Christina Aguilera biểu diễn thăng hoa tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Giải thưởng VinFuture 2022 năm nay có sự tham gia của các nhà khoa học kiệt xuất, là chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá thế giới như Nobel, Millennium Technology, Turing…

Đáng chú ý, trong đêm trao giải có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng đạt nhiều giải thưởng danh giá quốc tế về âm nhạc như nghệ sĩ Christina Aguilera, nhạc trưởng Honna Tetsuji, NSƯT Bùi Công Duy, nghệ sĩ Đồng Quang Vinh… và dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Trong đó, sự xuất hiện của giọng ca từng giành giải Grammy - Christina Aguilera khiến khán giả dường như bùng nổ.

Christina Aguilera biểu diễn tại Nhà hát Lớn, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Nguyễn - Quang Huy).

Với giọng ca mạnh mẽ và đầy nội lực, Christina Aguilera luôn được xem là hình ảnh đại diện cho nữ quyền và hình ảnh người phụ nữ năng động, hiện đại, tự tin trong đời sống hiện nay.

Christina Aguilera mở đầu phần trình diễn với ca khúc Beautiful. Bài hát nằm trong album phòng thu thứ ba của cô, ca khúc này từng mang về cho Christina một giải Grammy ở hạng mục Màn trình diễn pop nữ xuất sắc năm 2004.

Christina thể hiện ba ca khúc nổi tiếng với giọng ca mạnh mẽ và đầy nội lực (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tiếp theo, nữ ca sĩ 42 tuổi mang đến cho khán giả tại Nhà hát Lớn những giai điệu tâm tình, sâu lắng như nâng đỡ những phụ nữ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong khó khăn qua bản ballad đầy cảm xúc The Voice Within. Kết thúc màn biểu diễn, nữ nghệ sĩ hát A Million Dreams từ bộ phim ca nhạc The Greatest Showman - ca khúc viết về niềm tin vào những giấc mơ đẹp đẽ đưa con người vươn cao, vượt lên trên định kiến.

Đây là lần đầu tiên Christina Aguilera đến Việt Nam biểu diễn, giọng ca nổi tiếng và chồng sắp cưới - Matthew Rutler có mặt tại Việt Nam từ ngày 18/12.

Nữ ca sĩ đã có màn biểu diễn thăng hoa mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả Thủ đô (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước đó, nữ nghệ sĩ lừng danh đã có một ngày tham quan, đi trực thăng, lướt du thuyền tại vịnh Hạ Long đồng thời đón sinh nhật tuổi 42 của mình tại đây.

Chia sẻ về cảm xúc đón sinh nhật tại Việt Nam, giọng ca 42 tuổi nói: "Đây là một dịp đặc biệt với tôi. Và thật tuyệt vời tôi có mặt tại đây, một quốc gia xinh đẹp và hoàn hảo. Cảm ơn các bạn đã giúp tôi có mặt tại đây".

Nữ ca sĩ tiết lộ, cô và chồng sắp cưới đã có một chuyến đi tới vịnh Hạ Long ngắm cảnh, thưởng thức đồ ăn và đón một bữa tiệc tuyệt vời bên những người bạn đặc biệt. "Quan trọng không phải đón sinh nhật ở đâu mà chính là người bạn ở bên trong dịp quan trọng này", cô nói.

Christina Aguilera, sinh năm 1980, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhân vật truyền hình người Mỹ. Cô được coi là nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất ở giai đoạn cuối thế kỷ 20 đến năm 2007 cùng thời với "công chúa nhạc Pop" Britney Spears.

Đây là lần đầu tiên Christina Aguilera đến Việt Nam biểu diễn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Christina Aguilera sở hữu rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 4 giải Grammy và 1 giải Latin Grammy. Các tác phẩm của giọng ca nội lực thường kết hợp chủ nghĩa nữ quyền, tình dục và bạo lực gia đình. Hiện tại, Christina vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, không ngừng làm mới mình, thay đổi phong cách để thu hút khán giả.

Tạp chí danh tiếng Rolling Stone từng xếp Aguilera đứng thứ 58 trong danh sách 100 Ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cô là ca sĩ trẻ nhất và là người duy nhất dưới 30 tuổi trong danh sách lúc bấy giờ. Ngoài ra, Christina Aguilera còn sở hữu một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.