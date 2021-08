Dân trí Ông Charlie Watts, con trai của một người lái xe tải, đã đạt danh tiếng lớn trong sự nghiệp âm nhạc khi trở thành tay trống của nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones. Ông đã vừa qua đời ở tuổi 80.

Charlie Watts - tay trống của Rolling Stones qua đời ở tuổi 80.

Người đại diện phát ngôn của ông Charlie Watts đã xác nhận thông tin này với giới truyền thông: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo sự ra đi của ông Charlie Watts. Ông đã qua đời trong sự bình yên, tĩnh lặng tại một bệnh viện nằm ở London, Anh, vào sáng ngày 24/8, bên cạnh ông trong giờ phút cuối cùng là các thành viên trong gia đình.

Ông Charlie là một người chồng, người cha, người ông đáng kính, luôn đem lại niềm vui cho gia đình. Ông cũng là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones và là một trong những tay trống vĩ đại nhất của thế hệ mình. Chúng tôi rất mong có được sự riêng tư dành cho gia đình, cho nhóm nhạc và các bạn bè thân thiết của ông vào lúc khó khăn này".

Hồi đầu tháng này, nhóm Rolling Stones đã đi biểu diễn mà không có ông Watts, thông tin được đưa ra khi ấy là bởi ông đang gặp phải một số vấn đề sức khỏe.

Ông Watts đã là thành viên của nhóm Rolling Stones trong suốt quãng thời gian dài hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các thành viên khác của nhóm, gồm Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood.

Nhóm Rolling Stones trong những năm tháng gần đây, khi ông Watts vẫn còn đi biểu diễn cùng nhóm.

Nhóm Rolling Stones nhiều năm về trước.

Nhóm Rolling Stones thời trẻ.

Ngay từ nhỏ, ông Watts đã dành tình yêu cho trống. Cậu bé Watts có thể tạo nên những giai điệu chỉ bằng cách đập tay lên mặt bàn ăn của gia đình, cha mẹ của cậu bé cảm thấy ấn tượng nên đã mua cho con một bộ trống năm con 14 tuổi.

Về sau này, cậu thanh niên Charlie Watts theo học thiết kế đồ họa. Công việc đầu tiên của Watts là làm quảng cáo, khi có thời gian rảnh, Watts tranh thủ viết một đầu sách dành cho thiếu nhi về huyền thoại âm nhạc Charlie Parker (1920 - 1955). Cùng lúc, chàng thanh niên khi ấy cũng tham gia biểu diễn tại các tụ điểm âm nhạc.

Năm 1962, nhóm Rolling Stones được thành lập, ông Watts ban đầu đã từ chối lời mời gia nhập nhóm, nhưng rồi ông cân nhắc lại và tham gia buổi biểu diễn đầu tiên với nhóm hồi tháng 1/1963.

Năm 1964, nhóm Rolling Stones đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop của Anh với bản "cover" ca khúc "It's All Over Now".

Khả năng sáng tác của hai thành viên trong nhóm - Mick Jagger và Keith Richards đã giúp nhóm có được bản hit riêng đầu tiên "(I Can't Get No) Satisfaction" hồi năm 1965. Nhóm tiếp tục đạt được những bản hit mới trong năm 1966 như "Paint It Black", "19th Nervous Breakdown", "Get off My Cloud", "Have You Seen Your Mother, Baby" và "Lady Jane".

Ông Watts bên vợ.

Ông Watts trong lễ cưới của con gái.

Nhóm nhạc đạt được thành công lớn trong suốt nhiều thập kỷ với những album đình đám như "Aftermath" (1966), "Sticky Fingers" (1971), "Some Girls" (1978) và "Tattoo You" (1981), nhóm cũng luôn có những tour lưu diễn tổ chức trong sân vận động tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm 1964, ông Charlie Watts kết hôn với bà Shirley Ann Shepherd, cặp đôi có một người con gái - cô Seraphina. Họ gắn bó bên nhau cho tới khi ông Watts qua đời.

Lúc sinh thời, ông Watts bị nghiện thuốc lá, ông bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng hồi năm 2004 nhưng đã được điều trị bình phục. Khi không đi biểu diễn, ông chủ yếu dành thời gian sống trên điền trang của gia đình nằm ở miền quê Devon, Anh.

Trước sự ra đi của ông, những huyền thoại trong làng nhạc như Paul McCartney, Ringo Starr và Elton John... đều đã bày tỏ niềm thương tiếc thông qua các đăng tải trên mạng xã hội.

Tay trống Steve Jordan (64 tuổi) sẽ tạm thay thế vị trí của ông Watts trong những buổi biểu diễn tới đây của nhóm Rolling Stones.

Ông Watts thời trẻ.

Ông Watts trong những năm gần đây khi còn đi lưu diễn với nhóm Rolling Stones.

