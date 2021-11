Chú gấu trong phim "Trò chơi vương quyền" qua đời ở tuổi 21

Dân trí Chú gấu Bart the Bear II từng xuất hiện trong nhiều bộ phim của Mỹ, trong đó có bộ phim truyền hình nổi tiếng "Trò chơi vương quyền". Bart the Bear II vừa qua đời ở tuổi 21.

Trong giới làm phim của Mỹ, Bart the Bear II khá nổi tiếng. Chú gấu này biết phối hợp để tham gia vào hoạt động diễn xuất của các đoàn phim. Bart the Bear II vừa qua đời ở tuổi 21 tại nơi mà nó đã được nuôi dưỡng và sinh sống trong gần suốt cuộc đời - một trang trại nằm ở thành phố Heber City, bang Utah, Mỹ.

Chú gấu nặng gần 650 kg đã bị suy giảm sức khỏe trong vòng một năm qua. Trong cuộc đời mình, gấu Bart the Bear II đã xuất hiện trong một số bộ phim như "Dr. Dolittle 2" (Bác sĩ thú y - Phần 2 - 2001), "Evan Almighty" (Evan toàn năng - 2007) và "Into the Wild" (Về với thiên nhiên - 2007)...

Ngoài ra, gấu Bart còn từng có những vai diễn phụ xuất hiện thoáng qua trong rất nhiều bộ phim, trong đó có bộ phim truyền hình ăn khách "Trò chơi vương quyền" (2011 - 2019). Gấu Bart còn từng đóng khá nhiều quảng cáo. Gấu Bart cũng từng đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh cho một số tổ chức bảo vệ loài gấu tại Mỹ.

Chú gấu Bart the Bear II được chăm sóc và huấn luyện bởi một cặp vợ chồng có tên Doug và Lynne Seus trong gần suốt cuộc đời của nó.

Gấu Bart và gấu chị của nó - Honey Bump vốn được sinh ra trong vùng núi Wrangell ở Alaska, một nhà sinh vật học đã tìm thấy hai con gấu con đang bị bỏ đói trong hang núi. Nhà sinh vật học tốt bụng này đã lần theo dấu vết mà một thợ săn để lại và tìm tới được hang gấu.

Chú gấu Bart the Bear II bên người chủ - ông Doug Seus (Ảnh: New York Post).

Người thợ săn đã mang gấu mẹ đi, hai con gấu con rất có thể đã bị chết đói khi rơi vào cảnh mồ côi lúc còn quá nhỏ. Nhưng may mắn, nhà sinh vật học đã tìm thấy chúng, sau đó, gia đình Seus đã nhận nuôi gấu Bart và gấu Honey Bump.

Gấu Bart được gia đình Seus đặt tên là Bart the Bear II theo tên của chú gấu xám Bắc Mỹ đầu tiên mà gia đình này từng nuôi hồi năm 1977 - gấu Bart the Bear.

Gấu Bart the Bear cũng từng có một sự nghiệp diễn xuất trải dài 23 năm, từng xuất hiện trong những phim như "Legends of the Fall" (Huyền thoại mùa thu - 1994), "White Fang" (Nanh trắng - 1991) và nhiều bộ phim khác trước khi nó qua đời hồi năm 2000.

Hiện tại, gấu chị Honey Bump vẫn còn sống. Gia đình Seus chia sẻ trước sự ra đi của gấu Bart the Bear II rằng: "Gia đình Seus cảm thấy rất may mắn và rất biết ơn vì đã được chia sẻ cuộc sống của mình với gấu Bart the Bear II. Giờ đây, gã khổng lồ đáng yêu của chúng tôi đã có thể bay lượn tự do được rồi".

Bích Ngọc

Theo New York Post