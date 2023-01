Cảnh "nóng" khiến Brad Pitt nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất

Nữ diễn viên Shalane McCall và tài tử Brad Pitt khi còn gắn bó (Ảnh: Daily Mail).

Đó là cảnh mà nam tài tử thực hiện với bạn diễn cũng đồng thời là bạn gái một thuở của anh - nữ diễn viên Shalane McCall trong seri phim truyền hình "Dallas" (1978 - 1991). Trong sự nghiệp của mình, tài tử Brad Pitt đã thực hiện nhiều cảnh "nóng" ấn tượng, trong đó có cảnh thực hiện với vợ cũ của anh - nữ diễn viên Angelina Jolie - trong phim "Mr & Mrs Smith".

Trong cuộc phỏng vấn vừa thực hiện với tạp chí W, tài tử 59 tuổi đã tiết lộ về cảnh "nóng" khiến anh cảm thấy sung sướng và ghi nhớ mãi, đó là cảnh trong phim truyền hình "Dallas": "Khi tôi tham gia bộ phim truyền hình "Dallas", tôi có cảnh "nóng" thực hiện trên đống cỏ khô trong một nhà kho. Vào vai này, tôi chẳng phải thoại gì nhiều, chỉ cần hành động và thể hiện sự phấn khích mà thôi".

Vai diễn của Brad Pitt xuất hiện trong 4 tập phim của seri "Dallas", anh vào vai bạn trai của nhân vật Charlie Wade (vai diễn do Shalane McCall đảm nhận). Sau đó, nữ diễn viên Shalane McCall đã trở thành bạn gái của Brad Pitt, họ gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian.

Gần đây nhất, Brad Pitt xuất hiện trong bộ phim "Babylon" cùng với nữ diễn viên Margot Robbie. Bộ phim của đạo diễn Damien Chazelle xoay quanh sự thăng hoa và tàn lụi của những diễn viên sống ở kinh đô điện ảnh Hollywood, trong giai đoạn chuyển giao từ phim câm sang phim có tiếng hồi cuối thập niên 1920.

Brad Pitt đã không ngần ngại tiết lộ rằng kịch bản ban đầu của "Babylon" không có cảnh hôn giữa anh và nữ diễn viên Margot Robbie. Cảnh này xuất hiện là vì chính anh đã đề nghị với biên kịch rằng hãy đưa cảnh hôn vào kịch bản để nam tài tử 59 tuổi có cơ hội đóng cảnh thân mật với bạn diễn Margot Robbie (32 tuổi).

Brad Pitt diễn xuất bên vợ cũ của anh - nữ diễn viên Angelina Jolie - trong phim "Mr & Mrs Smith" (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Brad Pitt và nữ diễn viên Margot Robbie có cảnh thân mật trong phim "Babylon" (Ảnh: Daily Mail).

Brad Pitt cho hay: "Các bạn biết đấy, nếu tôi không đề nghị đưa cảnh này vào trong kịch bản thì liệu bao giờ tôi mới lại có cơ hội được có một cảnh thân mật với cô ấy? Tôi cũng xin nói thêm là nhân vật Nellie của Margot Robbie hôn cả tá nhân vật khác trong phim chứ không chỉ hôn mỗi mình tôi".

Trước đây, Brad Pitt và Margot Robbie đã cùng xuất hiện trong bộ phim "Once Upon A Time... In Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino, nhưng họ không có cảnh diễn chung cho tới khi cùng tham gia phim "Babylon".

Về phần Margot Robbie, cô cũng... "không vừa". Khi được biết rằng Brad Pitt đã đề nghị thêm cảnh hôn vào trong kịch bản để có cơ hội... hôn mình, Margot Robbie nghĩ: "Khi nào mình mới lại có cơ hội hôn Brad Pitt chứ, nhất định phải tận dụng cơ hội này".

Nhận xét về nụ hôn với Brad Pitt, Margot Robbie cho hay đây là một trong những kỷ niệm tuyệt vời đối với cô trong sự nghiệp diễn xuất. Cảnh hôn đầu tiên được thực hiện khá suôn sẻ nhưng đạo diễn vẫn muốn thực hiện lại, điều này càng khiến Margot Robbie cảm thấy... thích thú hơn.