trẻ, Thái Thiếu Phân từng phải chụp những bộ ảnh gợi cảm để có thu nhập, bù vào số nợ cờ bạc của mẹ cô.

Mẹ ruột còn ép cô trở thành "bồ" nhí của đại gia có gia đình và hơn cô nhiều tuổi, tỷ phú Lưu Loan Hùng. Đây trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của Thái Thiếu Phân. Có sự hậu thuẫn của Lưu Loan Hùng, mẹ Thái Thiếu Phân càng lao vào cờ bạc và vay mượn khắp nơi. Bà từng đẩy con gái vào cảnh phải đối diện với xã hội đen khi bỏ trốn.

Năm 2000, Thái Thiếu Phân tổ chức họp báo tuyên bố chấm dứt quan hệ mẹ con vì không còn đủ sức gánh các khoản nợ của mẹ ruột. Trong buổi họp, nữ diễn viên tâm sự suốt nhiều năm cô làm việc để trả nợ với số tiền lên đến 80 triệu HKD (hơn 233 tỷ đồng).

Thái Thiếu Phân và chồng, nam diễn viên Trương Tấn (Ảnh: Sina).

"Tôi không thể chống đỡ thêm nữa. Mong rằng mọi người có thể hiểu và hãy cho tôi một đường sống. Ba năm trước, tôi đã phải cầm cố hai căn nhà để trả nợ nhưng còn quá nhiều những món nợ khác phát sinh. Tôi thực sự rất sợ", Thái Thiếu Phân nói.

Hiện tại, cuộc sống của nữ diễn viên đã bình yên, hạnh phúc. Cô kết hôn với nam diễn viên Trương Tấn và có ba con chung, hai gái và một trai. Cô cũng dần rút khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình và trở thành hậu phương của ông xã.

Han So Hee

Tháng 3/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, mẹ của nữ diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh xứ Hàn - Han So Hee đã lấy tài khoản ngân hàng của nữ diễn viên để lừa 85 triệu won (gần 1,6 tỉ đồng) từ một cá nhân. Nạn nhân đã gửi đơn báo án vào cuối tháng 2/2022 và khẳng định, mẹ của Han So Hee đã vay 85 triệu won từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019, hứa sẽ trả số tiền lãi lớn nhưng cuối cùng đã quỵt nợ.

Han So Hee từng khổ vì bị mẹ ruột lợi dụng danh tiếng và tiền bạc (Ảnh: Naver).

Theo mẹ ruột của người đẹp 9X, bà đã dùng tài khoản ngân hàng của con gái để giao dịch vì bà không có sẵn tài khoản ngân hàng. Được biết, tài khoản này được lập khi sao phim Thế giới hôn nhân ở tuổi vị thành niên và được bà sử dụng đến bây giờ.

Ngay sau đó, công ty quản lý của Han So Hee - 9ATO Entertainment đã đưa ra phản hồi. Phía công ty khẳng định nữ diễn viên không hề biết về những hành vi của mẹ ruột.

Đại diện của Han So Hee cho biết: "Chúng tôi xin lỗi vì những chuyện đáng lo ngại xoay quanh đến cuộc sống riêng tư của Han So Hee. Dù vậy, công ty cũng xin đưa ra lời giải thích rõ ràng vì không muốn có thêm một nạn nhân nào nữa trong tương lai.

Ngoài ra, Han So Hee cũng không có kế hoạch chịu trách nhiệm về các khoản nợ của mẹ. Điều này nhằm không cho bà cơ hội sử dụng tên của con gái mình để vay tiền trong tương lai và ngăn chặn bất kỳ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của một người mẹ dựa trên danh nghĩa con gái là một người nổi tiếng".

Han So Hee tuyên bố không liên quan tới khoản nợ của mẹ ruột và để bà tự giải quyết (Ảnh: Naver).

Đây không phải là lần đầu tiên mẹ của Han So Hee dính dáng đến nợ nần cũng như kiện tụng tiền bạc. Giữa năm 2020, khi nữ diễn viên 28 tuổi từng khổ sở vì bê bối của mẹ ruột được phanh phui trên mạng xã hội. Mẹ của Han So Hee bị tố là chuyên gia lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc.

Thời điểm đó, tin tức này ảnh hưởng không nhỏ đến Han So Hee. Cô phải đứng ra xin lỗi, giải thích và chịu không ít điều tiếng dù bản thân không hề liên quan trực tiếp đến chuyện tiền bạc của đấng sinh thành.

Sau nhiều lần phải gánh nợ và chịu những tai tiếng liên quan tới tiền bạc của mẹ ruột, ngôi sao của My Name quyết định sẽ không gánh vác và để mẹ ruột đứng ra tự giải quyết. Chia sẻ với YouTuber nổi tiếng Lee Jin Ho, mẹ của Han So Hee cho biết: "Đó là lỗi của tôi vì đã không trả nợ đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ mà không phải kê khai phá sản".